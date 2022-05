“ซีพีแรม” บุกตลาดแพลนท์เบส ปั้นแบรนด์ VG for Love ลุย

ผู้จัดการรายวัน 360 - ซีพีแรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยอาหารแห่งอนาคตจุดเปลี่ยนประเทศไทย ปั้นแบรนด์ใหม่เจาะตลาดแพลนท์เบสVG for Love ” อาหารกลุ่มใหม่สำหรับผู้บริโภคที่มีการบริโภคพืชเป็นหลัก “ Plant Based Diet ”บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของไทย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคยและพบได้ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ อาทิ ข้าวกล่อง ข้าวปั้น โอนิกิริ ซาลาเปา ขนมจีบ และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตราเลอแปง ยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยการพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ อีกทั้งขับเคลื่อนหนึ่งในยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลุ่มสินค้าใหม่ภายใต้ตราสินค้า “ VG for Love ” อาหารสำหรับผู้บริโภคที่มีการบริโภคพืชเป็นหลัก (Plant Based Diet) ครบ 5 ประเภทรายแรกของไทย ร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ภายใต้คอนเซ็ปต์ Re-imagine the Future of Food & Beverage Industry งานแสดงสินค้าอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย เป็นเวทีการค้าระดับโลกที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศต่าง ๆ ณ Challenger Hall 1-3 และ IEC Hall 5-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีนายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมเยี่ยมชมบูธซีพีแรม (P-15) อาคารชาเลนเจอร์ 3 กับแนวคิดพร้อมชูแนวคิด “Food for the Future” โดยภายในบูธซีพีแรม ประกอบด้วย การแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหาร การจัดแสดงผลงานวิจัยด้านอาหาร หรือ Biotech โดยศูนย์วิจัยและบริการทดสอบ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด พร้อมทั้งจัดแสดงอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ตราสินค้า “ VG for Love ” การถอดบทเรียนศูนย์วิชาการเกษตร “เกษตรกรคู่ชีวิต” และการสร้างสรรค์เมนูอาหารสุดพิเศษ โดยเชฟฝีมือดี อีกทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานในกลุ่มบริษัท ซีพีแรม จำกัด อาทิ เจด ดราก้อน, เลอแปง, เดลี่ไทย, เดลิกาเซีย และเลดี้เจน เป็นต้นนอกจากนี้ จากการที่สังคมไทยและทั่วโลกมีแนวโน้มการบริโภคอาหารที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ พร้อมกับร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อาหารเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสากรรมอาหารของไทย ซีพีแรมจึงได้พัฒนากลุ่มสินค้าใหม่ออกมาตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว อาหารพร้อมรับประทานภายใต้ตราสินค้า “ VG for Love ” อาหารกลุ่มใหม่สำหรับผู้บริโภคที่มีการบริโภคพืชเป็นหลัก “ Plant Based Diet ” ครบ 5 ประเภทรายแรกของไทย ซึ่งมีไลฟ์สไตล์สอดคล้องทั้ง 4 ความรัก คือ รักสุขภาพ รักชีวิตสัตว์ รักสิ่งแวดล้อม และรักโลก มุ่งหวังให้เกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อาหาร“ VG for Love ” แบ่งประเภทอาหารเป็น 5 ประเภท ได้แก่ หมายเลข 1 อาหารเจ , หมายเลข 2 อาหารวีแกน , หมายเลข 3 อาหารมังสวิรัติกับนม, หมายเลข 4 อาหารมังสวิรัติกับไข่ และ หมายเลข 5 อาหารมังสวิรัติกับนม และ ไข่ ซึ่งบรรจุในบรรจุภัณฑ์ “สีฟ้า” ปิดผนึกมิดชิด เพื่อคงสภาพความสด ใหม่ สะอาด และความปลอดภัยทางอาหารสูงสุด โดยบรรจุภัณฑ์ “สีฟ้า” นี้ ได้รับการออกแบบจากแนวคิด “ The Blue Planet ” คือ โลกเราเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในสุริยจักรวาลที่เป็นสีฟ้า เวลามองดูจาก นอกโลก “ VG for Love” ได้วางจำหน่ายแล้วผ่านช่องทางแม็คโคร , 7-Eleven(online) ร้านค้าชั้นนำ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกทั้งพร้อมจะขยายจุดจำหน่ายคลอบคลุมทั่วประเทศ