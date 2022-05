“ทูตพาณิชย์เบอร์ลิน” ดึงกลุ่ม HORECA ร่วมงานโชว์ศักยภาพอาหาร-เครื่องดื่มไทย

น.ส.พัชรา รัตนบุบผา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้จัดงาน Touch of Thainess in Berlin ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ได้มอบหมายให้ผลักดันนโยบาย “อาหารไทย อาหารโลก” โดยได้เชิญกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ HORECA (โรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง) ของเยอรมนีมาร่วมงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก สร้างการรับรู้ และความคุ้นเคยในสินค้าและบริการ และอาหารของไทย และแสดงศักยภาพสินค้าและบริการของไทย รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มไทยการจัดงานครั้งนี้ จัดงานในสวน บรรยากาศแบบเอ็กซ์คลูซีฟ มีนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานเปิดงาน มีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ HORECA กว่า 100 รายเข้าร่วม ครอบคลุมทั้งผู้นำเข้าสินค้า ผู้ค้าส่งค้าปลีก เจ้าของธุรกิจโรงแรม เจ้าของธุรกิจเครื่องดื่ม เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร คณะทูตานุทูต เซเลบริตี สื่อมวลชน และผู้แทนจากหน่วยงานรัฐของเยอรมนี เช่น DIHK (Association of German Chambers of Industry and Commerce หรือ Deutscher Industrie- und Handelskammertag), อดีตผู้ว่าเขต Charlottenburg Wilmersdorf และรองผู้ว่าเมือง Magdeburg เป็นต้นทั้งนี้ ไฮไลต์ในงาน ได้นำ Silpin ไซรัปและน้ำหอมที่รับประทานได้ (ใช้ฉีดพรมเติมเต็มอรรถรสความหอมแห่งสยามให้เครื่องดื่ม ขนม และอาหาร) โดยเชิญ Mr. Jamie Rhind ซึ่งเป็น World Class Bartender และเป็นอดีตหนึ่งในทีมของบาร์เทนเดอร์ชั้นนำของ Bamboo Bar โรงแรมโอเรียนเต็ล ร่วมโชว์การผสมเครื่องดื่มม็อกเทล ค็อกเทล และเครื่องดื่มสำหรับงาน “Sawasdee Berlin” เสิร์ฟแก่แขกผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะน้ำหอมที่ใช้เติมความหอมในเครื่องดื่มส่วนภายในซุ้มอาหารไทย มีการสาธิตการปรุงอาหารไทย โดยเชฟจากร้านอาหารไทยชั้นนำในกรุงเบอร์ลินที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT และเปิดโอกาสให้ร้านอาหารไทยใน Thai Park ได้เข้าร่วมปรุงอาหารเสิร์ฟแก่แขกผู้เข้าร่วมงาน โดยเมนูอาหารไทยที่จัดแสดงและเสิร์ฟในงาน ได้แก่ ถุงทอง ส้มตำ พะแนงกุ้งเสิร์ฟพร้อมข้าวขาว ข้าวสี ผัดไทย ผัดขี้เมามาม่า ไส้อั่ว ไส้กรอกอีสาน อาหารประเภทปิ้ง-ย่าง บัวลอยมะพร้าวอ่อน และข้าวเหนียวมะม่วง เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจเข้าชมและเข้าชิมไม่แพ้กันอย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเครื่องดื่มแบรนด์ไทย ได้แก่ เบียร์สิงห์ น้ำมะพร้าวอ่อน น้ำลำไย น้ำอัญชัญ และ Silpin เป็นต้น ในขณะที่เครื่องดื่มของเยอรมนี ได้แก่ ไวน์จาก Schloss Reinhartshausen และ Liquor แบรนด์ Scheibel เป็นต้นปัจจุบันเยอรมนีนับเป็นมิตรประเทศที่ดีของไทย มีความสัมพันธ์ด้านการค้าที่ใกล้ชิดมายาวนาน โดยในปี 2564 เยอรมนีเป็นคู่ค้าสำคัญในลำดับที่ 14 ของไทย แต่เป็นประเทศคู่ค้าสำคัญในลำดับที่ 1 ในภูมิภาคยุโรป มีมูลค่าการค้าที่ 11,166 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.24% โดยไทยส่งออกไปเยอรมนีมูลค่า 4,941 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.29% สินค้าส่งออกกว่า 85% เป็นสินค้าอุตสาหกรรมขั้นกลาง เช่น ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นส่วนรถยนต์ และเครื่องปรับอากาศ และส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตรและอาหาร เช่น ยางพารา ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ไก่แปรรูป และสิ่งปรุงรสอาหาร เป็นต้น ส่วนการนำเข้าจากเยอรมนี มูลค่า 6,224 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.12% โดยสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เป็นต้น