ทรูร่วมยกระดับการแข่งขันอีสปอร์ตระดับโลก สนับสนุน PUBG NATIONS CUP 2022 16-19 มิ.ย.นี้ ที่ไอคอนสยาม

จะเป็นการรวมนักแข่งขันตัวแทนทีมชาติ ทั้งหมด 16 ประเทศจาก 5 ทวีปทั้งอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย และโอเชียเนีย รวมถึงประเทศไทยซึ่งถือเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแข่งในครั้งนี้ โดยจะจัดขึ้นที่ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวันที่ 16-19 มิถุนายน 2565การแข่งขันระดับโลกนี้นอกจากจะเป็นการต่อสู้ของนักแข่งระดับท็อปจากแต่ละประเทศแล้ว ยังถือเป็นการชิงถ้วยรางวัลแห่งศักดิ์ศรีพร้อมเงินรางวัลกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 17 ล้านบาท) โดย PNC 2022 ถือเป็นการกลับมาครั้งแรกของ PUBG Esports นับจากการแข่งขัน PUBG GLOBAL Championship ในเดือนพฤศจิกายนปี 2019 ที่จะพาแฟนเกมมานั่งชมกันสดๆ ในงานและเพื่อเป็นการฉลอง เราได้เปิดให้ทุกคนเข้าชมฟรีในวันที่ 16-19 มิถุนยายน ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม ซึ่งสามารถรองรับแฟนๆ ได้กว่า 800 ที่นั่ง รวมถึงกิจกรรมมากมายจากเหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์ชั้นนำ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ Official PUBG Esports และ Official PUBG Facebook Page นอกจากนี้ TRUE ยังร่วมสร้างประสบการณ์ยกระดับการแข่งขันอีสปอร์ตระดับโลก ด้วย TRUE GIGATEX PRO LIFE เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่ง เน็ตดี เร็ว ลื่น ให้คุณโปรสุดได้ทุกเรื่องพิเศษสำหรับลูกค้าทรู! ลุ้นรับไอเท็มพร้อมของรางวัลสุดพิเศษในงาน ติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ True Together และติดตามการไลฟ์การแข่งขันสุดมันส์ พร้อมลุ้นรับของรางวัลระหว่างชมอีกมากมายทางทรูไอดี