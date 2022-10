“ไทยพีบีเอส” เปิดเว็บไซต์โฉมใหม่ ชู 10 “เนื้อหา-ฟีเจอร์” เด่นลุยดิจิทัล

ผู้จัดการรายวัน 360 - “ไทยพีบีเอส” จัดทัพคอนเทนต์ เสริมเทคโนโลยี เพิ่มฟีเจอร์ ชูแนวคิด “คลิกทุกวัน ทันทุกเหตุการณ์” เชื่อมโยงคอนเทนต์คุณภาพจาก 10 เว็บไซต์ย่อยในเครือไทยพีบีเอส ครบ! จบในที่เดียว! พร้อมบริการคัดสรรสาระและความบันเทิงตรงใจให้คุณ พ่วงด้วย 10 ฟีเจอร์สุดล้ำสำหรับเนื้อหาประเภทวิดีโอ รับชมต่อเนื่องได้ ไม่มีสะดุด ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการยุคดิจิทัลนางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เปิดเผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเว็บไซต์ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของเนื้อหาจากไทยพีบีเอสที่มีรูปแบบหลากหลายและหมวดหมู่มากขึ้น ไทยพีบีเอส จึงได้พัฒนาฟังก์ชันบริการ รวมถึงออกแบบการแสดงผลเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น และจัดโครงสร้างผังเว็บไซต์ไทยพีบีเอสใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Thai PBS NOW คลิกทุกวัน ทันทุกเหตุการณ์” เพื่อรองรับการเข้าถึง และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับสื่อของผู้ใช้งานที่มีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้น ให้ผู้ใช้งานทุกกลุ่มเข้าถึงบริการบนเว็บไซต์อย่างเท่าเทียมนอกจากการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของเว็บไซต์ไทยพีบีเอสแล้ว ยังมีการเชื่อมโยง 10 หมวดเนื้อหาจากเว็บไซต์คุณภาพในเครือไทยพีบีเอส มายังเว็บไซต์หลัก เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างครอบคลุมประกอบด้วย News & Program ข่าวสารและรายการคุณภาพน่าเชื่อถือ, Podcast รายการสื่อเสียงที่ต่อยอดและเสริมสร้างสังคม, ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุกสำหรับทุกคน, VIPA วิดีโอสตรีมมิ่งสัญชาติไทย ศูนย์รวมคอนเทนต์ของคนช่างเลือก, Thai PBS World แพลตฟอร์มรวบรวมข่าวภาษาอังกฤษ เที่ยงตรง ทันโลก, Thai PBS Kids แหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและครอบครัว, The Active พื้นที่นำเสนอเนื้อหาวาระทางสังคม, Decode จับประเด็นทางออกของสังคม, Citizen พื้นที่สาธารณะของชุมชนพลเมืองนักสื่อสารยุคใหม่ และ DXC แหล่งรวมข่าวสารและองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาเว็บไซต์ในครั้งนี้ให้ความสำคัญใน 10 บริการเด่น ประกอบด้วย 1. User Friendly ใช้งานง่าย รองรับทุกอุปกรณ์โดยเฉพาะกลุ่ม Mobile Device 2. Thai PBS NOW ทันข่าว เข้าใจทุกเหตุการณ์ 3. Text to Speech อ่านข่าวให้ฟังด้วยเสียงผู้ประกาศ AI 4. Personalized & Suggestion Content ระบบแนะนำเนื้อหาเลือกให้เฉพาะคุณ 5. Accessibility เข้าถึงเนื้อหาอย่างเท่าเทียม 6. Content Discovery เปิดกว้างเนื้อหาที่หลากหลาย 7. Columnist รวมเรื่องดี ๆจากคอลัมนิสต์ชื่อดัง 8. Content Safety เนื้อหาปลอดภัยวางใจได้กับทุกครอบครัว 9. Catch Up & Continuity Enjoys ย้อนหลังฉับไว ชมได้ไม่มีสะดุด และ 10. Multistream Live Channel รวมชมสดทุกช่องทางทั้งไทยพีบีเอส, ALTV และ Special Liveนางสาวกนกพร กล่าวว่า เว็บไซต์ไทยพีบีเอส ได้พัฒนาและเติมเต็มฟังก์ชันบริการสำหรับการรับชมเนื้อหาประเภทวิดีโอ ซึ่งถือเป็นประเภทสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน อาทิ Skip Intro ข้ามตอนต้น, Binge Watching เล่นคลิปถัดไปอัตโนมัติ, Continue Watching ดูไม่จบ รับชมได้ต่อเนื่อง, Chromecast / Airplay แชร์ชมสดและวิดีโอขึ้นจอทีวี, Picture in Picture ย่อวิดีโอขนาดเล็กพร้อมกับการทำงานอื่น ๆ รวมถึงบริการพิเศษ ได้แก่ Closed Caption (CC) คำบรรยายแทนเสียง, Audio Description (AD) เสียงบรรยายภาพ, Soundtrack เสียงต้นฉบับ และ Big Sign ภาษามือ ใหญ่เต็มจอ เพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการด้านการได้ยินหรือผู้พิการด้านการมองเห็น“ภูมิทัศน์ของสื่อปัจจุบันแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าการก้าวสู่โลกดิจิทัลส่งผลให้พฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งไทยพีบีเอสต้องปรับตัว และพัฒนาตามเทรนด์และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ โดยหลังจากเริ่มปรับเว็บไซต์ใหม่ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา จากการจัดอันดับสถิติการใช้งานเว็บไซต์ โดยศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตไทย ผู้ดูแลเว็บTruehits.net พบว่าผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 4.53% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม และตั้งแต่ต้นปี 2565 มีผู้เข้าใช้งานในเว็บไซต์ไทยพีบีเอสกว่า 6.6 ล้าน UIP ซึ่งเรายังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้ 2 ภารกิจหลักคือ การสร้างเว็บไซต์ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ดีสำหรับคนทุกกลุ่ม ให้ทุกช่วงวัยสามารถเข้ามาใช้งานได้อย่างเท่าเทียม พร้อมการนำเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงคนดูให้มากที่สุด เรื่องที่สองคือ การเป็นสื่อที่เชื่อถือได้ ภายใต้แนวคิดหลัก ‘สื่อสาธารณะ คุณค่าที่ยึดโยงกับประชาชน’ โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง พร้อมการเป็นพื้นที่ในการนำเสนอเนื้อหาที่จะร่วมเป็นทางออกของสังคมไปด้วยกัน” ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส กล่าว