เซ็นทรัลพัฒนา สร้าง Coffee Hub กระตุ้นวงการกาแฟไทย พร้อมจัดงาน Thailand Coffee Hub 2022 งานกาแฟที่ใหญ่ที่สุด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 5 – 11 ตุลาคม 2565

จากความแรงของวงการกาแฟไทยในปีนี้มีการเติบโตเป็นอย่างมาก ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการกาแฟที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้บริโภคที่มองหาเมล็ดกาแฟใหม่ๆ ที่น่าสนใจ จึงนับเป็นปัจจัยบวกที่ปลุกกระแสให้ปีนี้ยังเป็นปีที่สดใสของวงการกาแฟอย่างแท้จริง เซ็นทรัลพัฒนา ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟระดับประเทศด้วยการชูศักยภาพแบรนด์และบาริสต้าชาวไทย จับมือ สมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH Specialty Coffee Association of Thailand) จัดงาน Thailand Coffee Hub 2022 งานเดียวที่รวมกาแฟทุกสายพันธุ์ของโลกครบจบในที่เดียว ดื่มด่ำประสบการณ์ความเข้มข้น และรสสัมผัสของเมล็ดกาแฟ จัดเต็มความยิ่งใหญ่ทั่วทุกลานกิจกรรมในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่าง 5 – 11 ตุลาคม 2565 พร้อมไฮไลต์แบบจัดเต็มทุกวันนอกจากการรวบรวมเมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดไว้ในที่เดียวแล้ว ยังร่วมตื่นตาตื่นใจด้วย SIP THAI ชวนชิมสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย จากเวที THAI SPECIALTY COFFEE AWARD 2022 ทั้ง Wash Process, Honey Process และ Natural Process รวมทั้งเมล็ดกาแฟจาก บ้านมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ที่ได้รับราคาประมูลเมล็ดกาแฟสูงสุดในประวัติศาสตร์ มากกว่าสามหมื่นบาทต่อกิโล ! ที่โซน Central CourtSPECIALTY COFFEE BRAND ชื่อดังจากทั่วประเทศ ที่มาพร้อมเมล็ดกาแฟระดับเทพและ บาริสต้าระดับแชมป์ และเมนูห้ามพลาดเช่น Roots สุดยอดแบรนด์กาแฟชื่อดังในไทย ที่ขนเมนูกาแฟชื่อดังทุกตัวมาเสิร์ฟคอกาแฟให้ได้ลิ้มรส นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์กาแฟสายดริปเซ็ทพิเศษ “Drip & Go” จาก Yellow Stuff ที่มีจำหน่ายราคาพิเศษเฉพาะในงาน แบรนด์ The Summer Coffee Company ร้านกาแฟสุดปังจากอยุธยา ขนเมล็ดกาแฟ Signature 4 รสชาติ Milk Man, Mister Rum Rai Sin, Morning Person และ Weekender มาทั้งรูปแบบเมล็ดและแคปซูล รวมทั้งอุปกรณ์สุดคูลจาก Fellow และแก้วเซรามิคจาก Loveramics แก้วกาแฟเซรามิคคอลเลคชั่น Egg ที่ถูกยกให้เป็น "The Official Cups of World Latte Art Championships 2015-2022 มาที่งาน แบรนด์ Nana Coffee Roaster ร้านที่รวมบาริสต้าดีกรีแชมป์ในสาขาต่างๆ ไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแชมป์เวิลด์ไซฟอน รองชนะเลิศบาริสต้าประเทศไทย รวมทั้งมือคัปปิ้ง Q Grader คนที่ 7 ของเมืองไทย และเมล็ดกาแฟที่ชนะรางวัลระดับประเทศพิเศษสุดในงาน สัมผัสความสุนทรีย์จากกาแฟโดยบาริสต้าระดับแชมป์ จากคุณแน๊ต กษมา กันบุญ "แชมป์โลกไซฟ่อน ปี 2018" และ "แชมป์ Brewers ประเทศไทยปี 2020" ผ่านเมนูกาแฟ Hand Brew และอีกหลากหลายแบรนด์กาแฟชื่อดัง ทั้ง Roast Runner, Bottomless, Brew Lab, Santipanich Roaster Company, Good Goods, Rosetta และ Nespresso ที่คนไทยคุ้นเคย โดยทั้งหมดนี้จะจัดเต็มความยิ่งใหญ่อย่างครบครัน ที่โซน Eden และ โซน Beacon 2COFFEE OMAKASE เปิดประสบการณ์กาแฟรูปแบบโอมากาเสะ ชิมเมนูจากเมล็ดกาแฟระดับ COE (Cup of Excellent) by HARIO CAFÉ ราคาคอร์สละ 1,500 บาท ที่จะหมุนเวียนคอนเซ็ปท์แตกต่างกันในแต่ละวัน มาร่วมสัมผัสกันได้ที่ โซน Central Court เลือกชม เลือกช้อปกับอุปกรณ์กาแฟครบครัน ทั้งสำหรับมืออาชีพ และสาย HOME BREWER จาก Bluekoff อุปกรณ์สำหรับสายชง และชิมกาแฟจากหลายแหล่งปลูกทั่วไทยและเทศ เช่น สายดริป, Moka Pot, Aero Press และ Syphon พร้อมให้เลือกสรรแบบจุใจ นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ดัง เช่น Mocha Master, Timemore, Hario, Dutchess, Bico x Beanslooker พบกันที่โซน Eden 1 และ โซน Beacon 2ร่วมใกล้ชิดกับกูรูกาแฟตัวจริง ที่จะเผยการชงกาแฟสุดเลิศรส ผ่าน 6 กิจกรรม COFFEE WORKSHOP โดยสมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH Speciakty Coffee Association of Thailand) เริ่มด้วย “แก้ชง โดย คุณปิยชาติ ไตรถาวร / Gallery กาแฟดริป” เวิร์คชอปแก้ชงที่ไม่ใช่ปีชง แต่เป็นกาแฟหรืออุปกรณ์ที่เราทำแล้วยังไม่อร่อยสักที คุณปิยชาติเจ้าของฉายา Drip King จะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องความเข้าใจกาแฟและอุปกรณ์ที่เราใช้ ทำให้เราสามารถควบคุมรสชาติที่เกิดจากการชงได้ และร่วมแลกเปลี่ยนผลลัพธ์ที่เกิดจากการชงกาแฟด้วยวิธีที่แตกต่างกันระหว่างเพื่อนร่วมคลาส“Home Espresso” โดย คุณกานดา โทจำปา / Nana Coffee เวิร์คชอปการใช้เครื่องชงกาแฟ Espresso แบบ Home use ที่หลายๆคนมีเครื่องนี้อยู่ที่บ้าน เรียนรู้การใช้งานพื้นฐานของเครื่องชง การทำให้กาแฟ Espresso ออกมามีรสชาติที่ถูกต้อง การสตีมนมให้มีรสหวาน และการชิมและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อกาแฟของเราไม่อร่อยกับคุณกานดา โทจำปา ดีกรีแชมป็บาริสต้าประเทศไทยปี 2019“Basic Latte Art โดย คุณสิทธิพงษ์ ยงศิริ / Rosetta แปดริ้ว” เรียนรู้การทำลวดลายด้วยฟองนมบนกาแฟลาเต้หรือ Latte Art โดยผู้เข้าเรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการทำกาแฟมาก่อน คุณตี๋ สิทธิพงษ์ รองแชมป์ Latte Art ระดับประเทศ จะพาเราไปเรียนรู้วิธีการสตีมนมที่ถูกต้อง การสร้าง Pattern แบบพื้นฐาน ไปจนถึงการทำให้ลวดลายหรือ Pattern นั้นๆออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ“Coffee Cocktails Workshop โดย คุณกรณ์ สงวนแก้ว / Roots Coffee” เปิดประสบการณ์การทำ Classic Coffee Cocktails สามเมนู (Espresso Martini, Irish Coffee, Coffee Negroni) ไปกับกรณ์ สงวนแก้ว จาก Roots Coffee ในเวิร์คชอปนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการ Infuse กาแฟลงไปในเหล้า การผสมกาแฟในเครื่องดื่ม Cocktails ให้พอดี และขั้นตอนการทำ Coffee Cocktails ทั้งสามเมนู“Home Brewing โดย Bruna สาวบราซิลรักไทย” คลาสการชงกาแฟพื้นฐานที่เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มชงกาแฟที่บ้านด้วยอุปกรณ์แบบ Pour over และ French press รวมถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากการชง และช่วง Cupping หรือการชิมกาแฟแบบเบื้องต้นเพื่อทำความรู้จักกาแฟ และแยกแยะกาแฟแต่ละคาแรกเตอร์ให้ออกว่ามีรสชาติแตกต่างกันอย่างไร โดย Bruna จากเพจสาวบราซิลรักไทย ผู้หลงรักกาแฟ“Sensory and Perception of Coffee Species โดย คุณอนุวัฒน์ กอบน้ำเพชร / กระทรวงการคั่ว” เรียนรู้การชิมกาแฟ และฝึกประสาทสัมผัสด้านการรับกลิ่นและรับรสไปกับปลัดโอ๋จากกระทรวงการคั่ว คลาสนี้เราจะได้เรียนรู้หลักการการชิมกาแฟขั้นพื้นฐาน และเปิดประสบการณ์ชิมกาแฟ Species ต่างๆที่ไม่ใช่แค่ Arabica แต่จะมีกาแฟสปีชีส์ Robusta, Racemosa, Liberica, และ Eugenioides ที่จะมาทดแทนกาแฟอาราบิก้าที่เราทานอยู่ทุกวัน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป ได้ที่โซน Central Courtสำหรับผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟ ยังสามารถมาลิ้มลองโกโก้รสชาติเหนือระดับ ที่ CRAFT COCOA VILLAGE พบกับThailand Chocorista Champion 2021 และ 2022 ที่จะมาเปิดบาร์ขายเมนูเครื่องดื่มสุดพิเศษ ทั้งแบบ Chocorista’s Table และเมนูซิกเนเจอร์ภายในงาน และในงานยังรวมคราฟต์โกโก้ หรือคราฟต์ช็อกโกแลตจากทั่วไทย มาครบทุกรูปแบบทั้งเครื่องดื่ม วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ต่างๆจากช็อกโกแลตที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อน จากแบรนด์คราฟต์โกโก้ไทยรุ่นใหม่ไฟแรง อาทิ Plern Chocolate, Infinite Cacao, Fair Chocolate และวิสาหกิจชุมชนโกโก้นางั่ว จ.เพชรบูรณ์ ใครที่ชื่นชอบโกโก้ ต้องแวะมากันได้ที่โซน Dazzleยกระดับความยิ่งใหญ่ภายในงานด้วยดนตรีแจ๊ส กับ THE JAZZ AND CAFÉ CONCERTO 2022 จากศิลปินชั้นนำ อาทิ กบ เสาวนิตย์, Pure The Voice, Nat The Voice, Johnifer The Voice, Tangmo The Voice และ Khela & Vee ที่โซน Central Court (เฉพาะวันที่ 6-9 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00 -19:00 น.) เท่านั้นปิดท้ายภายในงานด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้ม สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส และเอไอเอส ไฟเบอร์ เท่านั้น! แลกคะแนนสะสม รับส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่ม และสินค้าในงานกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ นอกจากนี้ยังจับมือกับบัตรเครดิตพันธมิตรมอบโปรโมชั่นต่างๆ มากมาย• ใช้ AIS Point 20 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาท• ใช้ คะแนนบางจาก 160 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาท• ใช้ ซิตี้รีวอร์ด 200 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาท• ใช้ K Point 200 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาทพบกันที่งาน Thailand Coffee Hub 2022 งานกาแฟที่ใหญ่ที่สุด ครั้งแรกใจกลางเมือง ระหว่างวันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2565 จัดเต็ม 5 โซนยักษ์ ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รับฟรี! สติกเกอร์ Limited Edition Thailand Coffee Hub ของที่ระลึก หรือ สอบถามรายละเอียดภายในงานเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3S5Hogj