SCCผสาน “ไมโครซอฟท์” ทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัลครบวงจร

SCCจับมือไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ยกระดับศักยภาพบริษัทสู่องค์กรดิจิทัลครบวงจร เพื่อมอบประสบการณ์ที่ “ตรงใจ-ฉับไว-ล้ำเทรนด์” ให้กับลูกค้า พร้อมขยายขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อเทรนด์ในยุคหน้า ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่อนาคต”นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน)(SCC) เปิดเผยว่า บริษัทได้จับมือกับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เพื่อยกระดับศักยภาพบริษัทสู่ขององค์กรดิจิทัลครบวงจรนับเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทในการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจ ให้สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนสอดรับกับยุคดิจิทัลที่มีทางเลือกหลากหลายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยที่ผ่านมา SCCได้นำเทคโนโลยีมาผสานกับการดำเนินงานรอบด้าน ประกอบด้วย การพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ “SCG Bi-ion” เทคโนโลยีไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ และ “SCG IoT Sensing Thermostat” ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศไร้สายอัจฉริยะ เพื่อการประหยัดพลังงานรวมทั้งการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า เช่น แพลตฟอร์ม “TRUCK GO” ระบบจัดการบริหารงานขนส่ง (Transportation Management System) สำหรับผู้ประกอบการและบริษัทขนส่งขนาดกลาง-เล็ก ช่วยประหยัดต้นทุนจากการลดเวลาทำงานได้ 60% และแพลตฟอร์มสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ "Prompt Plus" ช่วยบริหารจัดการต้นทุนและสต๊อกสินค้าให้แก่ร้านค้ารายย่อยที่มีทั่วประเทศกว่า 10,000 รายการพัฒนากระบวนการผลิต เช่น เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) นำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ในโปรเจกต์ บอนไซ (Bonsai) ของไมโครซอฟท์ มาพัฒนาเทคโนโลยี “Digital Twin” หรือตัวแทนเสมือน ที่ช่วยประเมินผลเพื่อปรับรูปแบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การเปลี่ยนเกรดเม็ดพลาสติก การปรับสายการผลิตสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้แม่นยำมากขึ้น แต่ใช้เวลาน้อยลง“เป็นความร่วมมือในการผสานศักยภาพของทั้ง 2 องค์กร เพื่อพัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการและโซลูชันที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าครบวงจรของไมโครซอฟท์ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ , การเรียนรู้ของระบบคอมพิวเตอร์ , เมตาเวิร์ส และควอนตัม คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก ความร่วมมือครั้งนี้สามารถช่วยส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที”นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ไมโครซอฟท์พร้อมเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับSCCด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ใน 3 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ เพิ่มความ “ตรงใจ” (Building for Intelligence) ท่ามกลางสภาพตลาดและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และข้อมูลสินค้าที่ตรงกับความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละคน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมด้วย ปัญญาประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเชิงลึกบน Digital Commerce Platform ที่ช่วยให้เข้าใจความสนใจของลูกค้าและตลาดแม่นยำมากขึ้นเสริมความ “ฉับไว” (Building for Agility) ในทุกก้าวของการดำเนินงาน เช่น โครงการ "Smart Manufacturing Campus Solution-CPAC Green Solution" ในธุรกิจ Cement and Green Solution ได้นำเทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ และเมตาเวิร์ส มาผสานเครื่องจักร คน และกระบวนการทำงานเข้าด้วยกัน ทำให้บริหารจัดการกระบวนการผลิตได้รวดเร็ว ปลอดภัย รู้ทันความเสี่ยงในการผลิตล่วงหน้าเพื่อรับมือได้ทันต่อยอดความ “ล้ำเทรนด์” (Building for the Beyond) เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ในอนาคต โดยเปิดให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญจากSCCและการย่นระยะเวลาในการวิเคราะห์-วิจัยนวัตกรรมให้สั้นลง ด้วยเทคโนโลยีควอนตัม คอมพิวเตอร์