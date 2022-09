เคอรี่ เอ็กซ์เพรส แนะ 5 ฟีเจอร์เด็ด ให้ผู้ค้าออนไลน์-SME จัดการง่าย

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย แนะนำโปรแกรมสมาชิก KERRY CLUB คลับส่งความสุขที่มอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษให้กับเมมเบอร์ทุกระดับ แชร์ 5 ฟีเจอร์เด็ด ตัวช่วยทางธุรกิจที่หลายคนอาจยังไม่รู้ ลูกค้าสามารถจัดการทุกออเดอร์ได้ง่าย รวดเร็ว และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ทั้งรู้สถานะพัสดุ พฤติกรรมลูกค้า โปรไฟล์ธุรกิจ เทรนด์ตลาด สร้างแต้มต่อให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนกว่าใคร พร้อมแลกพอยท์เพื่อรับส่วนลด สิทธิประโยชน์มากมาย รวมถึงอัปสกิลด้วยคอร์สเรียนรู้การตลาดออนไลน์ต่างๆ กดรับสิทธิพิเศษเหล่านี้ได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วบน KERRY CLUB สมัครได้แล้ววันนี้ ฟรี! ที่แอปฯ Kerry Expressสำหรับ 5 ฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเป็นผู้ช่วยทางธุรกิจอันชาญฉลาดให้แก่สมาชิก KERRY CLUB ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์, เอสเอ็มอี, โซเชียลคอมเมิร์ซ, และอีคอมเมิร์ซ นั้น ประกอบด้วย1. EasyShip — ระบบที่ลูกค้าสามารถอัปโหลดที่อยู่ปลายทางเข้าระบบได้ตั้งแต่ที่บ้าน เมื่อพนักงานสแกน QR Code ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกดึงเข้าระบบโดยอัตโนมัติ โดยที่พนักงานไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลซ้ำ ช่วยลดขั้นตอนเมื่อมาส่งพัสดุที่หน้าร้าน อีกทั้งยังสามารถค้นหาประวัติย้อนหลัง พร้อมอัปเดตสถานะการจัดส่งพัสดุอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ช.ม. ผ่านแอปฯ Kerry Express2. Premium and Discount — ลูกค้าสามารถสะสม KERRY POINT เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นของพรีเมียมรุ่นลิมิเต็ดจากเคอรี่ คลับ เช่น ร่ม กระเป๋า ฯลฯ แลกรับอุปกรณ์ช่วยแพ็ก เช่น Kerry box สก็อตเทปเคอรี่ และ Kerry label หรือส่วนลดค่าจัดส่งตั้งแต่ 5 - 100 บาท เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับเจ้าของธุรกิจออนไลน์ นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิพิเศษและส่วนลดจากร้านค้าพาร์ทเนอร์ชั้นนำกว่า 300 พาร์ทเนอร์อีกด้วย3. Online Course — บริการคอร์สการตลาดออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของประเทศ อาทิ คุณโซอี้ Digital shortcut ติดอาวุธเทคนิคการตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ เช่น การตกแต่งหน้าร้านค้า การโพสต์ การตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ การซื้อแอดโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น อัปสกิลเจ้าของธุรกิจออนไลน์ ให้ธุรกิจไปต่อได้แบบก้าวกระโดด4. Dashboard — บริการรวบรวม ประมวลผลและสรุปรายงานข้อมูลการจัดส่งพัสดุ ตั้งแต่รายงานสรุปยอดจัดส่งพัสดุ และรายงานสรุปยอดเก็บเงินปลายทางรายวัน สัปดาห์ หรือรายเดือน สำหรับสมาชิกทุกระดับ ไปจนถึง รายงานสรุปกลุ่มลูกค้าตามประชากรศาสตร์ และรายงานสรุปจำนวนลูกค้าทั้งหมด สำหรับสมาชิกระดับ Silver ขึ้นไป เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ต่อยอดธุรกิจ ทำการตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น5. LINE Notification — พิเศษไปอีกขั้นสำหรับสมาชิกระดับ Diamond ที่ทางเคอรี่ฯ พร้อมมอบประสบการณ์แบบจัดเต็มด้วยบริการแจ้งเตือนสถานะการจัดส่งพัสดุ อีกทั้งยังสามารถเรียกดูรายงานสรุปสถานะการจัดส่งพัสดุ, รายงานสรุปผลการจัดส่งพัสดุ, รายงานสรุปยอดเก็บเงินปลายทางผ่านทาง LINE Official Account: KERRY CLUB Exclusive ที่จะมาตอบโจทย์ทุกการส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้ได้รู้ข้อมูลการจัดส่งอย่างเต็มรูปแบบเรียกใช้ฟีเจอร์เด็ด ตัวช่วยทางธุรกิจจาก KERRY CLUB ให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ มากมาย ทั้งจาก เคอรี่ฯ และอีกกว่า 300 แบรนด์พาร์ทเนอร์ได้แล้ววันนี้ ให้ทุกการสะสมพอยท์ของสมาชิก KERRY CLUB ไม่ใช่แค่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น หากแต่ยังง่ายยิ่งกว่าเดิม ได้รับพอยท์กันถ้วนหน้า ทั้งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และลูกค้าที่เป็นเมมเบอร์ KERRY CLUB โดยผู้ส่งพัสดุจะได้รับ 1 พอยท์จากทุกการส่งครบ 25 บาท และผู้รับพัสดุจะได้รับ 1 พอยท์จากการรับพัสดุ 2 ชิ้น ฟรี! เพียงสมัครสมาชิก KERRY CLUB ผ่านแอปพลิเคชัน Kerry Express หรือเว็บไซต์ https://th.kerryexpress.com/th/kerry-club เท่านั้น