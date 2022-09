TMA ระดมสมองผู้นำร่วมถกเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรบนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในงาน “Sustainability Forum 2022”

วันนี้ (28 ก.ย.) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน สัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปล่อยพลัง ระดมสมอง เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 2 มิติสำคัญที่เป็นรากฐานของความยั่งยืนคือ “คน- The People” และ “สิ่งแวดล้อม –The Planet” เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เรียนรู้แนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์ และแนวทางการปฎิบัติด้านการบริหารจัดการบุคคลและสิ่งแวดล้อม ในงาน“Sustainability Forum 2022: The People and the Planet” วันที่ 4 ตุลาคม 2565 (งานสัมมนา) และ Moonshot Workshop: How can we move consumers towards sustainable behaviors?” 18 ตุลาคม 2565ณ โรงแรมอนันตรา สยามเวลา 08.30 – 17.00 นในวันที่ 4 ตุลาคม 2565เป็นการจัดงาน “Sustainability Forum 2022: The People and the Planet”ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นของการบริหารจัดการความแตกต่างหลายหลากของทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลย์ ไม่สร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในมิติต่างๆที่องค์กรให้ความสำคัญพร้อมทั้งมีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ขององค์กร (stakeholders) อย่างทั่วถึง และมีการกำกับดูแลที่โปร่งใสจะทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดีภายในงานท่านจะได้พบกับเหล่าวิทยากรชั้นนำ ซึ่งจะมาแชร์ประสบการณ์ความรู้ ไม่ว่าจะเป็น การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “The Matter : Diversity & Inclusion”โดยคุณจักรชัย บุญยะวัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด การอภิปรายพิเศษในหัวข้อ “The Practice : The Diverse & Inclusive Companies” โดยคุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรมหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทเอไอเอส และกลุ่มบริษัทอินทัชคุณปัญชลีย์ วีระธรรมวัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วย คุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัดโดยมีผู้ดำเนินการอภิปรายคือ คุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมานอนุกรรมการ กลุ่ม People Development Group, TMAจากนั้นจะเป็นการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “The Inspiration: Google - I am Remarkable”โดยผู้บริหาร#IamRemarkable – Google ก่อนที่จะจบการอภิปรายในช่วงเช้า ด้วยหัวข้อ “The Branding : Branding of Diversity”โดยดร.ศิริกุล เลากัยกุล Founder & Brand Strategist &Sustainability Advisor, The BrandBeing Consultant Co., Ltd. and Country Director, Sustainable Brands Bangkok และผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School และประธานกรรมการบริหาร ไปรษณีย์ไทยส่วนภาคบ่ายจะเป็นการอภิปรายในหัวข้อ “The Passion : Size doesn’t Matter” โดย Mr. Marcus Lehmann, Ph.D Founder and CEO, Calwave Power Technologies, Inc., USA คุณอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ผู้ก่อตั้งโครงการจิตอาสาพี่สอนน้องคุณเสถียรพงษ์ ธรรมสอนCo-Founder บริษัท รับเบอร์ไอเดีย จำกัดและสำหรับการอภิปรายพิเศษในหัวข้อ “The Responsibility : Sustainability as Core Corporate Strategy”โดยคุณชมพรรณ กุลนิเทศ รองประธานฝ่ายบริหารการลงทุนและความยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)และผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ โดยมีผู้ดำเนินการอภิปรายคือ คุณปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกลุ่มการจัดการ Corporate Performance Management Group -TMAนอกจากนี้ยังมีการอภิปรายพิเศษในหัวข้อ “The Technology : Technologies that Power the Sustainability"โดยคุณโอม ศิวะดิตถ์ National Technology Officer บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และMs. Susie A. Ruff, Founder & Executive Advisor, M.Sc. Int. Bus. Adm., Ruff & Co Business Innovationจากประเทศเดนมาร์กดำเนินการอภิปราย โดย รศ.ดร. พิชญ รัชฎาวงศ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนจะสิ้นสุดการสัมมนาจะเป็นการอภิปรายพิเศษในหัวข้อ “The Leadership : What Leaders Do?”โดย Mr. Harald Neidhardt CEO and Curator, Futur/io Institute, Germanyนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ยังมีโอกาสเข้าร่วม“Moonshot Workshop : How can we move consumers towards sustainable behaviors?”ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจความคิดและพฤติกรรมลูกค้าและร่วมกันค้นหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าให้คำนึงถึงประเด็นความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้ง เรียนรู้และทำความเข้าใจในแนวคิดแบบ Moonshot ผ่านการลงมือคิดวิเคราะห์และปฏิบัติภายใต้การนำของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนาธุรกิจด้านอื่น ๆ เพื่อหาโซลูชั่นแก้ไขปัญหาใหญ่หรือการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดต่อไปงานสัมมนาจะจัดขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 (งานสัมนา) และ Moonshot Workshop: How can we move consumers towards sustainable behaviors?” ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอนันตรา สยามเวลา 08.30 – 17.00 นLast Call Promotion :สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน(2 วัน) ซื้อบัตรได้ตามรายละเอียดดังนี้(ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)• สำหรับบุคคลทั่วไปบัตรราคา16,000 บาท/คน สมาชิก TMAราคา 14,000 บาท /คน• เฉพาะงานสัมมนาแบบกลุ่ม 3 ท่านราคา21,000บาท• เฉพาะ Workshopแบบกลุ่ม 3 ท่าน ราคา 30,000บาท• งานสัมมนาและ Workshopแบบกลุ่ม 3 ท่าน ราคา 35,000บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:คุณภาณิชา โทรศัพท์02-319-7677 ต่อ 271,080-011-9999Email: panicha_j@tma.or.th