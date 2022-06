“มัลติพลาย” ปั้นPastel รุกยาดม “BAMBAM Got7”พรีเซนเตอร์

X8 หรือ บริษัท มัลติพลาย บาย เอท กลุ่มบริษัทในเครือ คิง เพาเวอร์เปิดตัว ยาดม “Pastel” (พาสเทล) คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด “Pastel Pocket Inhaler Colour Pop Limited Edition” ชนิดพกพา คัลเลอร์ ป๊อป หอม เย็น สดชื่น ชูจุดเด่นด้วยฟังก์ชันการสไลด์เปิดหลอดยาดม ที่สามารกเปิดได้ด้วยมือเดียว ไม่ต้องกังวลเรื่องฝาหาย เปิดตัวพร้อมพรีเซ็นเตอร์ “BAMBAM Got7” พร้อมกิจกรรม VDO CALL & FAN SIGN EVENT ล่าสุด หลังเปิดตัวในโลกโซเชียล ยาดม แบมแบม ได้รับกระแสตอบรับดีเยี่ยมจากแฟนคลับ โดยผู้สนใจยังสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook | Instagram | LINE : @pastelcreative,Official Website: www.pastelcreative-x8.com ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม นี้นายรวิ อิทธิระวิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติพลาย บาย เอท จำกัด บริษัทในเครือ คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า “บริษัท มัลติพลาย บาท เอท หรือ X8 กลุ่มบริษัทในเครือ คิง เพาเวอร์ เดินหน้าพัฒนา แบรนด์และสินค้า เพื่อตอบโจทย์ของใช้ในยุค Next Normal อย่างไม่หยุดยั้ง หลังจากประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดี กับ ผลิตภัณฑ์ ‘คลิปหอมติดแมสก์’ ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ ‘Pastel’ (พาสเทล) แล้วล่าสุดเพื่อตอกย้ำผู้นำ Trend Setter และ Brand Awareness ของกลุ่มสินค้า Consumer Trend ต่อเนื่อง จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยาดม “Pastel” (พาสเทล) คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด “Pastel Pocket Inhaler Colour Pop Limited Edition” ชนิดพกพา คัลเลอร์ ป๊อป หอม เย็น สดชื่น โดยได้รับเกียรติจาก“แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” หรือ “BAMBAM Got7” ศิลปินไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทยที่ได้รับความนิยมและมีฐานแฟนคลับอยู่ทั่วโลกเป็นพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด ในการร่วมเผยแพร่ภูมิปัญญาคนไทยและสมุนไพรที่ถูกสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Creativity Lifestyle ซึ่งตอบโจทย์วัยรุ่น คนทำงานยุคใหม่สำหรับการนำ “แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” หรือ “BAMBAM Got7” มาเป็นพรีเซ็นเตอร์สำหรับ “ยาดม Pastel (พาสเทล)” ในครั้งนี้ เพื่อตอกย้ำให้ยาดม พาสเทล เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น โดยได้ออกยาดม “Pastel Pocket Inhaler Colour Pop Limited Edition” สีเขียวพาสเทล และจะวางจำหน่ายเฉพาะเดือนมิถุนายน – สิงหาคมนี้ เท่านั้น พร้อมกับกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ VDO CALL & FAN SIGN EVENT กับ “BAMBAM Got7” จำนวน 20 รางวัล ซึ่งผู้สนใจสามารถรับสิทธิ์เมื่อสั่งซื้อ Pastel Brand Pocket Inhaler Colour Pop เพียงสแกน QR Code ที่มากับกล่องหรือแผงสินค้าเพื่อสะสมพอยต์ โดยเริ่มสะสมพอยต์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-5กันยายน 2565นี้นายรวิ กล่าวต่อว่า “เป็นความตั้งใจอย่างยิ่ง ที่ต้องการให้ BAMBAM Got7 ช่วยจุดกระแสของ ‘ยาดม’ ภายใต้กระแส “ยาดม BAMBAM” เพื่อให้ ยาดม พาสเทล เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านแฟนคลับของ BAMBAM ที่มีอยู่ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งหลังเปิดตัวในโลกโซเชียลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ยาดม พาสเทล รุ่นลิมิเต็ด ที่มี BAMBAM Got7 เป็นพรีเซ็นเตอร์ เป็นที่กล่าวถึงและได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา, กลุ่มวัยทำงาน คนทำงาน สร้าง Brand Awareness ที่ดีมากสำหรับแบรนด์ PASTEL ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น โดย Pastel (พาสเทล) พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง”สำหรับ ยาดม Pastel (พาสเทล) คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด “Pastel Pocket Inhaler Colour Pop Limited Edition” ออกแบบด้วยดีไซน์ทันสมัย สีโทนพาสเทลสะดุดตา พร้อมฟังก์ชันการสไลด์เปิดหลอดยาดม ที่สามารถเปิดได้ด้วยมือเดียว ไม่ต้องกังวลเรื่องฝาหาย มาพร้อมช่องใส่สายคล้องด้านบน สะดวกต่อการใช้งานง่ายต่อการพกพา มีกลิ่น หอม เย็นแรง สดชื่น ด้วยกลิ่นสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์ของ Pastel อย่างดอก YLANG-YLANG ให้ความหอมละมุน ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย สดชื่นกับความเย็นจากเกล็ด Menthol พร้อมน้ำมันหอมระเหย Pogostemon Cablin (Patchouli) สามารถใช้ทั้งดมและทาได้ในหลอดเดียว เพื่อเพิ่มความสดชื่น บรรเทาอาการคัดจมูก เนื่องจากหวัด และลดอาการวิงเวียนศีรษะ โดยมี 2 รูปแบบให้เลือกสะสมและสั่งซื้อ ได้แก่• แบบกล่อง Box Set ประกอบด้วย ยาดม Pastel Brand Pocket Inhaler Colour Pop 10 แผง (60 ชิ้น) และ Photo Card 4 ใบ และสุ่มการ์ดพิเศษ 1 ใบ (การ์ดพิเศษมีทั้งหมด 2 แบบ) ราคากล่องละ 1,680 บาท สามารถพรี ออเดอร์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 มิถุนายน 2565 ผ่านทาง Facebook / Instagram : Pastel Creative, Line Official Account : @pastelcreative, Official Website : www.pastelcreative-x8.com และวางจำหน่ายจริงในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ King Power Website : www.kingpower.com/brand/pastel-creative, King Power Airport & Downtown , และ ร้าน F1RSTER สาขา คิงเพาเวอร์ มหานคร และ สาขา สยามสแควร์ ซอย 7• แบบแผง ประกอบด้วย ยาดม Pastel Brand Pocket Inhaler 6 ชิ้น และ Photo Card 1 ใบแบบสุ่ม (มีการ์ดปกติ 4 ใบ และการ์ดพิเศษ 1 ใบ) ราคาแผงละ 168 บาท จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2565 ผ่านทาง 7-Eleven Online: https://www.allonline.7eleven.co.th/ เท่านั้น และ 7-Eleven Application : ช้อป All Online หรือสามารถจองและรับสินค้าผ่าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศโดยกิจกรรม VDO CALL & FAN SIGN EVENT จะคัดเลือกจาก Top Score ลำดับที่ 1-10 ด้วยการสะสมพอยต์จาก QR Code บนผลิตภัณฑ์ (1 QR เท่ากับ 1 พอยต์) ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ VDO Call กับ BAMBAM เป็นเวลา 1 นาที พร้อม Signed Poster ขนาด A2 ซึ่งผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. (โดยประมาณ) ผ่านทาง Line Official Account @pastelcreative