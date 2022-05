โศรดา ศรประสิทธิ์- ภารุจ ดาวราย ขึ้นแท่ Co-CEOปับลิซิส กรุ๊ป

ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทยประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารสู่โครงสร้างแบบใหม่ที่มีการบริหารร่วม (Co-CEO) โดยแต่งตั้ง โศรดา ศรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Brilliant & Million และ ภารุจ ดาวราย กรรมการผู้จัดการ Digitas ประเทศไทย ขึ้นเป็นผู้นำชุดใหม่ของปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทยในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือ Co-CEO ในขณะที่สงกรานต์ เศรษฐสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย คนปัจจุบันได้ถึงวาระและจะอำลาตำแหน่งผู้บริหารของกรุ๊ป (11 ปี) และวงการโฆษณาและสื่อสารการตลาดตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีการปรับโครงการผู้บริหารใหม่ให้เป็นรูปแบบ Co-CEO ในครั้งนี้ถือเป็นการปรับการบริหารงานเพื่อให้เข้ากับรูปแบบของการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน และให้เข้ากับเป้าหมายของการขยายธุรกิจและการบริการด้านการสื่อสารการตลาดของบริษัทฯ ในประเทศไทยไปในเรื่องของการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ (Business Transformation) ให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการปรับโครงสร้างการบริหารในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ทุก ๆ บริษัทภายใต้ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทยได้รับการดูแลและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ทั้งนี้โศรดาและภารุจจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยทั้งคู่จะขึ้นตรงกับ อัมริตา รันธาวา ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปับลิซิสกรุ๊ป สิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โศรดา ศรประสิทธิ์ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Brilliant & Million ซึ่งเป็นหนึ่งในดิจิทัลเอเจนซี่ชั้นนำของเมืองไทย ด้วยความสำเร็จและการเติบโตอย่างรวดเร็ว เธอมองเห็นโอกาสในการนำพาบริษัทฯ สู่เวทีระดับโลก ในปีพ.ศ. 2561 โศรดาตัดสินใจนำบริษัท Brilliant & Million เข้ามาอยู่ในเครือปับลิซิส กรุ๊ป ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของ Brilliant & Million เป็นอย่างมาก ภายใต้การบริหารงานของเธอ Brilliant & Million ได้คว้ารางวัลมากมายอาทิ Agency Of the Year 5 ปีซ้อน จาก Campaign Asia, เธอเองนั้นได้รับรางวัล Women to Watch ในปีพ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2564 จาก CMO Asia ในฐานะผู้บริหารหญิงที่โดดเด่นในเอเชีย, รางวัลผู้บริหารหญิงดีเด่นในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2560 รวมถึงล่าสุดกับรางวัลผู้บริหารหญิงที่ประสบความสำเร็จของโลกในปีพ.ศ. 2565 และนอกจากนี้ โศรดายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอีกด้วย“ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม เพื่อร่วมบริหารปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทยกับคุณภารุจ ตั้งแต่ Brilliant & Million ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรุ๊ปในปีพ.ศ. 2561 วิสัยทัศน์ของดิฉันเองก็คือการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรโดยเฉพาะด้านดิจิทัลซึ่งถือเป็นอนาคตของธุรกิจโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ให้บุคลากรของเราได้มีเครื่องมือและองค์ความรู้ที่จะสามารถเติบโตทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัวเพื่อให้เราก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นตลอดเวลา การได้ก้าวขึ้นมาเป็น Co-CEO ในครั้งนี้ ดิฉันหวังว่าจะได้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้กับกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในกรุ๊ปได้อย่างทั่วถึง” โศรดากล่าวภารุจ ดาวราย เริ่มต้นอาชีพในวงการโฆษณาในฐานะนักเขียนคำโฆษณา หรือก๊อปปี้ไรเตอร์ (Copywriter) หลังจากได้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาในสาขากราฟฟิกดีไซน์ เขาได้มีโอกาสเข้าทำงานในบริษัทโฆษณาหลายบริษัทในสหรัฐอเมริกา และเมื่อกลับมาประเทศไทย ภารุจก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำมากมายจนได้มาร่วมงานกับลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทยในฐานะครีเอทีฟ และเมื่อปับลิซิส กรุ๊ปตัดสินใจบุกตลาดดิจิทัลอย่างเต็มตัว ภารุจเป็นหัวเรือในการก่อตั้งและเปิดตัว Digitas Thailand ซึ่งภายใต้การนำของเขา Digitas Thailand เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อีกทั้งยังได้รับการยอมรับระดับโลกด้วยรางวัลจากสถาบันต่างๆ อาทิ Cannes Lions, Clio Awards, London International Awards, Epica Awards, Spikes Asia, AdFest และอีกมากมาย ไม่เพียงเท่านั้น เขายังได้อุทิศตนให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยนั่งเป็นประธานสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย (DAAT) และยังร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลต่าง ๆ อีกด้วยภารุจกล่าวว่า “ผมเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมทางการสื่อสารเป็นหัวใจของทุก ๆ เอเจนซี่โฆษณาและการสื่อสารอยู่แล้ว แต่การที่เราจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำได้นั้นเราต้องหามุมมองใหม่ ๆ เพื่อตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันให้ทัน ซึ่งเราอยู่ในโลกที่ข้อมูลหรือ Data เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ดังนั้นคนวงการโฆษณาไม่สามารถมองข้ามหรือมองผ่าน Data ได้อีกต่อไป แต่ Data คือเข็มทิศที่จะนำทางเราไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาในเชิงกลยุทธ์และร่วมออกแบบการสื่อสารที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ หรือ Performance-driven communications ให้กับลูกค้าของเราได้ ตัวผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับตำแหน่งและหน้าที่ใหม่ที่ท้าทายในฐานะ Co-CEO ของปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย และมีความตื่นเต้นที่การเดินทางครั้งในครั้งนี้ที่ผมและคุณโศรดา จะพาบริษัทฯ สู่การเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้กับวงการเอเจนซี่โฆษณาและการสื่อสาร”ทั้งนี้อัมริตา กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกดีใจที่ได้มอบโอกาสให้โศรดาและภารุจขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำคนใหม่ของบริษัทฯ ในประเทศไทย ผู้บริหารทั้ง 2 ท่านมีประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล โดยเฉพาะเรื่องการสร้างบริการใหม่ ๆ ทางดิจิทัล และทั้ง 2 ท่านสามารถทำงานร่วมกันและเป็นกำลังเสริมซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีในการที่จะเดินหน้าทรานส์ฟอร์มบริษัทฯ สู่อนาคตอย่างแข็งแรง ดิฉันถือโอกาสนี้ขอขอบคุณสงกรานต์สำหรับ 11 ปีที่สงกรานต์ได้สร้างรากฐานและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรและลูกค้าเสมอมา ผลงานของคุณสงกรานต์จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราเดินไปข้างหน้าต่อไป”สงกรานต์ร่วมงานกับปับลิซิส กรุ๊ป ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 โดยได้นำให้บริษัทฯ กลายเป็นหนึ่งในเอเจนซี่โฆษณาที่ถูกกล่าวถึงและได้รับรางวัลมากที่สุดในประเทศไทย จากนั้นคุณสงกรานต์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งคุณสงกรานต์ได้ทรานส์ฟอร์มธุรกิจและบริการของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการตั้งธุรกิจใหม่ อาทิ Digitas Thailand, Prodigious Thailand รวมไปถึงการควบรวม Brilliant & Million เพื่อสร้างศักยภาพทางดิจิทัลให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทำให้ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานที่เติบโตมาโดยตลอด โดยล่าสุด ยังได้สร้างทีมงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการธุรกิจ digital transformation อย่าง Publicis Sapient ในประเทศไทยอีกด้วย“ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหัวใจของการทำธุรกิจโฆษณาและการสื่อสารการตลาดคือการที่เราไม่หยุดนิ่งในการหานวัตกรรมใหม่ ๆ และทรานส์ฟอร์มตัวเองให้เข้าใจตลาดและทันโลกอยู่ตลอดเวลา ตัวผมมองเห็นความสำคัญของการทรานส์ฟอร์มธุรกิจนี้และสร้างบุคลากรให้พร้อมมุ่งหน้าสู่วิสัยทัศน์ของธุรกิจ ผมมั่นใจในศักยภาพและการเป็นผู้นำของคุณโศรดาและคุณภารุจที่จะพาปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทยสู่อนาคตที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อไป” สงกรานต์กล่าวทิ้งท้าย