TOP ชงบอร์ดฯ ไฟเขียวโครงการผลิต Bio-Jet ปลายปีนี้

ไทยออยล์เตรียมชงบอร์ดฯ อนุมัติลงทุนโครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (Bio-Jet) จากน้ำมันพืชใช้แล้วในปลายปีนี้ รองรับความต้องการใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หลังอียูบังคับใช้กับสายการบินนายจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจนวัตกรรม และดิจิทัล บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) เปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยออยล์อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจเบื้องต้นเพื่อลงทุนโครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (Bio-Jet) โดยใช้น้ำมันพืชที่ใช้แล้วในครัวเรือนเป็นวัตถุดิบ คาดว่านำเสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปลายปี 2565โครงการดังกล่าวนับเป็นธุรกิจใหม่ที่สอดรับกับเทรนด์โลกที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย Bio-Jet มาผสมในน้ำมันอากาศยาน 2-3% และอนาคตจะเพิ่มสัดส่วนการผสม Bio-Jet ขึ้นอีก ขณะนี้เริ่มมีการใช้กับสายการบินที่บินเข้าบางประเทศในสหภาพยุโรปแล้วราวกว่า 4 แสนเที่ยวบินสำหรับวัตถุดิบคือน้ำมันพืชใช้แล้วในครัวเรือนจะรับซื้อภายในประเทศ ขณะเดียวกันก็จะนำเข้าจากต่างประเทศด้วยเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ ซึ่งมั่นใจว่าต้นทุนการผลิตสามารถแข่งขันได้ เนื่องจากโครงการผลิต Bio-Jet ที่สิงคโปร์ก็นำเข้าน้ำมันพืชใช้แล้วทั้ง 100% ขณะเดียวกัน บริษัทอยู่ระหว่างเจรจาหาพันธมิตรร่วมทุนทั้งนี้ ไทยออยล์กรอบงบลงทุนในธุรกิจใหม่ (New S-Curve) ในช่วงปี 2569-2573 หลังจากโครงการพลังงานสะอาด (CFP) แล้วเสร็จเต็มรูปแบบในปี 2568 คิดเป็นวงเงินรวม 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นในธุรกิจแห่งอนาคตที่เป็นเมกะเทรนด์ 2 ด้าน ประกอบด้วย 1. Bio Technology หรือธุรกิจชีวภาพ เช่น โครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (Bio-Jet) โครงการชีวเคมี (Biochemicals) โครงการผลิตพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) เพื่อต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม2. New Energy and Mobility หรือธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ การเดินทางการขนส่ง เช่น โครงการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวความบริสุทธิ์สูง (Green Hydrogen) และเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage ; CCUS)