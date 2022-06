The 1 Today ผนึกกลยุทธ์ “มูเตลู มาร์เก็ตติ้ง” เช็ค-แก้ดวงเพียงปลายนิ้วผ่าน The 1 App

ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1ของไทยภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล สานต่อปณิธาน Everyday Lifestyle Destination ขึ้นแท่นผู้นำตลาด Mobile Content ของไทย เน้นมอบแรงบันดาลใจด้วยคอนเทนต์รายวันครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ เดินเครื่องเต็มกำลังด้วยกลยุทธ์นำเสนอคอนเทนต์ Horoscope ครอบคลุมยิ่งกว่า ตรงใจยิ่งขึ้น พร้อมแก้ดวงผ่านได้ทันที ทันใจ และโดนใจคนรุ่นใหม่ ขยายคอนเทนต์พาร์ทเนอร์ชื่อดังหลากหลายหมวด อาทิ ลูกแก้ว วัชโรทัย, แม่หมอพาเพลิน, บิ๊กณคุณ, สธน ตันตราภร, กานดา สายทุ้ม, ไทยรัฐ, Sanook, เรื่องเล่าเช้านี้ และ Infoquest ทั้งยังผสานกลยุทธ์ Personalization เต็มรูปแบบด้วยความเชี่ยวชาญด้าน Data และ CRM วิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI เพื่อสร้างสรรค์และเสิร์ฟข้อมูลได้ตรงตามความสนใจผู้อ่านยิ่งขึ้น ตั้งเป้าเติบโต 2 เท่า ในปี 2565 - อ่านคอนเทนต์ดีๆ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จาก The 1 Today ดาวน์โหลด The 1 App ได้วันนี้! คลิก https://the1today.onelink.me/ZH0t/nohqmcr1Head of Content and Community - The 1 กล่าวว่า “หลังจากได้เปิดตัวในช่วงปลายปี 2564 เป็นต้นมา The 1 Today ก็ได้รับการตอบรับดีอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่มีจำนวนผู้เข้าชมสูงสุดใน The 1 App ในปัจจุบัน ด้วยจุดยืนในฐานะ Everyday Lifestyle Destination รังสรรค์แรงบันดาลใจให้ผู้อ่านในทุกๆ วันด้วยคอนเทนต์อัปเดทรายวัน ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทีม The 1 Today พบว่าคอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมสูงสุดตลอดกาล 2 อันดับแรก ได้แก่ คอนเทนต์ในหมวด Horoscope และ Shopping ความงามและแฟชั่น ซึ่งมียอดผู้อ่านต่อเดือนรวมสูงกว่า 80% เราจึงเพิ่มความถี่และขยายกลุ่มคอนเทนต์พาร์ทเนอร์ในกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเสิร์ฟคอนเทนต์เพื่อผู้อ่าน The 1 Today ได้อย่างตรงจุดตรงใจมากยิ่งขึ้นบน The 1 App เท่านั้น”ในปี 2565 นี้ The 1 Today ยังคงเดินหน้าเต็มกำลังในฐานะ Top of Mind ในตลาด Lifestyle & Shopping Content ของไทย โดยตั้งเป้าจำนวนผู้อ่านเติบโตขึ้นอีก 2 เท่าในปี 2565 ด้วย 2 แนวคิดหลัก ได้แก่ 1) ครอบคลุมยิ่งกว่า ด้วยการร่วมมือกับคอนเทนต์พาร์ทเนอร์หลากหลายหมวดหมู่ ซึ่งมีทั้งสื่อที่มีความน่าเชื่อถือและ Content Creator ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2) ตรงใจยิ่งขึ้น เลือกและนำเสนอคอนเทนต์ด้วยแนวคิด Personalization ซึ่งเป็นจุดเด่นของ The 1 App ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI นำสู่การเข้าใจผู้อ่านอย่างแท้จริงในกลุ่มคอนเทนต์ Horoscope The 1 Today ได้คัดเลือกและรังสรรค์มานำเสนออย่างครบ จบ ทุกรูปแบบการดูดวง ผู้อ่านสามารถเลือกดูวงได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน โดยจับมือ “กูรูศาสตร์แห่งดวงดาว” ชื่อดังรุ่นใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นลูกแก้ว วัชโรทัย, แม่หมอพาเพลิน, พ.พาทินี, บิ๊กณคุณ, Bird Eye View และ มูเตเวิร์ล ที่มาร่วมผลิตคอนเทนต์ Exclusive เฉพาะ The 1 App เท่านั้น รวมไปถึงคอนเทนต์พาร์ทเนอร์ที่โดดเด่นด้วยคอนเทนต์ Horoscope อยู่แล้ว อาทิ ไทยรัฐออนไลน์, Sanook, a ดวง และ Horosocietyนอกเหนือจากนั้น The 1 ยังเอาใจคนรุ่นใหม่ที่รักความสะดวกสบาย โดยต่อยอดมอบช่องทางแก้ดวงชะตาได้ทันทีผ่าน The 1 App เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์บริจาคคะแนนทำบุญ 9 วัดได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว บทความแนะนำไอเทมเสริมดวงโดย Bird Eye View แนะนำไอเทมความงามและแฟชั่นที่เหมาะกับสาวแต่ละราศีโดยแม่หมอพาเพลิน รวมถึงบทความตารางสีเสื้อมงคลครึ่งปีหลัง 2565 โดย พ.พาทินี พร้อมลิงค์สู่ Central App เพื่อช้อปเสื้อสีมงคลในแต่ละวันได้ทันที และเร็วๆ นี้ ยังมีบทความตารางสีเสื้อมงคลแบบใหม่ที่คิดค้นโดยบิ๊กณคุณให้ได้ติดตามกันอีกด้วยล่าสุด The 1 Today ยังมุ่งมอบประสบการณ์ “Personalization” เสิร์ฟคอนเทนต์รู้ใจอย่างแท้จริง ด้วยการร่วมมือกับทีมวิเคราะห์ Data ผู้เชี่ยวชาญภายในของ The 1 จึงช่วยให้ The 1 Today ตอบสนองลูกค้าได้ถูกที่ถูกเวลา อาทิ การส่ง Push Notification ไปยังผู้ใช้แอปฯ ตามราศีของแต่ละคน ในวันที่ 1 และวันที่ 15 ของแต่ละเดือน เป็นต้น รวมไปถึงการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นแบบ Real-Time ในทุกๆ วัน เพื่อผลิตและนำเสนอเนื้อหาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความสนใจ ได้อย่างตรงจุดตรงใจยิ่งๆ ขึ้นไปในคอนเทนต์ทุกหมวดของ The 1 Today นั่นเองในส่วนของคอนเทนต์ Shopping หมวดความงามและแฟชั่น The 1 Today นำเสนอคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบ ทั้งที่นำเสนอสินค้าโดยตรงและเน้นความคุ้มค่าอย่าง ‘ชอปปิ้งไกด์’ และ ‘โปรดีบอกต่อ’ ไปจนถึงคอนเทนต์ที่ให้แรงบันดาลใจที่สร้างขึ้นเองโดยทีมงาน The 1 Today ภายใต้ชื่อ ‘ออริจินัลคอนเทนต์’ อาทิ 1 Step Ahead โดย GANDAGANDA รีวิวผลิตภัณฑ์ความงาม สอนแต่งหน้า และวีดีโอความงามสร้างแรงบันดาลใจ , The Inspiring 1 โดย สธน ตันตราภรณ์ - อินไซต์วงการแฟชั่น แรงบันดาลใจในการแต่งตัว, ASK ฟังคำแนะนำดีๆ จากปากคนดังและผู้เชี่ยวชาญตัวจริง, My Must-Haves When บทสัมภาษณ์เผยไอเทมเด็ดที่คนดังต้องพกไปทุกที่, The 1 Today Top 10 จัดอันดับ 10 สินค้ายอดนิยมโดย The 1 Insight, Deal of the Day ดีลเด็ดประจำวัน, Gift Guide ลิสต์ของขวัญห้ามพลาดประจำเทศกาล นอกจากนี้ The 1 App ยังแนะนำ 3 ขั้นตอน อ่าน-เช็ค-ช้อป อ่านข้อมูล-รีวิวสินค้า เช็คโปรโมชั่นที่คุ้มค่าและครอบคลุมที่สุดทั้งจาก The 1 และแบรนด์ต่างๆ ช้อปได้อย่างสะดวกและในทันทีผ่านช่องทางการซื้อแนะนำในบทความได้ทันทีใน The 1 Appสัมผัสประสบการณ์ดีๆ ได้ทุกวันบนแอป The 1 ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ การกดรับ/แลกสิทธิพิเศษ เช็คคะแนน ยอดซื้อ ดูสิทธิพิเศษและของรางวัลมากมาย และเข้ารับบริการต่างๆ ด้วยการโชว์บาร์โค้ดสมาชิก รวมทั้งจ่ายเงินผ่านแอป The 1 ได้เลยทันทีแบบรวมครบจบในแอปเดียว