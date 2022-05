Techsauce Global Summit 2022 ขึ้นแท่นงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีนานาชาติ

เทคซอร์ส (Techsauce) ขนทัพพาร์ทเนอร์เตรียมจัดงาน Techsauce Global Summit 2022 การันตีเป็นงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีนานาชาติ ตั้งเป้าส่งเสริมการเปิดประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Techsauce Media กล่าวว่าในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากมาย ทั้งเรื่องราวของโรคระบาดที่เปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คน โลกการเงินใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือแม้แต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว มีโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมาในโลกเทคโนโลยีและธุรกิจ จึงเป็นที่มาของการจัดงาน Techsauce Global Summit"ความตั้งใจของ Techsauce คือ การสร้างให้ประเทศไทยมีงานประชุมด้านเทคโนโลยี ที่เป็นจุดหมายสำคัญของชาวต่างชาติให้มาเยือนประเทศไทย ดังเช่นงานในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Barcelona, Lisbon หรือ Hong Kong ที่มีงานที่ขับเคลื่อนให้คนจากทั่วโลกเข้ามาพบเจอกัน เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่ผสานวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน”งาน Techsauce Global Summit 2022 ที่กำลังจะจัดขึ้นนี้เคลมตัวเองเป็นงานระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ธีม Opportunities Made Possible ที่ขนทัพผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า 300 ราย จากหลากหลายอุตสาหกรรมมาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ผ่านการประชุมและการทำเวิร์คชอป โดยงานจะมีการประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรในประเทศไทย เปลี่ยนโฉมการจัดงานประชุม พร้อมมุ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ร่วมงาน ปักหมุดให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายใหม่ ของงานประชุมด้านเทคโนโลยี เพื่อต้อนรับการเปิดประเทศและขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน โดยงาน Techsauce Global Summit 2022 มีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคมนี้ ณ ICONSIAM กรุงเทพฯนายปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เผยว่า ICONSIAM เป็นจุดหมายที่พร้อมต้อนรับชาวต่างชาติ ด้วยสถานที่ตั้งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นจุดเด่น โดยการร่วมมือกับ Techsauce ในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้งานที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนงานประจำปี ที่ต่างชาติต้องเดินหน้ามาไทย เหมือนการจัดงานที่ประเทศอื่น ๆด้านนายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด Major Cineplex เสริมว่า ความร่วมมือกับ Techsauce ในครั้งนี้ ทาง Major ได้ให้การสนับสนุนในส่วนของโรงภาพยนตร์ ICON CINECONIC โดยมีโรงภาพยนตร์ Imax และพื้นที่ชั้น 2 ของโรงภาพยนตร์ที่เราจะเปลี่ยนทั้งชั้นให้กลายเป็นพื้นที่ในการจัด Conferenceนอกจากนี้ ยังมีบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่เข้าร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้ อาทิ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด, บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน), PTT ExpresSo และอีกมากมาย โดยงาน Techsauce Global Summit เตรียมจัดงานในเดือนสิงหาคมเพื่อต้อนรับการเปิดประเทศ ซึ่งจะเกิดขึ้น 1 สัปดาห์เต็ม ในช่วงระหว่างวันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2565 โดยจะเริ่มต้นวันที่ 22 - 25 สิงหาคมนี้ ผ่านการจัด Side Event ทั่วกรุงเทพ เรียกว่าสัปดาห์นวัตกรรมหรือ Innovation Week ด้วยความร่วมมือจาก True Digital Park และผู้สนับสนุนมากมาย ก่อนจะเดินหน้าเข้าสู่งานใหญ่ Techsauce Global Summit ที่จัดขึ้นที่ ICONSIAM วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2565 จากความร่วมมือของบริษัทสยามพิวรรธน์ กับ Major Cineplex ผนึกสถานที่กับ TRUE ICON Hall และโรงภาพยนตร์ ICON CINECONIC เพื่อร่วมขับเคลื่อนเปลี่ยนโฉมการจัด Tech Conference ในครั้งนี้สำหรับไฮไลต์ที่น่าสนใจของงานในปีนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสได้พบกับเหล่า Speaker ที่มีชื่อเสียงมากมายระดับโลก อาทิ Carole Robin ผู้เขียนหนังสือ CONNECT, Erin Meyer ผู้เขียนหนังสือ No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention ที่ผู้บริหารต้องอ่าน และ Jason Brink President of Blockchain จาก Gala Games แพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการสร้างเกมบล็อกเชนอันโด่งดัง นอกจากนี้ยังมี Speaker จากบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท Pfizer, Openspace Ventures และ Animoca Brands เป็นต้น โดยกิจกรรมในงานจะประกอบไปด้วยเวทีประชุมสัมมนากว่า 10 เวที ได้แก่ NFT/Digital Assets, AI/DATA, Smart City, Fintech/DEFI, Culture Transformation/Corporate Innovation, Deep Tech, Metaverse, Climate Tech, HealthTech/Food และ Startup/VC พร้อมยังมีกิจกรรม Workshop, Networking และ กิจกรรม Business Matching ที่จะสร้างให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย