แปะไว้ติดข้างฝา นโยบายชัชชาติ 214 ข้อ นับจากนี้ 4 ปี ทำได้จริงหรือขายฝัน?

จากกรณีที่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา พบว่านายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต รมว.คมนาคม ผู้สมัครอิสระ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 ด้วยคะแนนกว่า 1.3 ล้านคะแนน กลายเป็นที่คาดหวังว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในมหานครแห่งนี้ข้อมูลในเว็บไซต์ https://www.chadchart.com/policy ณ ช่วงที่หาเสียงเลือกตั้ง ระบุว่า "นโยบายของชัชชาติ คัดสรรกลั่นกรองจากปัญหาจริงของชาวเมืองกรุง ผ่านอาสาสมัครและการเข้าพื้นที่พบกับคนที่อยู่อาศัยทั่วกรุงเทพฯ อยู่บนรากฐานของข้อมูลสถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์ คิดสร้างสรรค์ร่วมกับนักวิชาการชั้นแนวหน้าจากหลายสถาบันการศึกษา และพร้อมที่จะลงมือดำเนินการได้ทันทีด้วยฝีมือของผู้บริหารคุณภาพ"1. กรุงเทพฯ ต้องสว่าง2. กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)3. เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว4. พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map)5. ทบทวน BRT เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการ6. ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัย7. พิจารณาเดินเรือ เพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทาง8. รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด9. หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ10. จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.511. ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน12. ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ13. สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า14. สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย15. นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย16. ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย17. จัดตั้ง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง18. ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลก19. บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจร20. พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.21. เทศกิจผู้ช่วยจราจร22. ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจร23. เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพิ่มสะพานใหม่24. รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด25. ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม.26. กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม.27. ทุกถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถ28. เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ29. อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ30. ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy31. สร้างซ่อมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทน32. ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุด33. ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้า34. ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone35. นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเชื่อมต่อ36. ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ37. ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ38. ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ39. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า40. ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ41. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย42. หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)43. ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม.44. สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขต45. พัฒนาแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย46. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)47. สภาเมืองคนรุ่นใหม่48. พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิด49. ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง50. พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM2.551. เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)52. พัฒนาแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) เพื่อใช้วางแผนและแก้ปัญหาเมือง53. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคม54. วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหา55. เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม.56. ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชน57. รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม.ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์58. ย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์59. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง60. วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง61. ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัย62. ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณที่เหมาะสม63. เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม64. โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวัน65. After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียน66. เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน67. ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอ68. พัฒนาฟรี Wi-Fi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูล69. ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from home70. คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี71. เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม72. เพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยี73. ปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสาร74. Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครู75. ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว76. ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก77. กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา78. ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย79. พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่าน80. เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น81. จัดหายานพาหนะเพื่อดับเพลิงในที่คับแคบ82. พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัย83. พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลแบบก่อสร้างและแปลนอาคารสนับสนุนการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพ84. ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย85. ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุก86. ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย87. ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่88. ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร89. ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย90. ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด91. ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง92. พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก93. กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ94. รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม95. พัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน96. สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียน97. โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย open data98. พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด 'โรงเรียนแห่งการเรียนรู้' (Learning School)99. พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน100. ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ101. ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปี102. จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต103. พัฒนาห้องสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที่104. สายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชน105. จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่ง106. แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์107. โปร่งใส ไม่ส่วย108. สวน 15 นาที ทั่วกรุง109. สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว110. เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะ111. จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting)112. พิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกาย ในสวน กทม.ได้113. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ114. พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่115. ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน116. 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ117. ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน118. กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด119. ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่120. เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space121. จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ. กทม.)122. ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน123. ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯ124. ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต125. จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะ126. เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์127. แพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ128. วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุง129. ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok)130. พื้นที่สาธารณะเอนกประสงค์ทั่วกรุง131. งานศิลป์จากหอศิลป์กรุงเทพฯ สู่พื้นที่สาธารณะทั่วกรุง132. ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)133. คลังปัญญาผู้สูงอายุ134. สายด่วน 1555 รองรับการใช้งานภาษามือ135. ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะคนพิการได้136. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต137. ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิต138. จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ139. เปิดบ้านอุ่นใจ ที่ปลอดภัยของคนไร้บ้าน140. รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการ141. จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพ142. ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง143. จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)144. จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง145. สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจร146. สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง147. มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า148. พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม149. รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้าน150. ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง151. สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคง152. ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากร153. ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ154. หมอถึงบ้าน ผ่าน Telemedicine155. Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน156. เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุม157. คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero)158. สะพานลอยปลอดภัย มั่งคงแข็งแรง159. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touch160. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย161. ส่งขยะคืนสู่ระบบ162. เพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะ163. ห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator)164. กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัด165. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต166. ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที167. แก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ 50 เขต168. ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.169. กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจัง170. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment)171. มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง172. เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู173. ถอดบทเรียนโควิด-19 ไม่ผิดพลาดซ้ำสอง174. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ175. การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล176. เพิ่มจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง177. เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯ178. ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันกั้นน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลัก179. ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน180. BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี181. พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม.182. ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based License183. เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะ184. น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง185. สร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2 ฝั่งถนนครบทุกสถานี186. กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อการจราจรที่คล่องตัว187. ปรับเงื่อนไขทุนเอราวัณ เพิ่มโอกาสสร้างครู กทม.188. ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชน189. พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ190. เซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจ191. ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วม192. ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม193. แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำ194. ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะ195. ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพิ่มความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรอง196. พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง197. นำร่องผ้าอนามัยฟรี198. นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของกทม.199. วิชาชีพเลือกเสรีสำหรับนักเรียน200. หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคน201. กทม.สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่า202. สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯ203. ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน204. แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน205. เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี206. ตลาด กทม.ออนไลน์207. สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor)208. เด็กกทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น209. ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า210. ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.211. ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน212. สนับสนุนรถรับส่งคนพิการ213. ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม.214. บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม.หนึ่งในนโยบายที่น่าจับตามอง คือ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่สมัยผู้ว่าฯ กทม. คนก่อนได้ผลักดันร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่รับโอนมาจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และเกิดหนี้สินขึ้น มายังกระทรวงมหาดไทย โดยขยายระยะเวลาร่วมลงทุนเพิ่มเติมจากสิ้นสุดปี พ.ศ. 2572 เป็น 2602 เพื่อแลกกับเอกชน (กลุ่มบีทีเอส) รับภาระหนี้เงินกู้ 44,429 ล้านบาท อัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 65 บาทนโยบายของนายชัชชาติ จะหารือร่วมกับ รฟม.ในฐานะผู้กำกับดูแลรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ เพื่อหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับรถไฟฟ้าในการกำกับดูแลทั้งหมดของ กทม.ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดอยู่กับประชาชนและเป็นธรรมกับเอกชน เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดค่าแรกเข้าและลดค่าโดยสารลง อีกทั้งจะศึกษาสัญญาทุกฉบับ สรุปรายละเอียดของปัญหาในทุกมิติในทุกสัญญา เปิดรายละเอียดของสัญญา และหาแนวทางดำเนินการตามกรอบของข้อสัญญา เพื่อให้การดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นโปร่งใส ถูกต้อง และหาทางลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ จะทบทวนรถเมล์ด่วนพิเศษ BRT (สาทร-ราชพฤกษ์) เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการ มีอยู่ 2 ทางเลือก คือ ยกเลิกรถเมล์ BRT แต่เดินรถเมล์พลังงานไฟฟ้า (EV) ปรับอากาศชานต่ำ เพื่อทดแทนเส้นทางเดิม เพื่อให้ผู้โดยสารกลุ่มเดิมต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการ จะได้ช่องจราจรบนถนนสายหลักคืน ลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะต้องจ่ายให้กับการดำเนินการ BRT ในอนาคต แต่หากดำเนินการต่อ รถให้บริการถี่ขึ้น รถให้บริการมากขึ้น รอรถไม่นาน และมีสถานีให้ขึ้น-ลงมากขึ้น โดยใช้ทุนน้อยกว่าปัจจุบัน ออกแบบให้เหมาะสม ขนาดไม่ใหญ่เข้าถึงง่าย เพื่อให้สถานีถี่ขึ้น เพิ่มรถรูปแบบชานต่ำ พลังงานไฟฟ้า ปรับราคาให้ถูกลง จากการลดค่าบริหารจัดการนอกจากนี้ การก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์หลายโครงการ ล่าสุดเมื่อเดือน ม.ค. 2565 ที่ผ่านมาพึ่งมีการอนุมัติโครงการเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี เช่น โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี วงเงิน 6,000 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ วงเงิน 1,700 ล้านบาท จากสถิติพบว่าในช่วงตลอด 13 ปี กทม.ลงทุนงบประมาณด้านการป้องกันน้ำท่วมและระบบบริหารจัดการน้ำเป็นจำนวนเงินสูงกว่า 7 หมื่นล้านบาทนโยบายของนายชัชชาติก็คือ กทม. และสำนักการระบายน้ำ ต้องมีการประเมินประสิทธิภาพตลอดจนความคุ้มค่าของโครงการอุโมงค์ระบายน้ำที่ดำเนินการอยู่เดิม และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนทบทวนการออกแบบและผลักดันโครงการในอนาคตถึงความเหมาะสมและความสามารถที่จะรับมือเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ของ กทม.