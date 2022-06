“คาเคา เว็บตูน” ดาวน์โหลดทะลุ 3 ล้าน เสิร์ฟคอนเทนต์ใหม่ลงแพลตฟอร์มเพียบ

‘คาเคา เว็บตูน ไทยแลนด์’ (KAKAO WEBTOON Thailand) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคอนเทนต์และเคเว็บตูนชั้นนำของเกาหลี โชว์ความสำเร็จบุกตลาด ล่าสุดประกาศต่อยอดความสำเร็จสานต่อ “กลยุทธ์สร้างสรรค์คอนเทนต์” (Content Strategy) ชูคุณภาพและความหลากหลาย ลุยสร้างประสบการณ์อ่านเหนือระดับให้ผู้ใช้งาน เร่งขยายฐานผู้อ่าน Gen Z และ Millennials และสร้างความแข็งแกร่งคอมมูนิตีคนรักเคเว็บตูน เผยเตรียมนำคอนเทนต์ใหม่เสิร์ฟให้แฟนๆ อ่าน พร้อมอัดกิจกรรมสร้างสีสันจัดเต็มตลอดปีดร.ยางวอน ฮยอน กรรมการผู้จัดการ คาเคา เว็บตูน ไทยแลนด์ กล่าวว่า “คาเคา เว็บตูน ได้เข้ามาเปิดอาณาจักรเคเว็บตูนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยบุกตลาดด้วยโมเดลการให้บริการแบบ ‘รออ่านฟรี’ (Wait or Pay) และใช้ Content Strategy เป็นกุญแจสำคัญในการเจาะตลาด และดึงดูดนักอ่านชาวไทยคาเคา เว็บตูน สร้างความแตกต่างด้วยคอนเทนต์ 2 รูปแบบ ได้แก่ ออริจินัลสตอรี (Original Story) การ์ตูน หรือเว็บตูนลิขสิทธิ์แท้จากสตูดิโอและนักเขียนชื่อดังของประเทศเกาหลี และซูเปอร์คอมิก (Super Comic) การนำ Local Content เรื่องดังมาสร้างสรรค์เป็นเวอร์ชันเว็บตูน ซึ่งในประเทศไทยประเดิมร่วมมือกับ รอมแพง ผู้แต่งบุพเพสันนิวาส (Love Destiny) นำนิยายเรื่องดังมาดัดแปลงเป็นเว็บตูนไทยเรื่องแรกบนแพลตฟอร์มตลอดระยะเวลา 1 ปีที่เปิดดำเนินการในไทย KAKAO WEBTOON Thailand เดินหน้านำเว็บตูนที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ในเกาหลี ญี่ปุ่น และอเมริกา มาแปลไทยให้อ่านกันแบบถูกลิขสิทธิ์ รวมกว่า 300 เรื่อง โดยมีให้เลือกอ่านหลากหลายแนว ทั้งแนวโรมานซ์ โรมานซ์แฟนตาซี แอ็กชัน ดรามา บอยเลิฟ สยองขวัญ ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดังอย่าง Solo Leveling, Itaewon Class, What’s Wrong with Secretary Kim, Space Sweepers, The Uncanny Counter และอีกมากมาย ทั้งยังเผยพฤติกรรมการอ่านของผู้ใช้งานไทย ชื่นชอบเว็บตูนหลากหลายแนว โดย Top 5 เว็บตูนที่มีผู้เข้าอ่านสูงที่สุดบนแพลตฟอร์ม ได้แก่ 1. Solo Leveling 2. ฉันนี่แหละที่เป็นตัวจริง 3. อันธพาลแห่งตระกูลเคานต์ 4. ท่านพ่อ ลูกไม่อยากแต่งงาน! 5. นางร้ายหุ่นเชิดนอกจากนี้ ยังเดินหน้าสร้างคอมมูนิตีของคนรักเคเว็บตูน ด้วยการเปิดตัวโซเชียลมีเดีย Official Account หลากหลายช่องทาง เพื่อสร้างความใกล้ชิด และการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับกลุ่มผู้ใช้งาน รวมถึงใช้อัปเดตข่าวสาร ไลน์อัพเว็บตูนลิขสิทธิ์ และจัดกิจกรรมสนุกๆ มากมาย โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดตามเติบโตขึ้นทุกช่องทาง โดยเฉพาะ Instagram และ TikTok ที่มีผู้ติดตามสูงกว่า 160,000 คนล่าสุดฉลองครบรอบ 1 ปี จัดเต็มกิจกรรมสร้างความสุขให้แฟนๆ และคอเว็บตูนตลอดเดือนมิถุนายน พร้อมเปิดตัวเพื่อนใหม่ มาสคอตสุดคิวต์ 3 คาแรกเตอร์ ได้แก่ ‘เพซโซ่’ น้องกบสีเขียว หัวใจฮีโร่ ที่ชื่นชอบการผจญภัย และช่วยเหลือผู้คน ‘อีโฮอี’ น้องหมีชมพูสุดน่ารัก ชอบโรแมนติกเป็นชีวิตจิตใจ ‘โบมิวด้า’ น้องเล็ก จิงโจ้น้อยนักสืบ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีทุกกิจกรรมหลังจากบุกตลาดไทยครบ 1 ปี มียอดดาวน์โหลดทะลุ 3 ล้านครั้ง ณ เดือนมิถุนายน 2565 ยอดผู้ใช้เพิ่มขึ้น 60% และยอดใช้จ่ายรวมบนแอปฯ (Gross Merchandise Value : GMV) ณ เดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับเดือนแรกของการเปิดตัว“คาเคา เว็บตูนจะก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างมีศักยภาพ โดยเราตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มเว็บตูนที่รวบรวมคอนเทนต์คุณภาพและอัดแน่นไปด้วยความบันเทิงที่หลากหลาย ดังนั้นในครึ่งปีหลังนี้เราได้เตรียมคลังคอนเทนต์ขนาดใหญ่มาเสิร์ฟให้คอเว็บตูนได้อ่านกันอย่างจุใจ โดยเฉพาะเว็บตูนแนวแอ็กชันและบอยเลิฟที่กำลังเป็นที่นิยม รวมถึงเตรียมสร้างเซอร์ไพรส์ จับมือนักเขียนชื่อดังของไทยสร้างสรรค์ Super Comic เรื่องที่สอง เดินหน้าจัดกิจกรรม โปรโมชัน และแคมเปญใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานกลุ่มผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น ดึงดูดให้ผู้ใช้งานเข้ามาใช้เวลาและอ่านคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับคอมมูนิตีอย่างต่อเนื่อง” ดร.ยางวอนกล่าว