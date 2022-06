"Syberia: The World Before" เปิดตัวชุดสะสม วางจำหน่ายปลายปีนี้

"Syberia: The World Before" เล่าเรื่องราวต่อจาก Syberia 3 หลังจากที่ Kate Walker ถูกคุมขังในเหมืองเกลือ เธอต้องเอาชีวิตรอดในแต่ละวันอย่างยากลำบาก จนกระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมที่ผลักดันให้ Kate เริ่มการผจญภัยอีกครั้งเพื่อค้นหาตัวตนของเธอ ขณะที่อีกช่วงเวลาหนึ่ง Dana Roze เด็กหญิงอายุ 17 ปี เริ่มต้นอาชีพนักเปียโน แต่อนาคตของเธอก็ต้องสั่นคลอน เมื่อภัยคุกคามจากลัทธิฟาสซิสต์ของ Brown Shadow คืบคลานสู่ยุโรป ทำให้เธอต้องหาทางรอดก่อนไฟสงครามจะปะทุผู้เล่นจะได้รับบททั้ง Kate Walker และ Dana Roze ติดตามเรื่องราวของพวกเธอที่เชื่อมโยงกันข้ามผ่านทวีปและกาลเวลา ค้นพบความลับที่ถูกเก็บซ่อนในโลกสตีมพังก์ ผ่านการเล่าเรื่องที่น่าดึงดูดของ Benoît Sokal และ Lucas Lagravette พร้อมเพลิดเพลินไปกับเพลงประกอบที่แต่งโดย Inon Zur (Syberia 3, Fallout, Dragon Age, Prince of Persia)"Syberia: The World Before" จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ในเดือนพฤศจิกายน 2022 โดยชุด Collector's Edition จะประกอบด้วย แผ่นเกม (ตามเวอร์ชั่นที่เลือก), กล่องเหล็ก, ฟิกเกอร์ Kate & Dana, หนังสือรวมภาพศิลป์, กล่องเพลง, แผนที่ Vaghen, Exclusive Lithography, พวงกุญแจ, โปสการ์ดเซ็ต, บทต้นฉบับแบบดิจิทัล, ดิจิทัลซาวด์แทร็ค และกล่องสะสมติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.microids.com/game-syberia-the-world-before/