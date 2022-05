“เฟรชลีฟ” ปั้น “ชิโทริ ชิพส์” รุกสแน็ก “เก้า นพเก้า” พรีเซ็นเตอร์ดันยอด 50 ล้าน

ผู้จัดการรายวัน 360 - เฟรช ลีฟวิ่ง เดินหน้าแตกไลน์ธุรกิจครั้งใหม่ ตอกย้ำจุดยืนเบอร์ 1 ในตลาดนำเข้ามันหวานญี่ปุ่น ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด มันหวานญี่ปุ่นทอดอบกรอบ แบรนด์ Shi-tori Chips (ชิโทริ ชิพส์) ลุยชิงมาร์เกตแชร์ ตีตลาดสแน็กเมืองไทย คว้าตัวนักแสดงหนุ่มสุดฮอต เก้า-นพเก้า เดชาพัฒนคุณ รับหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ รุกชิงยอดขายทะลุเป้าปีแรก 50 ล้านบาทนางสาววิภาวี วัชรากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรช ลีฟวิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า “การเปิดตัวผลิตภัณฑ์มันหวานญี่ปุ่นทอดอบกรอบแบรนด์ Shi-tori Chips เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นำในตลาดขายผลไม้สดออนไลน์ โดยสินค้าหลักของ เฟรช ลีฟวิ่ง คือมันหวานญี่ปุ่นแท้ แบรนด์ Shi-tori ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในช่วงสองปีที่ผ่านมา ด้วยเล็งเห็นโอกาสจากความนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของคนไทยการรับประทานมันหวานญี่ปุ่นที่มีรสชาติและเนื้อสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์ ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดของประสบการณ์ที่ต้องไปสัมผัสจากประเทศต้นกำเนิด ในขณะที่ตลาดมันหวานญี่ปุ่นในประเทศไทยยังเป็นตลาดที่เล็กแต่กลับเป็นพืชผลที่มีราคาสูง ทางเฟรช ลีฟวิ่ง จึงถือโอกาสนำเข้ามันหวานญี่ปุ่นจากเมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น มาจำหน่ายในประเทศไทยด้วยราคาที่จับต้องได้จากแนวโน้มการบริโภคมันหวานญี่ปุ่นในประเทศไทยที่เติบโตขึ้นทุกปีกว่าเท่าตัว คือ 112% ในปี พ.ศ. 2563 และ 63% ในปี พ.ศ. 2564 รวมถึงการคาดการณ์การเติบโตของมูลค่าตลาดขนมผักผลไม้ทอดกรอบว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วถึง 7.3% ภายในปี พ.ศ. 2571 ยิ่งไปกว่านั้น แบรนด์ Shi-tori Chips เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง Brand Value ให้แก่ Shi-tori และเป็นการเพิ่มคุณค่าแก่วัตถุดิบที่มีอยู่เดิม ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มันหวานญี่ปุ่นทอดอบกรอบ สู่ตลาดขนมขบเคี้ยวซึ่งนับว่าเป็นตลาดที่ใหญ่และมีมูลค่าสูงกว่า 10,000 ล้านบาทโดยเฟรช ลีฟวิ่ง ได้ตั้งกลุ่มเป้าหมายของ Shi-tori Chips โดยมุ่งเน้นกลุ่ม Segment B Up เป็นหลัก ที่เน้นให้ความสำคัญต่อรสชาติและคุณภาพ รวมถึงใส่ใจเรื่องสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มที่ 1 Shi-Tori Fan เป็นการต่อยอดจากฐานผู้บริโภคดั้งเดิมที่มีความนิยมต่อมันหวานญี่ปุ่น Shi-tori ของเฟรช ลีฟวิ่ง ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในตลาดมันหวานญี่ปุ่นในประเทศไทยกลุ่มที่ 2 Sweet Potato Fan คือกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมรับประทานมันหวานญี่ปุ่นอยู่แล้ว โดยเฟรช ลีฟวิ่ง เล็งเห็นว่า Shi-tori Chips จะเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ ที่ยังคงรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของมันหวานญี่ปุ่นกลุ่มที่ 3 Snack Lover เป็นกลุ่มที่ชื่นชอบการรับประทานขนมขบเคี้ยวเป็นอาหารว่าง และมองหาประสบการณ์จากการบริโภคสินค้าใหม่ ที่มีทั้งความอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยจุดขายของ Shi-tori Chips คือวัตถุดิบที่คัดสรรจากมันหวานญี่ปุ่นแท้เกรดคุณภาพ นำเข้าจากเมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกชั้นนำ โดยเปิดตัวครั้งแรกด้วย 4 รสชาติ ได้แก่ รสเกลือทะเล (Sea Salt) จากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, รสเห็ดทรัฟเฟิล (Truffle) จากฝรั่งเศส ผสมชีสแท้จากสวิตเซอร์แลนด์, รสโนริวาซาบิ (Nori Wasabi) จากญี่ปุ่น, และรสไข่เค็ม (Salted Egg) จากสิงคโปร์ ล่าสุดได้ออกแบบ Souvenir Box Set ซึ่งในหนึ่งกล่องจะบรรจุ Shi-tori Chips 4 ซอง 4 รสชาติ (รสชาติละ 1 ซอง) สำหรับผู้ที่อยากซื้อเป็นของฝากหรือของขวัญเนื่องในโอกาสพิเศษเฟรช ลีฟวิ่ง ได้ตั้งเป้ายอดการจำหน่าย Shi-tori Chips ในปีแรกของการเปิดตัว 50 ล้านบาท โดยเร่งเดินหน้าส่งเสริมการขายด้วยกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้าง Brand Awareness ให้ Shi-tori Chips เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ด้วยการบูรณาการการสื่อสารในทุกช่องทางในรูปแบบ Integrated Marketing Communication (IMC) ที่ครอบคลุมทุกมิติครบ 360 องศาทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ ภาพยนตร์โฆษณา Official VDO Campaign Activity ต่างๆ อย่าง Shi-tori Dance Challenge ที่สร้างปรากฏการณ์ด้วยเหล่าแฟนคลับของเก้า นพเก้า มาร่วมสนุกกับการเต้น Shi-tori Dance Cover หรือกิจกรรม Top Spender เพื่อตามหาผู้ที่มียอดซื้อสะสมสูงที่สุดมาร่วมกิจกรรมสนุกๆ รวมถึงงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในงาน Shi-tori Chips Grand Opening ณ ชั้น G กูร์เมต์ มาร์เก็ต สยามพารากอน โดยความร่วมมือระหว่างแบรนด์ Shi-tori Chips โดย บริษัท เฟรช ลีฟวิ่ง จำกัด และในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ซึ่งจะเป็นการเปิดตัวทั้งผลิตภัณฑ์ พรีเซ็นเตอร์ และการวางจำหน่ายที่ Gourmet Market ของ Shi-tori Chips อย่างเป็นทางการนอกจากนี้เรายังมีแผนการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นดีลโปรโมชันสุดคุ้ม ทั้งทางแพลตฟอร์ม E-Commerce และช่องทางการจำหน่ายหน้าร้าน ได้แก่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต และโลตัส พร้อมกันนี้เราได้เลือก เก้า-นพเก้า เดชาพัฒนคุณ นักแสดงหนุ่มมากความสามารถ มาร่วมงานกับ Shi-tori Chips ในฐานะ พรีเซ็นเตอร์ โดยเราเชื่อมั่นต่อความสามารถและศักยภาพในการเป็นสื่อกลางของการนำเสนอความอร่อยสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ด้วยฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่น และยอดผู้ติดตามที่ล้นหลาม และบุคลิกภาพซึ่งสอดคล้องกับ Brand Personality ที่สดใสของ Shi-tori Chips ซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่ แต่ก็มีฐานลูกค้าเก่าจากสินค้ามันหวานญี่ปุ่นและมีศักยภาพที่จะเติบโตในตลาดต่อไปในอนาคต ทั้งด้วยคุณภาพของสินค้า และแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่แข็งแกร่ง ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าภายในปี 2570 เราจะสามารถมียอดการจำหน่ายได้ถึง 1,000 ล้านบาท” นางสาววิภาวี กล่าวสำหรับแฟนคลับหนุ่ม “เก้า นพเก้า” พลาดไม่ได้กับ Shi-tori Chips แพกเกจพิเศษ Souvenir Box Set แบบ Limited Edition ที่มีภาพถ่ายสุดคูลของหนุ่มเก้า มากถึง 8 ภาพ ไว้ให้คนรักเก้าได้สะสมเป็นที่ระลึก และขอเชิญร่วมสนุกกับแคมเปญสุดปัง Shi-tori Chips : Top Spender x Gourmet Market ที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต 11 สาขา และ “Shi-tori Chips Top Spender” ผ่านช่องทาง Shopee และ Lazada เพื่อตามหาผู้ที่สะสมยอดซื้อ Shi-tori Chips ที่สูงที่สุด ตั้งแต่วันนี้-10 พฤษภาคม 2565 ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจาก “เก้า นพเก้า” ดังนี้• ผู้ที่มียอดการซื้อสูงที่สุด 2 อันดับแรก รางวัลละ 2 ท่าน รับสิทธิ์ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับ เก้า นพเก้า• ผู้ที่มียอดการซื้อสูงเป็นอันดับที่ 3-5 รับของรางวัลสุดพิเศษ “เสื้อยืดพร้อมลายเซ็น” จาก เก้า นพเก้าโดยกติกาการร่วมสนุกแคมเปญ Shi-tori Chips : Top Spender x Gourmet Market เพียงถ่ายรูปใบเสร็จที่มีการซื้อ Shi-tori Chips โดยระบุให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน แล้วส่งเข้ามาที่ Line @skanhub ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์และของรางวัลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์และของรางวัล ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 21.00 น. ผ่านทาง Inbox ของแฟนเพจ Shi-Tori Thailand