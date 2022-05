“เบอร์เกอร์เนื้อโปรตีนจากจุลินทรีย์” ครั้งแรกของเมืองไทย

นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตมัยคอโปรตีนยังสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยกระบวนการผลิตมัยคอโปรตีนจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่ากระบวนการผลิตอาหารทั่วไปถึง 90% ทั้งยังใช้พื้นที่ในการผลิตน้อย รวมถึงลดการใช้น้ำและปล่อยของเสีย การผลิตในทุกขั้นตอนจะปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะ และสารเคมีที่เป็นอันตราย ปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

จากความร่วมมือกันระหว่าง 3 ฝ่ายจนได้ชิ้นเนื้อเบอร์เกอร์จากมัยคอโปรตีน (Mycoprotein) ที่วิจัยและพัฒนาโดย Lin Innovation ภายใต้กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ผู้ผลิต “น้ำตาลลิน” ร่วมกับ สวทช. โดยทาง Absolute Plant ได้นำมาผลิตต่อยอดเป็นชิ้นเนื้อเบอร์เกอร์ และเปิดตัวให้ได้ชิมเบอร์เกอร์จากมัยคอโปรตีนครั้งแรกของเมืองไทยที่บูท Absolute Plant ในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2022 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและได้รับการกล่าวถึงในวงการธุรกิจอาหารเป็นอย่างมากด้วยจุดเด่นของ “มัยคอโปรตีน” ที่สามารถนำมาต่อยอดในธุรกิจอาหารได้อย่างหลากหลายตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่มองหาอาหารทางเลือกทดแทนเนื้อสัตว์ เช่น ผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ, อาหารเจ อีกทั้งมัยคอโปรตีนยังเป็นทางเลือกให้กลุ่มคนรักสุขภาพ ที่สามารถเลือกรับประทานเพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพ เนื่องจากมัยคอโปรตีนเป็นอาหารที่ไม่มีคอเลสเตอรอล คาร์โบไฮเดรตต่ำ มีไฟเบอร์, วิตามิน, เบตากลูแคนและมีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วน ซึ่งดีต่อสุขภาพของผู้รับประทานและยังช่วยแก้ปัญหาสำหรับผู้ต้องการโปรตีนที่แพ้อาหารประเภทถั่วและอยากเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีด้านธุรกิจและการตลาด ผู้บริหาร Lin Innovation และ Absolute Plant กล่าวร่วมกันว่า จากกระแสอาหารทางเลือกในปัจจุบันมีผู้บริโภคให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สังเกตได้จากกลุ่มอาหารจากพืช (Plant-Based Food) ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 1,000 ล้านบาทในประเทศไทย จึงมั่นใจว่ามัยคอโปรตีนจะสามารถสร้างมูลค่าและความสนใจในตลาดธุรกิจอาหารได้เป็นอย่างมาก เป็นหนึ่งในกลุ่มอาหารทางเลือกใหม่ที่น่าลงทุนและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีในอนาคตจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นจาก Lin Innovation โดยกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองหรือที่รู้จักกันในแบรนด์ “น้ำตาลลิน” ได้ร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.ทำการวิจัยพัฒนาการใช้ประโยชน์ของโปรตีนจากจุลินทรีย์หรือมัยคอโปรตีนได้สำเร็จและได้นำมาร่วมต่อยอดโดย บริษัท Global Food Trading Co., Ltd. ได้เข้ามาร่วมพัฒนาจนเป็นเบอร์เกอร์เนื้อมัยคอโปรตีนให้คนทั่วไปได้ลองรับประทานกันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจอาหารของไทยได้อย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง https://www.trrgroup.com/Global Food Trading Co., Ltd. https://bit.ly/3NuHxrz