ยูบิซอฟต์แจงรีเมก "Prince of Persia" รออย่างน้อย 2 ปี

ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อน เมื่อร้านค้าปลีกเกมสต็อปในสหรัฐแจ้งลูกค้าว่าจะหยุดรับพรีออเดอร์เกมนี้ ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยและมักจะเป็นกรณีที่โดนยกเลิกถาวรจากต้นทางค่ายผู้จัดจำหน่ายเอง เว็บไซต์ IGN ได้สอบถามไปยังยูบิซอฟต์และได้คำตอบกลับมาว่า โครงการยังอยู่ระหว่างพัฒนา แต่อาจมาไม่ทันปีงบประมาณ 2023 ตามที่เคยเกริ่นไว้ นำไปสู่การถอดชื่อจากร้านค้าปลีกซึ่งผู้เล่นสามารถยกเลิกพรีออเดอร์คืนเงินได้ แล้วพวกเขาจะอัพเดตความคืบหน้าให้ทราบเรื่อยๆเมื่อแปลงเป็นปฏิทินปกติ ปีงบประมาณ 2023 ของยูบิซอฟต์จะสิ้นสุดในเดือนมินาคม 2024 แปลว่าเกมอาจเสร็จพร้อมวางจำหน่ายได้อย่างเร็วสุดหลังจากนั้นโครงการรีเมก Prince of Persia: The Sands of Time เริ่มประกาศออกมาครั้งแรกตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ทำลงคอนโซล PS4 Xbox One และ PC พัฒนาโดยสตูดิโออินเดียเมืองมุมไบและปูเน แต่หนังตัวอย่างก็มีเสียงตอบรับไม่ค่อยดีนัก ตามด้วยการเลื่อนวางจำหน่ายอีกหลายรอบปัจจุบัน ทางยูบิซอฟต์ก็ ดึงเกมกลับมา ให้สตูดิโอใหญ่สาขามอนทรีออลรับช่วงแทน เป็นเจ้าเดียวกับที่ทำต้นฉบับไตรภาคปี 2003