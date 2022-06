เรามาถึงจุดที่ นิยาย ก้าวสู่โลกของ Metaverse!

คอมมูนิตี อีกทั้งยังมี avatar ที่จะเข้ามาช่วยสร้างสรรค์ตัวละครของนิยาย รวมถึงการสร้างตัวตนของผู้ใช้งานใน Joylada อย่างไม่มีขีดจำกัด

กล่าวว่า เราอยากพัฒนา Joylada ให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเล่าเรื่องในรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มเติมจากเดิมจึงมีการเอาเรื่องของ live และ metaverse เข้ามา โดยที่เราจะไม่ละเลยเรื่องของนิยายและนักเขียนที่เป็นจุดเริ่มต้นของแอปฯ ด้วย โดยในปีที่ผ่านมาเราได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ ในทุกๆ ส่วน ทั้งขานิยายเอง และขา Live ด้วยมองเห็นว่าทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมกันอย่างนักเขียนก็สามารถมาพูดคุยกับแฟนๆ หรือนักอ่านได้ในที่เดียวกัน

เราไม่ได้สร้างคอมมูนิตีเพื่อเน้นยอดขายเป็นหลักแต่ยอดขายมันตามเรามาเอง และนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรายังสามารถรักษาความเป็น Joylada อยู่ได้ในแบบที่ไม่หารายได้จากชื่อเสียงศิลปินและมี content ที่ทางเราพยายามคัดกรองสำหรับเยาวชนเพื่อให้ผู้ปกครองสบายใจที่จะให้ลูกหลานเข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น และ Metaverse จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คอมมูนิตี่ราสมบูรณ์ขึ้นไปอีก





Mini Metaverse ฟีเจอร์ที่ให้เหล่านักเล่าเรื่องหรือนักสร้างสรรค์ผลงานทั้งในและนอกแพลตฟอร์มได้มาพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือเข้าร่วมอีเวนต์สนุกๆ กับทางแพลตฟอร์ม โดยเป้าหมายหลักที่ Joylada ให้ความสำคัญคือการเชื่อมผู้ใช้งานเข้าด้วยกันไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนก็สามารถมาเจอกันและทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ผ่านมาได้มีการเชิญทั้งนักเขียนและ DJ เข้ามาทดลองใช้งาน Joyverse ซึ่งได้ผลตอบรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดี

Joylada แอปพลิเคชันนิยายแชตสุดฮิตในเครือ Ookbee ที่เรียกได้ว่าเอ่ยชื่อมา ไม่มีวัยรุ่นคนไหนในประเทศไทยไม่รู้จัก ด้วยยอดผู้ใช้งานรวมในปัจจุบันที่มีมากกว่า 10 ล้านดาวน์โหลด โดยตัวแอปพลิเคชันได้มีการปรับกลยุทธ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งในปัจจุบัน Joylada มี Content Creator มากกว่า 1 ล้านบัญชี และฟีเจอร์น้องใหม่อย่าง Live Caster อีกกว่า 100,000 บัญชี ซึ่งโตขึ้น 314% จากปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการทำตลาดภายในประเทศแล้ว Joylada ยังขยายฐานผู้ใช้งานไปยังต่างประเทศทั้ง อังกฤษ อินโดนีเซีย และลาวอีกด้วยโดย roadmap อันใกล้นี้ ทางแพลตฟอร์มกำลังเตรียมก้าวเข้าสู่การเป็นคอมมูนิตีนักเล่าเรื่องที่มีฟีเจอร์ครบครันที่สุดภายในปีนี้ จะเพิ่มส่วนของ metaverse ที่จะเป็นตัวช่วยหลักของการสร้างสังคมออนไลน์รูปแบบใหม่อย่างแท้จริง ที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั้งในส่วนของนิยาย, ไลฟ์ และนายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Ookbeeนายศาสตราวิริยะ เจริญธรรม Managing Director, Joylada อธิบายเพิ่มเติมว่าปัจจุบันจอยลดามีฟีเจอร์สำหรับการเล่าเรื่องที่หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา เช่น1. Novel featureนิยายรูปแบบแชต (Chat style novel) และนิยายแบบบรรยาย (Long-form novel) ภายในแพลตฟอร์ม Joylada จะประกอบไปด้วยนิยายแบบ UGC ที่นักเขียนสามารถเผยแพร่นิยายได้ด้วยตัวเองได้ภายในกฎของคอมมูนิตี นิยายที่มาจาก Publisher partnership program ที่เปิดโอกาสให้สำนักพิมพ์ลงโปรโมตนิยายในแพลตฟอร์มเพื่อกระตุ้นยอดขายของตัวสำนักพิมพ์เองรวมถึง Killing feature ที่มาใหม่อย่าง JOY Choice ที่ให้ผู้เขียนนิยายสามารถต่อยอดงานเขียนนิยายได้หลายทาง และให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมในการกำหนดตอนจบได้เองอย่างอิสระมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น2. Live featureLIVE ทั้ง Audio และ VDO ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ภายในแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้นักเขียนและนักอ่านได้สื่อสารกันมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมผู้ที่มีทักษะในการเล่าเรื่องนอกเหนือจากงานเขียนสามารถเข้ามาใช้งานถ่ายทอดเรื่องราวผ่านรูปแบบเสียง พร้อมรับรายได้ตอบแทนจากบรรดาแฟนๆ หรือกลุ่มผู้ติดตาม อีกทั้งยังมี Feature PK ดวลไมค์เล่าเรื่องเล่ากันอย่างเมามันเอาใจกลุ่ม Live streamer และ Live official ที่ยกขบวน social influencer มาสร้างสีสันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ user ในวงกว้าง3. JOY Verseทั้งนี้ หัวใจสำคัญของ Joylada ที่เราคำนึงถึงอีกอย่างหนึ่งคือการทำ CSR และการให้ส่วนแบ่งรายได้ที่ยุติธรรมเป็นการส่งเสริมเส้นทางอาชีพให้แก่กลุ่มนักสร้างสรรค์แบบยั่งยืน โดยปีนี้ Joylada ได้ปรับส่วนแบ่งรายได้ให้นักเขียนจากเดิมที่ 50% ไปเป็น 70% เพื่อเป็นการขอบคุณและสนับสนุนผู้สร้างสรรค์ผลงานในแวดวงนักเขียนนิยายให้มีกำลังใจในการผลิตผลงาน นอกเหนือไปจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางสู่การเป็นนักเขียนนิยายมืออาชีพให้แก่กลุ่มนักเขียนรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Joy Academy reality ที่เฟ้นหานักเขียนนิยายดาวรุ่งมาประดับวงการเพิ่มเติมอีกด้วย