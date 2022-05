ดีป้าประกาศความสำเร็จเมกะโปรเจกต์ HACKaTHAILAND

เปิดเผยว่า โครงการ HACKaTHAILAND New Normal : Digital Possibilities เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่างๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้ พร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชาชน รองรับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการรับรู้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมให้เห็นว่า ดิจิทัลสร้างให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นได้ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย HACKaTHAILAND Online Learning Platform, HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon และ HACKaTHAILAND Hybrid Exhibitionกิจกรรม HACKaTHAILAND Online Learning Platform มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้คนไทยสามารถเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลได้ทุกที่ ทุกเวลา ปัจจุบันมีผู้เข้าเรียนแล้วกว่า 10,000 คน ได้รับใบรับรองแล้วกว่า 12,000 ใบ สามารถโอกาสต่อยอดอาชีพผ่านแพลตฟอร์มมากกว่า 20,000 คน โดยหลักสูตร Digital Entrepreneurship, Startup Crash Course และ Web Application Development ได้รับความนิยมจากผู้เรียนสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่าคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่กำลังปรับตัวและต้องการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล ควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ด้านธุรกิจเพื่อนำไปสู่อาชีพใหม่ และเกิดการจ้างงาน โดยปัจจุบัน กิจกรรมดังกล่าวยังเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้ายกระดับทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายHACKaTHAILAND Hybrid Exhibition กิจกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลล้ำสมัยจากทั่วโลก เพื่อให้ประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเวทีสัมมนาและเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วน ซึ่งตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม (ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 17 เมษายน 2565) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 150,000 ราย รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์อีกกว่า 800,000 รายกิจกรรม HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon สามารถสร้างปรากฏการณ์ด้วยการนำคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียกว่า 500 คน 100 ทีมมาร่วมแก้โจทย์ใหญ่ระดับประเทศในการขับเคลื่อน 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ภาคการเกษตร (Agriculture) การท่องเที่ยว (Tourism) และการขนส่ง (Industrial and Logistics) ในระยะเวลา 168 ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายนที่ผ่านมา) เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยหวังเป็นส่วนช่วยเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนได้ 10 ทีมสุดท้ายมาร่วมแก้ไขปัญหากับหน่วยงานภาคเอกชนต่อเนื่อง 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งทั้ง 10 ทีมสามารถต่อยอดไอเดียสู่โซลูชันที่สามารถแก้ปัญหาได้จริง โดยผลงานทั้งหมดนับเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพาไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต“HACKaTHAILAND New Normal : Digital Possibilities มียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการรวมกว่า 9 แสนคน สามารถสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่า 780 ล้านบาท และจากความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ดีป้าเตรียมพร้อมต่อยอดโอกาสสู่การเติบโตไปกับซีซันสองของ HACKaTHAILAND ภายใต้แนวคิด Digital Possibilities to SEED Thailand เร็วๆ นี้ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และของดีป้าเองได้ที่ LINE Official Account : @depaThailand, Facebook Page : HACKaTHAILAND และ depa Thailand” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว