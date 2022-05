สมาชิกเอสโซ่ สไมล์สเติมน้ำมันดีเซลที่ปั๊มเอสโซ่ ทุกๆ 1,200 บาท รับฟรี M-150 1 ขวด มูลค่า 12 บาท

“น้ำดื่มสิงห์” คว้า 2 รางวัล LINE Thailand Awards 2021

ผู้จัดการรายวัน360- “น้ำดื่มสิงห์” นำ Singha Rewards คว้า 2 รางวัล จากเวที ‘LINE THAILAND AWARDS 2021’ ได้แก่ Best Official Account of the year และ Best Official Account in FMCG สุดยอดแบรนด์ทำการตลาดดิจิทัล สร้าง Engagement