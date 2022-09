K PAY LATER ใช้จ่ายบิลค่าน้ำ-ค่าไฟ รวมทั้งค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตได้แล้ว

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. รายงานข่าวแจ้งว่า บริการ K เปย์ให้ก่อน หรือ K PAY LATER ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลดิจิทัล ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในลักษณะซื้อก่อนจ่ายที่หลัง ได้เพิ่มบริการจ่ายบิลค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าสาธารณูปโภคโดยใช้ K PAY LATER ได้แล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.ย. โดยลูกค้าสามารถแบ่งชำระได้นานสูงสุด 5 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี เช่นเดียวกับการสแกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ด ตามร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีเครื่องรูดบัตรของธนาคารกสิกรไทยโดยผู้ให้บริการที่รับชำระบิลด้วย K PAY LATER ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (3BB) กสท.โทรคมนาคม เอไอเอสรายเดือน เอไอเอสไฟเบอร์ ดีแทครายเดือน ทรูมูฟเอชรายเดือน ทรูอินเทอร์เน็ต ทรูออนไลน์ ทรูวิชันส์ รวมบิลทรู และการเติมเงินอีซี่พาส (Easy Pass) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งลูกค้าที่สมัครบริการ K PAY LATER และได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้ จะต้องอัปเดตแอปฯ K PLUS เป็นเวอร์ชัน 5.16.0 ก่อนจึงจะสามารถใช้ได้สำหรับบริการ K PAY LATER เป็นวงเงินสินเชื่อในแอปพลิเคชัน K PLUS มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้ามีวงเงินสำรองในการซื้อสินค้าและอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรม โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระ ค้าขายรายย่อย หรืออาชีพรับจ้าง ที่ไม่มีเอกสารแสดงรายได้ หลังได้รับการอนุมัติสามารถนำวงเงินไปใช้จ่ายได้ทันที ตามร้านค้าที่ร่วมรายการมากกว่า 1 แสนร้านค้าทั่วประเทศโดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-70 ปี ไม่ต้องมีเอกสารแสดงรายได้ อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อราย เวลาใช้ต้องมียอดซื้อขั้นต่ำ 50 บาท ผ่านการสแกน QR CODE ที่เครื่องรูดบัตรกสิกรไทยตามร้านค้าขนาดใหญ่ เลือก K PAY LATER แบ่งชำระได้ตั้งแต่ 1 เดือน, 3 เดือน และ 5 เดือน อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทำรายการได้ตั้งแต่เวลา 03.00-21.00 น. ของทุกวัน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับ และไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ โดยจะสรุปยอดการทำรายการทุกวันที่ 15 ของเดือน (รายการหลังจากวันที่ 15 ของเดือน จะถูกยกไปสรุปยอดวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) และชำระภายในสิ้นเดือน