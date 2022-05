CMO จัด GOT 7 FANCON ที่เกาหลีใต้Online ทั่วโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - CMO ส่ง CM LIVE บริษัทในเครือรุกตลาด Entertainment ล่าสุด ประเดิมโปรเจ็กต์แรก GOT7 “'HOMECOMING' 2022 FANCON” K POP ระดับเวิลด์คลาส จัดแบบ Live Show ที่เกาหลีใต้ พร้อมถ่ายทอดสด Online ทั่วโลก เตรียมดัน CM LIVE เป็นหัวหอกด้าน Entertainment เต็มรูปแบบ ทั้งคอนเสิร์ต เกาหลี ไทย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมถึงธุรกิจบันเทิงด้านอื่น ๆนายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้ารุกจัดงานด้าน Entertainment โดยเฉพาะงานคอนเสิร์ตไทย และต่างประเทศ โดยได้ตั้ง บริษัทCM LIVE จำกัด รุกทำธุรกิจด้าน Entertainment อย่างเต็มตัวซึ่งประเดิมงานแรกในการจัดคอนเสิร์ตของวงดนตรี GOT7 ศิลปินระดับเวิลด์คลาส ในชื่อ 'HOMECOMING with I GOT 7 ' โดยงานจะจัดทั้งในแบบออฟไลน์ และ ออนไลน์ ซึ่งในส่วนของออฟไลน์ จะจัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน ในวันที่ 21-22 พฤษภาคมนี้ ที่ SK OLYMPIC HANDBALL GYMNASIUM กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ส่วนระบบออนไลน์ จะมีการถ่ายทอดสดจากประเทศเกาหลีใต้พร้อมกันทั่วโลก เฉพาะวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปตามเวลาในประเทศไทย ผ่านแพลตฟอร์ม KAVECONในส่วนของแฟน ๆ ของวง GOT 7 ชาวไทย สามารถรับชมผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยผู้ที่สนใจเข้าชม สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ Thai Ticket Major ในราคาเพียง 1,180 บาท ซึ่งบัตรดังกล่าวนอกจากจะได้ชมการแสดงแบบสด ๆ จากประเทศเกาหลีใต้แล้ว ยังสามารถชมแบบ Re Run ได้อีกด้วย โดยจะเริ่มเปิดขายบัตรในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป“เรามุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ตลาด Entertainment อย่างจริงจัง ซึ่งการเปิดตัว CM LIVE ด้วยวง GOT7 ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก ๆ เพราะวงนี้ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงชาวไทย และแฟนเพลงทั่วโลกยิ่งครั้งนี้ถือเป็นการกลับมารวมตัวกันครั้งแรกของวงในรอบเกือบ 2 ปี ยิ่งทำให้แฟนเพลงต่าง ๆ ที่รอคอยมานานอยากชมคอนเสิร์ตนี้อย่างแน่นอน” นายกิติศักดิ์ กล่าว นายกิติศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากคอนเสิร์ต ของ GOT7 แล้ว ในครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ยังมีแผนงานที่จะนำคอนสิร์ตจากต่างประเทศ โดยเฉพาะคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลี เข้ามาแสดงในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียง และอยู่ในกระแสความนิยมของแฟนเพลงในประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทฯ จะมีการประกาศ Line Up ชื่อศิลปิน และข้อมูลข่าวสารให้กับแฟนเพลงชาวไทยต่อไปสำหรับธุรกิจ Entertainment ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต และเป็นธุรกิจหนึ่งที่เข้ามาเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับ CMO เนื่องจากโดยปรกติทาง CMO จะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจการจัดงาน Event และยังมีธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ แสง สี เสียง อยู่แล้ว จึงทำให้การขยายเข้าสู่ธุรกิจ Entertainment สามารถทำได้ง่ายขึ้น และคาดว่าจะสามารถเติบโตและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ในเร็ว ๆ นี้อย่างแน่นอน