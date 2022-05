CPAC Green Solution ผนึก 50 พันธมิตร ขับเคลื่อนแนวคิด ESG 4 Plus ตั้งเป้าลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่ Green Construction

กล่าวว่า CPAC Green Solution ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันเพื่องานก่อสร้างแบบครบวงจร ได้พัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยใส่ใจตั้งแต่การใช้ชีวิต รวมไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัย อาคาร บ้านเรือน ตลอดจนสาธารณูปโภค เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันเพื่อแก้ไขปัญหาในทุกมิติ พร้อมจับมือ 50 บริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโซลูชันเพื่อการอยู่อาศัยตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาที่เป็นมาตรฐานการดำเนินธุรกิจระดับโลก ESG (Environmental, Social, Governance) ตามแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี (มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเป็นธรรม โปร่งใส) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเบ็ดเสร็จ และมุ่งสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยผสานความร่วมมือจากพันธมิตรธุรกิจที่มีความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อเสริมแรงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไปพร้อม ๆ กับการยกระดับความสามารถ เพิ่มศักยภาพและบูรณาการด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซม การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน สู่การจัดการอย่างเป็นระบบ ให้เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งนี้ พันธมิตรทางธุรกิจทั้ง 50 บริษัทในและต่างประเทศ อาทิ บริษัท วัตคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธางานเหมืองแร่และงานก่อสร้าง, บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานอาคารสูง, Autodesk, Inc. : บริษัทซอฟต์แวร์ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันที่ผลิตผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง การผลิต สื่อ การศึกษา และความบันเทิง, บริษัท ไทยไอโซวอลล์ จำกัด : ผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปรายแรกและรายเดียว ที่ได้รับลิขสิทธิ์กระบวนการผลิตภายใต้ชื่อ ISOWALL ในประเทศไทย และ บริษัท อลูฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด : ผลิตและจำหน่ายแบบอลูมิเนียมสำหรับงานก่อสร้าง เป็นต้น“CPAC Green Solution เชื่อมั่นว่าการผนึกความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญของภาคเอกชน ที่ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้วงการก่อสร้างไทยทั้งในระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ โดยใส่ใจในทุกมิติ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันการก่อสร้างในไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ การทำงานของกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างคุณค่าทั้งต่อชุมชน สังคม และประเทศ” นายชนะ ภูมี กล่าวสรุป