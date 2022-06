Joylada กวาดรายได้ไตรมาสแรกของปี โต 77% ตั้งเป้าสู่การเป็นคอมมูนิตี้นักเล่าเรื่องเต็มรูปแบบ ชูฟีเจอร์ใหม่ Metaverse ให้ครีเอเตอร์กว่า 1 ล้านบัญชี ได้เปิดประสบการณ์ภายในปีนี้

Joylada แอปพลิเคชั่นนิยายแชทสุดฮิตในเครือ Ookbee ที่เรียกได้ว่าเอ่ยชื่อมา ไม่มีวัยรุ่นคนไหนในประเทศไทยไม่รู้จัก ด้วยยอดผู้ใช้งานรวมในปัจจุบันที่มีมากกว่า 10 ล้านดาวน์โหลดโดยตัวแอปพลิเคชันได้มีการปรับกลยุทธ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งในปัจจุบัน Joylada มี Content Creator มากกว่า 1 ล้านบัญชี และฟีเจอร์น้องใหม่อย่าง Live Caster อีกกว่า 100,000 บัญชี ซึ่งโตขึ้น 314% จากปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการทำตลาดภายในประเทศแล้ว Joylada ยังขยายฐานผู้ใช้งานไปยังต่างประเทศทั้ง อังกฤษ อินโดนีเซีย และลาว อีกด้วยโดย roadmap อันใกล้นี้ ทางแพลตฟอร์มกำลังเตรียมก้าวเข้าสู่การเป็นคอมมูนิตี้นักเล่าเรื่องที่มีฟีเจอร์ครบครันที่สุดภายในปีนี้ จะเพิ่มส่วนของ metaverse ที่จะเป็นตัวช่วยหลักของการสร้างสังคมออนไลน์รูปแบบใหม่อย่างแท้จริง ที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั้งในส่วนของนิยาย, ไลฟ์ และ คอมมูนิตี้ อีกทั้งยังมี avatar ที่จะเข้ามาช่วยสร้างสรรค์ตัวละครของนิยาย รวมถึงการสร้างตัวตนของผู้ใช้งานใน Joylada อย่างไม่มีขีดจำกัดนายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Ookbeeกล่าวว่า “เราอยากพัฒนา Joylada ให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเล่าเรื่องในรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มเติมจากเดิม จึงมีการเอาเรื่องของ live และ metaverse เข้ามา โดยที่เราจะไม่ละเลยเรื่องของนิยายและนักเขียน ที่เป็นจุดเริ่มต้นของแอปด้วย โดยในปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆในทุกๆส่วนทั้ง ขานิยายเอง และขา Live ด้วยมองเห็นว่า ทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมกัน อย่างนักเขียนก็สามารถมาพูดคุยกับแฟนๆ หรือนักอ่านได้ในที่เดียวกัน”นายศาสตรา วิริยะเจริญธรรม Managing Director, Joylada อธิบายเพิ่มเติม“เราไม่ได้สร้างคอมมูนิตี้เพื่อเน้นยอดขายเป็นหลัก แต่ยอดขายมันตามเรามาเอง และนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรายังสามารถรักษาความเป็น Joylada อยู่ได้ ในแบบที่ไม่หารายได้จากชื่อเสียงศิลปิน และ มี content ที่ทางเราพยายามคัดกรองสำหรับเยาวชน เพื่อให้ผู้ปกครองสบายใจที่จะให้ลูกหลานเข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น และ Metaverse จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คอมมูนิตี้เราสมบูรณ์ขึ้นไปอีก”ปัจจุบันจอยลดามีฟีเจอร์สำหรับการเล่าเรื่องที่หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา อาทิ1. Novel featureนิยายรูปแบบแชท (Chat style novel) และนิยายแบบบรรยาย (Long-form novel) ภายในแพลตฟอร์ม Joylada จะประกอบไปด้วย นิยายแบบ UGC ที่นักเขียนสามารถเผยแพร่นิยายได้ด้วยตัวเองได้ภายในกฎของคอมมูนิตี้ นิยายที่มาจาก Publisher partnership program ที่เปิดโอกาสให้สำนักพิมพ์ลงโปรโมตนิยายในแพลตฟอร์มเพื่อกระตุ้นยอดขายของตัวสำนักพิมพ์เอง รวมถึง Killing feature ที่มาใหม่ อย่าง JOY Choice ที่ให้ผู้เขียนนิยายสามารถต่อยอดงานเขียนนิยายได้หลายทางและให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมในการกำหนดตอนจบได้เองอย่างอิสระ มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น2. Live featureLIVE ทั้ง Audio และ VDO ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ภายในแพลตฟอร์ม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเขียน และนักอ่านได้สื่อสารกันมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมผู้ที่มีทักษะในการเล่าเรื่องนอกเหนือจากงานเขียน สามารถเข้ามาใช้งาน ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านรูปแบบเสียง พร้อมรับรายได้ตอบแทนจากบรรดาแฟนๆหรือกลุ่มผู้ติดตาม อีกทั้งยังมี Feature PK ดวลไมค์เล่าเรื่องเล่ากันอย่างเมามันส์เอาใจกลุ่ม Live streamer และ Live official ที่ยกขบวน social influencer มาสร้างสีสันและสร้างแรงบันดาลให้กับ user ในวงกว้าง3. JOY VerseMini Metaverse ฟีเจอร์ที่ให้เหล่านักเล่าเรื่อง หรือนักสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งในและนอกแพลตฟอร์ม ได้มาพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือเข้าร่วมอีเว้นท์สนุกๆกับทางแพลตฟอร์ม โดยเป้าหมายหลักที่ Joylada ให้ความสำคัญ คือการเชื่อมผู้ใช้งานเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหน ก็สามารถมาเจอกันและทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ผ่านมาได้มีการเชิญทั้งนักเขียนและ DJ เข้ามาทดลองใช้งาน Joyverse ซึ่งได้ผลตอบรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดีทั้งนี้หัวใจสำคัญของ Joylada ที่เราคำนึงถึงอีกอย่างนึงคือการทำ CSR และ การให้ส่วนแบ่งรายได้ที่ยุติธรรม เป็นการส่งเสริมเส้นทางอาชีพให้แก่กลุ่มนักสร้างสรรค์แบบยั่งยืน โดยปีนี้ Joylada ได้ปรับส่วนแบ่งรายได้ให้นักเขียนจากเดิมที่ 50% ไปเป็น 70% เพื่อเป็นการขอบคุณและสนับสนุนผู้สร้างสรรค์ผลงานในแวดวงนักเขียนนิยายให้มีกำลังใจในการผลิตผลงาน นอกเหนือไปจากนี้ ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางสู่การเป็นนักเขียนนิยายมืออาชีพให้แก่กลุ่มนักเขียนรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ Joy Academy reality ที่เฟ้นหานักเขียนนิยายดาวรุ่งมาประดับวงการเพิ่มเติมอีกด้วยทดลองใช้งาน Download apps Joylada ที่นี่ >> https://www.joylada.com/app/download