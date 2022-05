เจ้าแม่ออแกไนซ์ “ไหม จีรนันท์” จัดคอนเสิร์ตดัง โตโน่-F.Hero-เบิร์ดกะฮาร์ท

ลุยจริงจัง จะระเบิดความสนุกสุดขีด ให้แฟนเพลงแบบจุกๆ แน่นๆ จัดคอนเสิร์ตฮอตพร้อมกันสองที่ไปเลย ที่จะจัดโดยผู้บริหารสาวสตรองจาก เอ็มเอไอ ออแกไนซ์เซอร์ M.A.I Organizerไม่อยากให้พลาด ต้องบอกต่อรัวๆ ได้เลย กับสเปเซียลคอนเสิร์ต เบิร์ด-ฮาร์ท Special Concert Byrd & Heart สองนักร้องดังข้ามยุค เบิร์ด กุลพงศ์ บุนนาค ,ฮาร์ท สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล กับคอนเสิร์ตใหญ่พร้อมล่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่ร่วมจัดโดย บริษัทเมอริเดียน ครูซ นำโดย คุณธรรมรัตน์ หน่องพงษ์ ,คุณณพ ตีระแพทย์ และเจ้าแม่ออแกไนซ์เมืองไทย ไหม จีรนันท์ ห้องแซง ผู้บริหารจาก M.A.I Organizer เอ็มเอไอ ออแกไนซ์เซอร์ไหม จีรนันท์ บอกดังๆ เลยว่า "จริงๆ เราทำงานออแกไนซ์ได้หลายอย่าง แต่ที่คนจำๆ เราได้แม่นจำได้ดี คือการออกบูธให้พ่อค้าแม่ค้า มาขายของตามห้างดังต่างๆ ทั่วไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพ ที่เรามีหลายห้างดังมีหลายพื้นที่ตอนนี้เรามาทำคอนเสิร์ตล่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นคอนเสิร์ตสุดพิเศษของ เบิร์ดกะฮาร์ท ไม่อยากให้พลาดจริงๆ เพราะทีมงานเราเต็มที่มากตั้งใจมาก ใครที่เป็นแฟนคลับของเบิร์ดกะฮาร์ท บอกต่อได้เลย คอนเสิร์ตครั้งนี้พิเศษสุดยอด"ฟังเพลงเพราะพริ้งโคตรชิล และล่องเรือหรูเมอริเดียนครู๊ซ Meridian Cruise พร้อมดินเนอร์สุดแซบ ที่ชาตินี้คุณจะต้องประทับใจ จนลืมไม่ลง17.30 ลงทะเบียนที่ชั้น G ห้างไอคอนสยาม Icon Siam ชั้น G19.45 เรือหรูเมอริเดียนครูซ เข้าเทียบท่ารับทุกคน20.00 พร้อมออกเดินทาง ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามเกินบรรยายได้หมด พร้อมคอนเสิร์ตเบิร์ดกะฮาร์ท21.45 เรือเมอริเดียนครูซ เดินทางกลับถึงท่าเรือที่ไอคอนสยามสุดชิลเชิดเริด มั่นใจหายห่วง ด้วยมาตรการเข้มข้นป้องกันเรื่องโควิดล็อกวันด่วนๆ มาฟินระเบิดพร้อมกัน ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคมนี้ ช้าหมดอดดู บัตรมีจำนวนจำกัด ไม่อยากให้พลาดจริงๆโทรด่วน 085 922 9988 ,064 963 6979 ,089 488 7734 จะสแกนคิวอาร์โค้ด QR หรือคลิก www.meridiancruise.co.th แฟนเพจ M.a.i_Organizer หรือแอดไลน์ @maiOrganizerสิ้นสุดการรอคอย เจอเต็มๆ โตโน่ ภาคิน TONO & The Dust และ F:Hero ในคอนเสิร์ตสุดพิเศษจริง Crazy Concert on The Beach #99 By M.A.I. เครซี่คอนเสิร์ต ออนเดอะบีช ครั้งที่ 99จัดโดยออแกไนซ์มือทอง ไหม จีรนันท์ ห้องแซง ผู้บริหารจาก เอ็มเอไอ ออแกไนซ์เซอร์ M.A.I Organizer ที่ร่วมกับ ดร. เกล้ากมล เรืองรัศมีโรจน์, กษิรา วรินทรดิษกุล และการท่องเที่ยว พัทยารีบเคลียร์คิว ล็อกวันเวลาไว้ล่วงหน้าเลย พุ่งมาเจอกันได้ที่ โรงแรมหรู ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา Ravindra Beach Resort & Spa พัทยา ชลบุรี15.00 ตรวจ ATK ก่อนเข้างานทุกท่าน (100.-/ท่าน ชำระหน้างาน)16.00 ประตูเปิด16.40 ประธานกล่าวเปิดงาน17.00 โชว์กิจกรรมทางน้ำสุดเด็ด จากสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย (SUP WINDSURFING) นำทีมโดย ดาว ศิริพร แก้วดวงงาม ,เอก บุญสวัสดิ์ นักกีฬาวินด์เซิร์ฟ ทีมชาติไทย18.00 ดินเนอร์ชิลแซบระเบิด ริมหาดสวยแทบขาดใจ19.30 เครซี่คอนเสิร์ตโดย Tono & The Dust21.00 โยกๆ ดิ้นแดนซ์ตีนหลุดกับ F:Hero22.30 ต่อด้วยวงปิด และอาฟเตอร์ปาร์ตี้ After Party ยาวไปๆบัตรมีจำกัด ย้ำๆ บัตรมีน้อย ช้าหมดอดดู เตือนแล้วนะ! รีบจองด่วนได้ที่ 085 922 9988 ,064 963 6979 ,062-8244222หรือคลิก Fanpage แฟนเพจ M.a.i_Organizer หรือแอด Line ไลน์ @maiOrganizerส่วนพ่อค้าแม่ค้าคนไหน ที่อยากจะออกบูธทำเลทองห้างดังทั่วกรุงเทพ ก็รีบๆ จองด่วนได้เลย เพราะช่วงนี้ราคาพิเศษสุดๆ ไหม จีรนันท์ พร้อมจัดให้อย่างเต็มที่อยู่แล้ว