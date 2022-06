ห้างรีนาเชนเต อิตาลี ฉลอง Design Week จัดอีเวนท์สุดครีเอทีฟ เอาใจคนรักงานดีไซน์

เกี่ยวกับเซ็นทรัล รีเทล

ร่วมต้อนรับกับอีเวนท์สุดพิเศษที่รวบรวมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ตื่นตาตื่นใจกับงานดิสเพลย์สุดครีเอทีฟจากแบรนด์พาร์ทเนอร์ชั้นนำ และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ภายใต้ธีมงานโดยยกขบวนสินค้าไลฟ์สไตล์ และคอลเลกชันใหม่ๆ จากแบรนด์ที่ดีที่สุดระดับโลกในด้านการออกแบบ มาให้ลูกค้าได้เลือกสรรแบบจัดเต็มในห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตสาขามิลาน ตูริน มอนซา และโรม พร้อมด้วยการตกแต่งภายในห้างสรรพสินค้าอย่างสวยงามสร้างสรรค์ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ Bijoux Market และ Marni Market ซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจด้านการออกแบบภายในและภายนอกให้กับผู้มาเยือน รวมถึงเพิ่มชีวิตชีวาให้กับห้างสรรพสินค้าสาขาแฟลกชิปสโตร์ อย่าง Milan Piazza Duomo และสาขาอื่นๆ ตลอดทั้ง Design Week ตั้งแต่วันนี้-12 มิถุนายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตสาขามิลาน ตูริน มอนซา และโรม•สาขามิลาน (Milan Piazza Duomo) มีการจัดอีเวนท์ใน 3 โซนด้วยกัน ได้แก่ บริเวณชั้น 6 นำเสนอเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ อาทิ แบรนด์ LOMBRELLO ที่จะมาเผยโฉมเก้าอี้ HEART สินค้าคอลเลคชันใหม่ล่าสุดในงานนี้เป็นที่แรก และ DOLCE&GABBANA แบรนด์แฟชั่นอิตาลีชื่อดัง ยังเปิดโซนสุดพิเศษ นำเสนองานฝีมือและตัวตนความเป็นอิตาลี ส่วนบริเวณชั้นใต้ดินจัดโซน MARNI MARKET นำเสนอสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ของแบรนด์ MARNI และยังออกแบบในธีม AIR SNAKE โดยนำสินค้าไปแขวนบนราวที่ขยับได้ ซึ่งออกแบบโดยอัลโด ซีบิค ดีไซเนอร์ชื่อดังของอิตาลี โซนสุดท้าย คือ บริเวณพื้นที่ชั้น 4 มีการจัดโซน BIJOUX MARKET แสดงเครื่องประดับจากแบรนด์ชั้นนำ ทั้ง DANS LES RUES, GIUROGIURO, BACCHE DI GIÜRO VALENTINA FERRAGNI STUDIO, PDPAOLA ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีเวิร์คช็อปทำกล่องเครื่องประดับจากแบรนด์ GALA ROTELLI และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย•สาขาตูริน (Turin) เปิดร้าน Pop-up store นำเสนอหลากหลายแบรนด์ดีไซน์ชั้นนำระดับโลก อาทิ AMES, SELETTI, EMU รวมถึงแบรนด์ HAY ที่มาเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ Balcony ในงานนี้อีกด้วย•สาขามอนซา (Monza) จัดแสดงงานดีไซน์สุดไอคอนนิกที่บริเวณชั้นหนึ่ง ไฮไลท์ของงาน คือ ยีราฟสูง 4 เมตรจากแบรนด์ QUEEBO และเวิร์คช็อปจากดีไซเนอร์ชื่อดัง ออนโตริโน พิกจินาโต•สาขาโรม (Rome Via del Tritone) จัดแสดงเก้าอี้คอลเลคชัน EAMES จากแบรนด์ VITRA ในบริเวณโซน Aqua Virgo aqueduct พร้อมนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นๆ ในธีมสีรุ้งถือเป็นอีกหนึ่งงานอีเวนท์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ชื่นชอบงานดีไซน์ และตอกย้ำภาพของการเป็นCentral to Life ของห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ที่พร้อมสนับสนุนวัฒนธรรมและไอเดียที่สร้างสรรค์ของชาวเมืองอิตาลีได้เป็นอย่างดี