CJ MORE ร่วมกับ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย ส่งแคมเปญ“UNO: Disney Classic Living Good Old Day” เอาใจแฟนพันธุ์แท้ดิสนีย์ตัวจริง!ด้วยขบวนสินค้าลิขสิทธิ์สุดคลาสสิกกว่า 30 รายการCJ MORE ร่วมกับ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย มอบช่วงเวลาแสนมหัศจรรย์ให้กับแฟนๆ ดิสนีย์อีกครั้งกับแคมเปญ “UNO: Disney Classic Living Good Old Day” ให้เหล่าสาวกคนรักดิสนีย์ตัวจริงเสียงจริง ได้ช้อปสินค้าลิขสิทธิ์ลวดลายคาแรกเตอร์ดิสนีย์คลาสสิกมากมาย ได้แก่ กิ๊บติดผม กระเป๋าเครื่องสำอาง รองเท้า แก้วน้ำ และหมอน รวมแล้วกว่า 30 รายการ โดยมีทั้งสินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าแฟชั่น เครื่องเขียน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายแล้วที่ CJ MORE ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 เป็นต้นไป• สินค้าไลฟ์สไตล์ อาทิ ยางรัดผมสุดคิ้วท์ลายดัมโบ้ ถุงหูรูดลายซิมบ้าจากไลอ้อน คิง และกระเป๋าสตางค์ลายมารี• ของใช้ในบ้าน อาทิ หมอนลายเหล่าน้องแมวจากเรื่องอริสโตแคตส์ ถังขยะสุดคิ้วท์ลายคาแรกเตอร์ดิสนีย์ และเบาะรองนั่งลายเลดี้ จากเรื่องเลดี้ แอนด์ เดอะแทรมป์• ของใช้ในครัว อาทิ เซตแก้วน้ำลายคาแรกเตอร์สุดคลาสสิกจากดิสนีย์ ไม่ว่าจะเป็น ดัมโบ้ แบมบี้ เลดี้ แทรมป์ และซิมบ้า นอกจากนี้ยังมีแก้วเก็บความเย็นลาย แพทช์จาก 101 ดัลเมเชี่ยนส์อีกด้วย• ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ Griptok ลายดัมโบ้ คาแรกเตอร์คลาสสิกในดวงใจแฟนคลับทั่วโลกอีกทั้งยังมีโปรโมชันซื้อ 2 แถม 1 รวมถึงกลุ่มสินค้าราคาเดียวสุดคุ้มค่าให้ได้ช้อปอย่างจุใจ ได้แก่ ราคา 59 บาท 199 บาท และ 249 บาท แคมเปญสินค้าสุดพิเศษแบบนี้ เหล่าแฟนพันธุ์แท้ดิสนีย์ห้ามพลาด! ตามไปช้อปสินค้าคอลเลกชันดิสนีย์คลาสสิก จาก UNO กันได้แล้วที่ CJ MORE กว่า 800 สาขาทั่วประเทศ หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook CJ Supermarket และทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ลาซาด้า UNO & A-Home ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 เป็นต้นไป