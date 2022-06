ซีรีส์วาย ซอฟท์เพาเวอร์ ไทยตลาดหลักโลก

การตลาด - ซีรีส์วายไทยรั้งบังลังก์เจ้าตลาดของโลก ของดีที่ต่างประเทศพร้อมออเดอร์รัวๆ ทั้งญี่ปุ่น และฝั่งอเมริกาใต้ เชื่อเป็นซอฟท์เพาเวอร์ที่แข็งแกร่ง ชี้ช่องฟรีทีวีในไทยทุกช่องเล็งจับลงจอสู่กลุ่มแมส แนวทางวางไว้ 2 เวอร์ชั่น หวังไร้ดราม่าตามมา ล่าสุดกันตนาร่วมกับ ๙ หน้า โปรดักชั่น ส่ง ซีรีส์ “Check Out คืนนั้นกับนายดาวเหนือ” โลดแล่นบนแพลตฟอร์ม อายฉี่อี้ ขยายฐานผู้ชมสู่ต่างประเทศ จากแผนปีนี้กันตนาจัดซีรีส์วายให้ 2เรื่องสาววายทั่วโลกพร้อมยกหัวใจให้ “ซีรีส์วายของไทย” เป็น The Best ของโลกใบนี้กระแสความจิ้นยังฟีเวอร์อย่างต่อเนื่อง แม้จะสะดุดลงไปบ้างในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา อย่างในปีก่อน(2564)จากเดิมที่ไทยจะมีผลิตซีรีส์วายออกมาร่วม 100 เรื่อง แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ก็มีชะลอแผนผลิตหรือยกเลิกไปบ้าง โดยในปี2565นี้ถือเป็นปีที่พร้อมกลับมาสตาร์ทกันใหม่แบบเต็มกำลังแน่นอนว่ากระแสซีรีส์วายของไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งไทยและต่างประเทศแบบไม่มีลดน้อยถอยลงแต่อย่างใด มีแต่เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น อย่างต่อเนื่องนายวรฤทธิ์ นิลกลม ผู้บริหาร จาก บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด หนึ่งในผู้ริเริ่มทำซีรีส์วายเป็นรายแรกๆของไทยตั้งแต่ปี 2555 ที่ผ่านมา เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระแสซีรีส์วายของไทยได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในช่องทาง OTT ซึ่งกลุ่มที่รับชมนั้นพบว่ามาจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในเซาส์อีสเอเชีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และญี่ปุ่น หรือแม้แต่อินเดีย รวมถึงทางฝั่งยุโรป รวมถึงอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ อย่าง บราซิล ด้วยโดยกลุ่มผู้ชมนั้นขยายกว้างขึ้นจากเดิมไม่ได้จำกัดแค่กลุ่มสาววายแล้ว แต่เข้าถึงในวงกว้างหลากหลายอายุ รวมถึงกลุ่ม LGBQ และในกลุ่มผู้ชายด้วยเช่นกัน ส่วนสำคัญเป็นเพราะซีรีส์วายของไทยค่อนข้างเปิดกว้างแต่ก็ไม่ล้ำเส้น เนื้อหาเข้าถึงง่ายอย่างผลงานของทางบริษัทเองนั้นเป็นที่นิยมสูงมากในญี่ปุ่น จนถูกทาบทามให้รับจ้างผลิตให้ก็มีเสนอเข้ามาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ในตัวนักแสดงเองจากกระแสที่มาแรง สามารถต่อยอดในเรื่องของค่าตัวในการออกงานอีเว้นต์ โชว์ตัว รวมถึงพรีเซนเตอร์ ได้อีก2-3เท่าตัวเลยทีเดียว หากนักแสดงคนนั้นมีความสามารถรอบด้าน อย่าง ร้องเพลงได้ เต้นได้ เป็นต้น ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับกระแสในช่วงนั้นๆเป็นหลักด้วยอย่างไรก็ตามซีรีส์วายกับช่องทางฟรีทีวีนั้น มองว่า ทุกช่องฟรีทีวีมีความสนใจที่จะผลิตหรือนำซีรีส์วายมาออกอากาศเกือบทุกช่อง ซึ่งปัจจุบันก็เห็นไปแล้วหลายช่อง ทั้งช่อง3 ที่มีสล็อตเวลาประจำให้ไปแล้ว ช่องวันที่นำเสนอออกมาอยู่เรื่อยๆ รวมถึงล่าสุดกับอัมรินทร์ทีวี เป็นต้นบางช่องก็เปิดตัวชัดเจน แต่บางช่องก็ไม่ได้แสดงออกชัดเจนถึงกลุ่มซีรีส์เหล่านั้น ส่วนสำคัญเกิดจาก ซีรีส์วายมีข้อจำกัดหลายๆอย่างที่ไม่สามารถฉายบนฟรีทีวีได้ ทำให้กระแสซีรีส์วายบนช่องทางฟรีทีวีค่อนข้างเงียบ และแม้จะไม่หวือหวานักแต่ในตัวนักแสดงหรือคู่จิ้นสายวายเองจากกระแสที่มาแรงจากทาง OTT อยู่แล้ว ทำให้การไปออกในรายการต่างๆทางฟรีทีวีได้รับความนิยมอย่างมาก ช่วยเพิ่มเรตติ้งได้ดี จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทางฟรีทีวีสนใจนำซีรีส์วายมาออกอากาศเพื่อต่อยอดหรือหวังผลในทางอื่นแทนนายผ่านศึก ธงรบ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเนื้อหา iQIYI (อ้ายฉีอี้) ประเทศไทย กล่าวว่า ซีรีส์วายอาจจะมีลงจอฟรีทีวีบ้างแต่ไม่ใช่คอนเทนต์หลัก ปัจจุบันน่าจะมีไม่ถึง 10% ของจำนวนคอนเท้นต์ละครทั้งหมดที่ออกฉายบนฟรีทีวีเพราะถึงแม้หลายๆช่องมีความสนใจแต่ด้วยข้อจำกัด จึงมีค่อนข้างน้อย และจากที่ได้มีการพูดคุยกับทางผู้ผลิตซีรีส์วายนั้น พบว่าในความเป็นจริงฟรีทีวีหลายช่องมีความต้องการคอนเท้นต์เหล่านี้เช่นกันสุดท้ายแล้วเชื่อว่าจะมีทางออกในการผลิตซีรีส์วายที่จะมาลงจอฟรีทีวีในอนาคตมากขึ้น เช่น อาจมีการปรับเนื้อหาออกเป็น 2 เวอร์ชั่น เวอร์ชั่นแรกเนื้อหาค่อนข้างแมสสำหรับลงฟรีทีวี และเวอร์ชั่นที่2 ที่มีความเป็นวายชัดเจนขึ้น เพื่อลง OTT ในแพลตฟอร์มต่างๆ ในส่วนของ อ้ายฉีอี้ พบว่าซีรีส์วายไทยถือเป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่น่าสนใจ โดยไทยถือเป็นเป็นตลาดซีรีส์วายอันดับ 1 ของโลก เห็นได้จากกระแสการรับชมซีรีส์วายของไทย จากคนดูผ่านทางอ้ายฉีอี้ในภูมิภาคเซาส์อีสเอเชียมีสูงมาก รวมถึงการที่นักแสดงของไทยไปโรดโชว์ในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ เป็นต้นส่วนซีรีส์วายของประเทศอื่นๆที่น่าสนใจและกำลังมาแรงคือไต้หวันกับฮ่องกง ที่เริ่มหันมาผลิตและมีกระแสการรับชมซีรีส์วายเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาอ้ายฉีอี้ให้ความสำคัญกับซีรีส์วายของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำมาออกฉายทางอ้ายฉีอี้มากขี้น รวมถึงทำเป็นออริจินัลคอนเท้นต์บนอ้ายฉีอี้โดยเฉพาะก็มีด้วยเช่นกัน ซึ่งในปี2565นี้อ้ายฉีอี้ร่วมกับพันธมิตรผู้ผลิตซีรีส์วายในไทยนำซีรีส์วายมาฉายไปแล้วอย่างน้อย 5 เรื่อง ครึ่งปีหลังจะมีเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดจับมือกับทาง บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด นำซีรีส์วาย เรื่อง “Check Out คืนนั้นกับนายดาวเหนือ” มาฉายบนแพลตฟอร์ม อ้ายฉีอี้ ให้สมาชิกได้รับชมได้ทั้งเซาส์อีสเอเชียที่อ้ายฉีอี้เปิดให้บริการอยู่ในหลายๆประเทศด้านนางศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า กันตนาในฐานะพาร์ทเนอร์ร่วมผลิตซีรีส์วายกับทาง ๙ หน้า โปรดักชั่น มองว่า ซีรีส์วายในอนาคตจะเป็นอีกคอนเท้นต์หนึ่งที่มีความเป็นแมสมากขึ้น จากกระแสที่มาจากกลุ่มนีชมาร์เก็ต คอนเท้นต์ที่ผลิตมาจากเรื่องราวบนโลกออนไลน์ที่เป็นที่นิยม อนาคตอาจจะถูกปรับมาอยู่บนเนื้อหาละครทั่วไปก็เป็นได้จากพลังของสาววาย กันตนาเองจึงได้เข้ามาร่วมผลิตซีรีส์วายอย่างน้อยปีละ 1-2 เรื่อง ซึ่งได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปีก่อน ผลตอบรับดีมาก โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์ม OTT“ซีรีส์วายไม่ได้เป็นแค่ซีรีส์ แต่มันคือคอมมูนิตี้ มีพลังเป็นซอทฟ์พาวเวอร์ที่ดีอย่างหนึ่ง นักแสดงนำไปสู่การเป็น KOL ต่อยอดไปสู่งานอีเว้นต์ และงานอื่นๆได้ ผู้ชมเดิมเป็นกลุ่มสาววาย ปัจจุบันไม่ได้จำกัดแค่ผู้หญิงแล้ว ตอนนี้เปิดกว้างมากขึ้น คอมมูนิตี้นี้จึงแข็งแรง เกิดดีมานด์ เกิดการแข่งขัน และเกิดการพัฒนาให้ซีรีส์มีความน่าสนใจและเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น” นางศศิกร กล่าวปัจจุบันกันตนาวางรายได้ออกเป็น 3 ส่วน คือ โอนคอนเท้นต์ รับจ้างผลิต และโปรดักส์ชั่นเซอร์วิส ซึ่งโอนคอนเท้นต์นั้นปีนี้คาดว่าจะผลิตละครออกมา 12-13 เรื่อง ป้อนให้กับช่องฟรีทีวีต่างๆ ส่วนซีรีส์วายปีนี้มี 2เรื่อง คือ “Check Out คืนนั้นกับนายดาวเหนือ” ที่ผลิตร่วมกับทาง ๙ หน้า โปรดักชั่น ป้อนให้ทางอัมรินทร์ทีวี และฉายเพิ่มบน OTT กับแพลตฟอร์ม อ้ายฉีอี้ ส่วนอีก 1 เรื่องกำลังจะเริ่มเปิดกล้องในระยะอันใกล้นี้รายได้หลักของทางกันตนาเกินกว่า 50% ยังคงมาจากการผลิตละคร แต่ในส่วนของโปรดักส์ชั่นเซอร์วิสก็มีแนวโน้มที่มาแรงเช่นกัน เพราะหลายๆบริษัทเริ่มกลับมาผลิตงานได้แล้ว หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา.