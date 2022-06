The 1 ฉลองครบรอบ 16 ปี ชวนสมาชิกแลก The 1 Cash Coupon มูลค่ารวม 600 บาท บน The 1 App เท่านั้น

ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ฉลองครบรอบ 16 ปี จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดให้สมาชิกแลก The 1 Cash Coupon (คูปองแทนเงินสด) ได้ 3 วันเต็ม ตอกย้ำจุดยืน Your Everyday Lifestyle Platform ตอบโจทย์ความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ให้สมาชิก The 1 เสมอมา พิเศษและง่ายดายกว่าเคย! เพียงโหลด The 1 App แล้วกดแลก 16 คะแนน ในเวลา 11.00 น. และ 17.00 สามารถรับ The 1 Cash Coupon ตั้งแต่วันที่ 18-20 มิถุนายน 2565 โหลด The 1 App รอไว้เลย คลิก https://offers.onelink.me/H3Sq/ekmbcqd8พิเศษ! สำหรับสมาชิก The 1 เท่านั้น แลกเพียง 16 คะแนน The 1 รับ The 1 Cash Coupon รวม 600 บาท เมื่อแลกตามวันที่กำหนด•แลก 16 คะแนน รับคูปองแทนเงินสด 100 บาท ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565•แลก 16 คะแนน รับคูปองแทนเงินสด 200 บาท ในวันที่ 19 มิถุนายน 2565•แลก 16 คะแนน รับคูปองแทนเงินสด 300 บาท ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565สัมผัสประสบการณ์ดีๆ ได้ทุกวันบนแอป The 1 พบกับดีลสุดพิเศษ โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากร้านค้าชั้นนำในเครือเซ็นทรัลและพาร์ทเนอร์ รวมถึงคอนเทนต์สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ การกดรับ/แลกสิทธิพิเศษ เช็คคะแนน ยอดซื้อ และเข้ารับบริการต่างๆ ด้วยการโชว์บาร์โค้ดสมาชิก รวมทั้งจ่ายเงินผ่านแอป The 1 ได้เลยทันทีแบบรวมครบจบในแอปเดียว