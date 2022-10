“โลตัสแมทเทรส”โหมออนไลน์ ยอดขายที่นอนช่วงโควิดพุ่งดันเป้าปีนี้ 300 ล.

ผู้จัดการรายวัน 360 – โลตัส แมทเทรส (Lotus Mattress) ผู้ผลิตที่นอนและเครื่องนอนชั้นนำของโลก มั่นใจตลาดเครื่องนอนยังบูมอย่างต่อเนื่อง คาดกำลังซื้อคนไทยคึกคักช่วงโค้งสุดท้ายของปี หลังจากชะลอตัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พร้อมชู “พันธมิตรอีคอมเมิร์ซ” หัวหอกดันยอดขายรวมสิ้นปีสู่หมุดหมายที่ระดับ 300 ล้านบาท ด้วยหลากหลายแคมเปญสุดสร้างสรรค์เพิ่มโอกาสในการขาย เริ่มต้นไตรมาส 4 กับมหกรรมแคมเปญจัดเต็มแบบเน้นๆ Shopee 10.10 Brands Festivalนายวิบูลย์ กมลเกษมศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท โลตัส แมทเทรส จำกัด กล่าวว่า “ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงปีทองของตลาดเครื่องนอนในประเทศไทย จะเห็นได้จากมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงกว่า 100% ต่อปี (YOY) ซึ่งเป็นอานิสงส์จากสถานการณ์โควิด-19 ที่คนต้องใช้ชีวิตอยู่บ้านมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคต่างมองหาเครื่องนอนเพิ่มสูงขึ้น โดยปี พ.ศ. 2564 โลตัส แมทเทรส สามารถสร้างยอดขายรวมในทุกช่องทางได้ถึงกว่า 250 ล้านบาท หรือโตเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 ถึง 2 เท่าโดยในยอดขายรวมดังกล่าวพบว่า เป็นยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยสัดส่วนกว่า 20% สอดคล้องกับเทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่คุ้นชินในการจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากสะดวกสบาย อีกทั้งยังสามารถใช้เวลาเลือกซื้อเลือกหาได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2565 นี้ โลตัส แมทเทรส ยังคงเดินหน้าแผนงานขยายโอกาสในการสร้างยอดขายในช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ “อีคอมเมิร์ซ” เป็นตัวชูโรง ทั้งในแง่ของการขยายฐานสู่ลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น ยังรวมถึงการแนะนำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด และผลักดันช่องทางออนไลน์ให้เป็นช่องทางหลักที่มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ช่องทางอีคอมเมิร์ซสามารถสร้างสถิติและความสำเร็จใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างยอดขายได้มากถึง 8 หลักภายในวันเดียวในช่วงแคมเปญ Brand of The Day และล่าสุดกับมหกรรม Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี : Super Shopping Day โลตัส แมทเทรส มียอดขายในวันดีเดย์เพิ่มขึ้นถึง 20 เท่า มียอดผู้เข้าชมร้าน Lotus Official Shop บน Shopee Mall เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับวันปกติ และยังติดอันดับท็อปแบรนด์ขายดีในกลุ่มสินค้าเครื่องนอนบนแอปฯ ช้อปปี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถคว้ารางวัล Best Deals จากงาน Shopee Brand Conference 2022 ซึ่งมอบให้กับแบรนด์ที่มียอดคำสั่งซื้อมากที่สุดสำหรับแบรนด์ในหมวดหมู่สินค้าไลฟ์สไตล์อีกด้วย“ความสำเร็จของเราในปีนี้ เกิดขึ้นจากการเดินเกมกลยุทธ์บุกช่องทางการขายผ่านออนไลน์อย่างเข้มข้นมากขึ้นร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ผสานความร่วมมือกันมานานกว่า 6 ปีอย่าง ช้อปปี้ การันตีความเชี่ยวชาญในสมรภูมิอีคอมเมิร์ซ ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักช้อปออนไลน์ในไทย โดย ช้อปปี้ มีส่วนสำคัญที่ทำให้โลตัส แมทเทรส สามารถต่อจิ๊กซอว์และเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างลงตัว ด้วยการนำจุดแข็งในด้านต่างๆ มาเดินหน้าแผนธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ไม่ว่าจะเป็น ความได้เปรียบในแง่ของระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซของช้อปปี้ที่มีความสมบูรณ์แบบ แคมเปญการตลาดสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี การมีฐานผู้ใช้งานจำนวนมากที่ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย และทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีการวางแผนร่วมกันในการเลือกใช้และปรับเปลี่ยนเครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่สอดคล้องกับอินไซต์และพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคในปัจจุบันได้อย่างครบลูป ซึ่งความพร้อมเหล่านี้ ถือเป็นปัจจัยชั้นดีที่จะนำ โลตัส แมทเทรส สู่หมุดหมายความสำเร็จของปี พ.ศ. 2565 ด้วยยอดขายรวมทะยานแตะระดับ 300 ล้านบาท หรือโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 20% ได้อย่างแน่นอน” นายวิบูลย์ กล่าวล่าสุดโลตัส แมทเทรส เริ่มต้นไตรมาส 4 ด้วยแคมเปญที่จัดให้เต็มๆ ลดแบบเน้นๆ รวมมูลค่าส่วนลดสูงถึงกว่า 10 ล้านบาท ในมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival แบรนด์ดัง ปังเต็มสิบ กับพาเหรดสินค้าที่นอนและเครื่องนอน กว่า 1,000 รายการ ในราคาพิเศษ ลดสูงสุดถึงกว่า 80%