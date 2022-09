น้ำมันแพง-ค่าวัสดุพุ่ง!ทอท.ปรับแบบเทอร์มินัลตะวันออก”สุวรรณภูมิ”ใหม่คาดงบก่อสร้างเพิ่มอีก30%

ทอท.เร่งปรับแบบเทอร์มินัลตะวันออก"สุวรรณภูมิ"ประเมินค่าก่อสร้างเพิ่ม 30% เหตุราคาวัสดุ-น้ำมันพุ่ง มีระบบ”เช็คอิน-รับกระเป๋า”ล่วงหน้าเพิ่ม คาดเสนอ สศช.และครม.ได้ต้นปี 66 เผยแม้งบเพิ่มแต่ไม่เกินกรอบเฟส 2 วงเงิน 6.2 หมื่นล้านนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทอท.อยู่ระหว่างเร่งการปรับแบบก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันออก (East Expansion) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเดิมออกแบบไว้ 7-8 ปี แล้ว ปัจจุบันต้นทุนต่างๆ ปรับเปลี่ยนไปมาก ทั้งราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีผู้บริโภค ที่สำคัญ จะมีการปรับเพิ่มในส่วนของเทคโนโลยีที่จะนำมาให้บริการผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น ติดตั้งระบบ Early Check- In และ Common Check- In ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารสามารถเข้ามาเช็คอินก่อนเวลาได้ โดยการปรับแบบจะแล้วเสร็จปลายปี 2565 และเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาหาผู้รับจ้างต้นปี 2566โดยปัจจุบัน ระบบเช็คอินของสนามบินจะเปิดก่อนเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งจะมีผู้โดยสารที่เป็น กรุ๊ปทัวร์ หรือผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า ก่อนเวลาเครื่องบินออกประมาณ 5-6 ชั่วโมง ต้องรอเวลา และทำให้ผู้โดยสารแออัด บริเวณหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน เกิดความไม่สะดวก หากมี ระบบ Early Check- In ผู้โดยสารสามารถเช็คอินล่วงหน้าได้ โดยจะมีระบบตรวจเช็คโหลดกระเป๋าสัมภาระล่วงหน้า ประมาณ 6-12 ชั่วโมง มีพื้นที่จัดเก็บกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ระบบนี้จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของประเทศ แบบ Short Day Trip“การออกแบบอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกนั้น จะติดตั้งเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการและอำนวยความสะดวกขึ้น เพื่อตอบโจทย์การบริการในส่วนของหน้าบ้าน คือ เช็คอินและตรวจคนเข้าเมือง ขณะที่ระบบและพื้นที่หลังบ้าน คืออาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ขยายรองรับไว้แล้ว ก็จะทำให้การบริการไม่มีคอขวด เป็นการจัดสรรการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์มากที่สุด “แผนพัฒนาส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก (East Expansion) นั้น มีพื้นที่ใช้สอย 66,000 ตร.ม. รองรับผู้โดยสาร 15 ล้านคนต่อปี พื้นที่เชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารปัจจุบัน วงเงินลงทุน 7,830 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยประเมินเบื้องต้นคาดว่า กรอบวงเงินใหม่ จะปรับขึ้นประมาณ 30% ตามต้นทุน วัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น แต่ไม่เกินกรอบวงเงินรวมโครงการก่อสร้างขยายสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวงเงินที่ 6.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังเหลืออยู่ประมาณ 2 หมื่นล้านบาททั้งนี้ หลังปรับปรุงแบบเสร็จ จะนำเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.อนุมัติ และนำเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) รับทราบและนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการปรับแบบ และกรอบวงเงินค่าก่อสร้างใหม่ ซึ่งไม่เกินจากกรอบที่ครม.อนุมัติสำหรับ แนวทางการปรับแบบก่อสร้างอาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออกเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางการบินในปัจจุบัน ใช้ระยะเวลา 7 เดือน แล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2565 และ คาดว่าจะนำเสนอบอร์ด ทอท.และ ครม. ได้ช่วงเดือนมกราคม 2565-มีนาคม 2566 และ เปิดประมูลจัดหาผู้รับจ้างช่วงเดือนเมษายน 2566-กรกฎาคม 2566 และเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 29 เดือน แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2568