คลังเปิดผลประเมิน พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน ดันมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2.65 ล้านล้าน

รายงานการประเมินผลโครงการ หรือแผนงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1นายวรภัทร โตธนะเกษม ในฐานะประธานกรรมการประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด เปิดเผยว่า วันที่ 27 กันยายน 2565 คณะกรรมการประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด (คปก.) จัดทำรายงานการประเมินผลโครงการภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 กรอบวงเงิน 1 ล้านล้านบาท เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทราบ ดังนี้1.1 ระดับภาพรวม : เป็นการประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม1.2 ระดับแผนงาน : เป็นการประเมินผลการดำเนินงานโดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์1.3 ระดับโครงการ : เป็นการประเมินผลโดยใช้กรอบแนวคิดของ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) และ Japan International Cooperation Agency (JICA) โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลในระดับโครงการ 5 ด้าน ได้แก่(1) ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง (2) ประสิทธิภาพ (3) ประสิทธิผล (4) ผลกระทบ และ (5) ความยั่งยืน และแบ่งผลการประเมินภาพรวมออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีมาก (A) ระดับดี (B) ระดับพอใช้ (C) และระดับควรปรับปรุง (D)ทั้งนี้ การประเมินผลจะทำการสุ่มตัวอย่างโครงการ/แผนงาน จำนวน 400 โครงการ ตามหลักสถิติ ซึ่งในรายงานการประเมินผลฯ ครั้งนี้จะพิจารณาคัดเลือกโครงการแล้วเสร็จที่มีขนาดใหญ่ มีการกระจายตัวทั่วประเทศ วงเงินสูง และ/หรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน 19 โครงการ มีกรอบวงเงินตามที่ ครม. อนุมัติรวม 805,106.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.95 ของกรอบวงเงินกู้ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 โครงการดังกล่าวข้างต้น มีผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (A) และสามารถสร้างมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จำนวน 2,654,954.75 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีรายได้กลับคืนภาครัฐสูงสุด จำนวน 512,406.26 ล้านบาท รวมถึงเกิดความคุ้มค่า 3.24 เท่า โดยมีผลการประเมินระดับแผนงาน สรุปได้ ดังนี้2.1 แผนงานที่ 1 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จำนวน 9 โครงการ มีกรอบวงเงินตามที่ ครม. อนุมัติรวม 33,719.31 ล้านบาท ผลเบิกจ่ายรวม 33,638.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของกรอบวงเงินตามที่ ครม. อนุมัติ (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)โครงการที่สำคัญ เช่น โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน และโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น โดยมีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (A) และผลการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับดี (a)ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ : ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 27,348.65 ล้านบาท จำนวนผู้รับประโยชน์ 13.64 ล้านรายผลกระทบทางสังคมที่สำคัญ : ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 91.70 รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์มีความเชื่อมั่นต่อระบบการให้บริการและการรักษาของโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 85.00- ด้านการบริหารจัดการ : ควรมีการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ควรมีการพัฒนาจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางด้านสาธารณสุขของประเทศที่สามารถสนับสนุนการรักษาและส่งต่อผู้ป่วย พัฒนากลไกหรือระบบบริหารจัดการให้มีการบูรณาการระหว่างสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และควรมีการจัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางสำหรับใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตหรือเกิดสถานการณ์เร่งด่วน- ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ : ควรมีการออกแบบโครงสร้างการจัดการหรือกลไกการให้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและถูกต้อง รวมทั้งกำหนดมาตรการในการควบคุมด้านข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินให้มีความเหมาะสมคุณส่ง2.2 แผนงานที่ 2 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จำนวน 6 โครงการ มีกรอบวงเงินตามที่ ครม. อนุมัติ รวม 636,203.61 ล้านบาท ผลเบิกจ่ายรวม 634,254.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.69 ของกรอบวงเงินตามที่ ครม. อนุมัติ (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) โครงการที่สำคัญ เช่น โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น โดยมีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (A) ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ด้าน ด้านความสอดคล้องและความเชื่อมโยง ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล และด้านผลกระทบ อยู่ในระดับดี (a) ส่วนด้านความยั่งยืนอยู่ในระดับพอใช้ (b) เนื่องจากเป็นโครงการที่มีลักษณะการช่วยเหลือเยียวยาในระยะสั้น จึงไม่ส่งผลต่อโครงการในด้านความยั่งยืนผลกระทบทางเศรษฐกิจ คือ สร้างมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จำนวน 2,099,263.97 ล้านบาท มีรายได้กลับคืนภาครัฐสูงสุด จำนวน 405,157.94 ล้านบาท รวมทั้งมีความคุ้มค่า 3.19 เท่า จำนวนผู้รับประโยชน์ 77.72 ล้านรายผลกระทบทางสังคมที่สำคัญ คือ ลดความเครียดของประชาชน ชะลอการเกิดหนี้เสีย และเกิดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคด้านการบริหารจัดการ : ควรให้หน่วยงานที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากรและมีประสบการณ์ในการให้บริการแก่ประชาชนจำนวนมากเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ รวมทั้งป้องกันการทุจริตของผู้เข้าร่วมโครงการโดยการกำหนดบทลงโทษที่มีความรุนแรงในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทำฐานข้อมูล : ควรมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการช่วยดําเนินงานโครงการตามความเหมาะสม ดำเนินการเร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ พัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Database) และปรับปรุงระบบแอปพลิเคชัน G-Wallet ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ : ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ อีกทั้งควรมีช่องทางในการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นช่องทางหลักเพียงช่องทางเดียว เพื่อป้องกันการได้รับข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง2.3 แผนงานที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จำนวน 4 โครงการ มีกรอบวงเงินตามที่ ครม. อนุมัติรวม 135,183.63 ล้านบาท ผลเบิกจ่ายรวม 127,885.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.60 ของกรอบวงเงินตามที่ ครม. อนุมัติ (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) โครงการที่สำคัญ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการกำลังใจ เป็นต้น โดยมีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (A) ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ด้าน ด้านความสอดคล้องและความเชื่อมโยง ด้านประสิทธิผล และด้านผลกระทบ อยู่ในระดับดี (a) สำหรับด้านประสิทธิภาพ และด้านความยั่งยืนอยู่ในระดับพอใช้ (b) เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและการรอตรวจสอบทุจริตในการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการอีกทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น จึงส่งผลให้โครงการไม่เกิดความยั่งยืนผลกระทบทางเศรษฐกิจ คือ สร้างมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จำนวน 555,690.78 ล้านบาท มีรายได้กลับคืนภาครัฐสูงสุด จำนวน 107,248.32 ล้านบาท รวมทั้งมีความคุ้มค่า 3.45 เท่า จำนวนผู้รับประโยชน์ 57.40 ล้านรายผลกระทบทางสังคมที่สำคัญ คือ ลดความเครียดของประชาชน ลดการเลิกจ้างงาน เพิ่มทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้ดีขึ้น และส่งเสริมการเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)ด้านการบริหารจัดการ : ควรมอบหมายให้หน่วยงานที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากร เช่น ระบบงานระบบเทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานในพื้นที่ในการให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งปรับระบบการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้จ่ายและการบริโภคที่เปลี่ยนไปด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทำฐานข้อมูล : การบริหารความเสี่ยงของระบบในการให้บริการ การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี รวมทั้งการวางนโยบาย ระบบและกลไกต่างๆ ในอนาคตให้สามารถรองรับสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ : เน้นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารบนช่องทางหลักนอกเหนือจากการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ โดยต้องมีความถี่ในการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่องทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายงานการประเมินผลโครงการ รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 ได้ที่ www.pdmo.go.th