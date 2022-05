ONE จับมือ MTGP UK ผุด Road To ONE UK ทัวร์นาเมนต์ เฟ้นหายอดฝีมือชิงสัญญากว่า 3.4 ล้านบาท

หลังจากที่มีการสร้างความร่วมมือในการจัดแข่งขัน Road To ONE ในประเทศไทย บัดนี้ทางฝั่งยุโรปก็ผุด Road To ONE มวยไทย โดยได้รับความร่วมมือจาก MTGP UK จัดทัวร์นาเมนต์สองรายการในช่วงปลายปีนี้ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นน้ำหนัก รุ่นละ 8 คน เดิมพันด้วยสัญญานักกีฬาสังกัด ONE มูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 3.4 ล้านบาท)สำหรับ ONE ถือเป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยนับเป็นสื่อกีฬาระดับโลกที่ติดท็อป 5 ในแง่ของยอดรับชมและการมีส่วนร่วมมากที่สุด ตามรายงานของ Nielsenรายการแข่งขันของ ONE ครอบคลุมศิลปะการต่อสู้อันหลากหลาย ทั้งกติกา MMA, มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง, ปล้ำจับล็อก และอื่น ๆ โดยปัจจุบันมีนักกีฬาชั้นแนวหน้าของโลกกว่า 80 ประเทศร่วมลงแข่งขันด้าน MTGP เป็นหนึ่งในองค์กรกีฬาการต่อสู้ชั้นนำของยุโรป มีนักมวยไทยฝีมือฉกาจจำนวนมากจากทั่วโลกฝากผลงานบนเวทีแห่งนี้ อาทิ เลียม แฮร์ริสัน, ชาร์ลี ปีเตอร์ส, จอห์น เวย์น พาร์, เดเมียน เทรเนอร์, แดน แมคโกแวน, อิมาน บาร์โลว์, ปกรณ์ พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ฯลฯMTGP ยังเป็นเจ้าภาพจัดรายการแข่งขันในสหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย, บัลแกเรีย, ฝรั่งเศส, กรีซ, อิรัก และหมู่เกาะเรอูนียง ตลอดช่วงห้าปีที่ผ่านมานายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของ วัน แชมเปียนชิพ กล่าวว่า “ผมรู้จัก ฟิลิป มาระยะหนึ่งแล้ว และผมทึ่งที่ได้รู้ว่ามีนักมวยไทยฝีมือดีอยู่ในสหราชอาณาจักรจำนวนมาก นี่คือเหตุผลที่ผมยินดีประกาศความร่วมมือกับ MTGP UK ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรโมชันกีฬาต่อสู้ชั้นแนวหน้าของยุโรป""วัน แชมเปียนชิพ ยังคงแน่วแน่ในเจตนารมณ์ที่จะมอบพื้นที่ให้นักกีฬาการต่อสู้ได้แสดงความสามารถ พร้อมด้วยสัญญามูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับโลก วัน แชมเปียนชิพ ผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นนักมวยไทยที่เก่งกาจเหล่านี้ออกมาโชว์ศักยภาพทั้งหมดบนสังเวียน”นายฟิลิป เตียว ซีอีโอของ MTGP UK กล่าวว่า “ผมภูมิใจที่ได้ประกาศความร่วมมือกับองค์กรที่เป็นผู้นำทางด้านศิลปะการต่อสู้ของโลกอย่าง วัน แชมเปียนชิพ พวกเรา MTGP พร้อมเดินหน้าจัดการแข่งขัน Road To One UK ทัวร์นาเมนต์ เพื่อเปิดโอกาสให้สุดยอดนักกีฬาทั่วสหราชอาณาจักรได้มีโอกาสแสดงฝีมือของพวกเขา เพื่อคว้าสัญญามูลค่า 6 หลักกับ วัน แชมเปียนชิพ""นี่เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวที่จะยกระดับมาตรฐานวงการกีฬาต่อสู้ในสหราชอาณาจักร และส่งเสริมกีฬามวยไทยในแบบที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้""ผมเชื่อเหลือเกินว่าเราทั้งสองบริษัทจับคู่กันได้อย่างลงตัว และการร่วมงานกับ คุณชาตรี ศิษย์ยอดธง จะช่วยแผ่ขยายวงการกีฬามวยไทยให้กว้างไกลยิ่งขึ้นในอีกระดับ ผมยินดีและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งสำหรับโอกาสในครั้งนี้ และเฝ้ารออนาคตที่กำลังจะมาถึง”วัน แชมเปียนชิพ เป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยติดอันดับท็อป 5 สื่อกีฬาระดับโลกในแง่ของผู้ชมและการมีส่วนรวม โดยมีแฟน ๆ สะสมมากกว่า 400 ล้านคน ตามข้อมูลของ Nielsen ONE ผลิตและเผยแพร่อีเวนต์ระดับโลกในกว่า 150 ประเทศ โดยมีนักกีฬาการต่อสู้และแชมป์โลกจากกว่า 80 ประเทศ ครอบคลุมศิลปะการต่อสู้หลายรูปแบบ ทั้ง MMA, มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง, บราซิลเลียนยิวยิตสู และอื่น ๆ สามารถรับชม ONE ได้ทางฟรีทีวีและช่องทางดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดหลากหลายช่องทาง เช่น Amazon Prime Video Sports, ELEVEN Sports, Star Sports, Beijing TV, iQIYI, One Sports, Abema, IB, NET TV, Vidio, Startimes, Mediapro, ไทยรัฐทีวี, VieOn, Skynet, Mediacorp, Spark Sport, Match TV, Dubai Sports, RedeTV ฯลฯ