แอป The 1 ยกขบวนดีลตลอดปี ย้ำสิทธิ์เฉพาะสมาชิก แลกคะแนน รับดีลสุดคุ้มจากกว่า 2,000 แบรนด์ดังทุกวันบนแอป The 1 เท่านั้น

The 1 ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวแคมเปญดึงร่วมตอกย้ำประสบการณ์ความคุ้มค่าสุดพีคเอาใจสมาชิกขาช้อปอย่างต่อเนื่อง จัดเต็มดีลพีคทุกวันครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ไว้บนแอป The 1 ที่เดียว ให้สมาชิกแลกคะแนนรับดีลสุดคุ้มจากกว่า 2,000 แบรนด์พาร์ทเนอร์ชั้นนำที่ร่วมรายการ พิเศษสุดทุกจันทร์-ศุกร์ 10 โมง!พบกับดีลเด็ดๆ ทั้ง 5 วัน อาทิ เปย์มันส์! จันทร์ต้องแลก เริ่มต้น 1 คะแนนที่ FamilyMart เพลิดเพลินกับ Flash Deal ทุกวันอังคาร แลก 100 คะแนนที่ Tenya, Katsuya และ True Coffee ปักหมุดพุธต้องแลก แลก 1 คะแนนที่ Tops พฤหัสบดีล แลก 1 คะแนนที่ PowerBuy และอิ่มคุ้มศุกร์ต้องแลก แค่ 1 คะแนนที่แมคโดนัลด์ โหลดแอป The 1 แลกเลย คลิก https://offers.onelink.me/H3Sq/ejvu3yuoพบดีลพีคประจำวัน ทุกจันทร์-ศุกร์ 10 โมง สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 ที่มีแอป The 1 เท่านั้น เพียงใช้คะแนน The 1 แลกรับอาหาร เครื่องดื่ม และส่วนลดสินค้าสุดคุ้มในแต่ละวัน อาทิเช่น-วันจันทร์ FamilyMart แลก 1 คะแนน รับคูปองแทนเงินสด 10 บาท ที่ แฟมิลี่มาร์ท ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น. จนถึงสิ้นปี 2565-วันอังคาร Tenya แลก 100 คะแนน รับส่วนลด 100 บาท สำหรับเมนูราคาปกติ ไม่มีขั้นต่ำ ที่ Tenya ตั้งแต่วันนี้ – 14 กรกฎาคม 2565Katsuya แลก 100 คะแนน รับส่วนลด 100 บาท สำหรับเมนูราคาปกติ ไม่มีขั้นต่ำ ที่ Katsuya ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2565 True Coffee แลก 1 คะแนน รับฟรี เครื่องดื่มหมวดโบราณ ขนาด M 1 แก้ว มูลค่า 75 บาท ที่ ทรูคอฟฟี่ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2565-วันพุธ Tops แลก 1 คะแนน รับคูปองแทนเงินสด 30 บาท ที่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และท็อปส์ เดลี่ ทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. จนถึงสิ้นปี 2565-วันพฤหัส PowerBuy แลก 1 คะแนน รับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 2,000 บาท ที่ เพาเวอร์บาย ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 29 มิถุนายน 2565-วันศุกร์ Mcdonald’s แลก 1 คะแนน รับฟรี เฟรนช์ฟรายส์ ขนาดปกติ 1 ซอง มูลค่าเริ่มต้น 39 บาท ที่ แมคโดนัลด์ ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 น. จนถึงสิ้นปี 2565นอกจากนั้น The 1 ยังนำเสนอ ดีลเด็ดๆ แลกได้ทุกวัน ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์บนแอป The 1 อาทิ-Shop with Point แลกคะแนน The 1 ในเรทสุดคุ้ม รับสินค้าและสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการ ตลอดทั้งปี 2565-The 1 แลกได้ตามใจ แจกให้ทุกวัน! เพียงแลก 3 คะแนน ลุ้นรับของรางวัลมากมาย เช่น IPhone, หูฟัง AirPods, คูปองแทนเงินสดจากร้านอาหารและเครื่องดื่มชื่อดัง อาทิ Starbucks, Swensen’s, Pizza Company และอื่นๆ อีกมากมาย รวม 300,000 รางวัล ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565-เต่าบิน แลก 250 คะแนน รับฟรี เครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ 1 แก้ว มูลค่าสูงสุด 65 บาท ที่ เต่าบิน ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565-Major Cineplex แลก 990 คะแนน รับบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง (สำหรับที่นั่งปกติ และระบบดิจิตอล 2 มิติ) ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565-พิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive เลือกวันพิเศษด้วยตัวเอง รับคะแนน X2 ได้ทั้งหน้าร้านและออนไลน์กับ My Exclusive Double Points Day ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565หมายเหตุ: เช็ครายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลารับสิทธิ์และสาขาที่ร่วมรายการได้ที่แอป The 1