“บอส คอฟฟี่” รุกตลาดพรีเมียมเทคนิค Flash Brew

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย เดินหน้ารุกตลาดกาแฟพร้อมดื่มระดับพรีเมียมของเมืองไทย พร้อมแตกไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับความต้องการของผู้บริโภควัยทำงานยุคใหม่ คนรักกาแฟ และเทรนด์รักสุขภาพด้วยการเปิดตัว บอส คอฟฟี่ (BOSS Coffee) ครั้งแรกในประเทศไทยกับต้นตำรับแบรนด์กาแฟพร้อมดื่มยอดขาย อันดับ 1 ในญี่ปุ่น ด้วยเทคนิคการผลิตแบบ แฟลช บริว (Flash Brew) เป็นเจ้าแรกๆ ในประเทศไทย มีให้เลือก 3 รสชาติ ได้แก่ บอส คอฟฟี่ สูตรโน ชูการ์ (BOSS Coffee No Sugar) บอส คอฟฟี่ สูตรไมลด์ลี่ สวีท (BOSS Coffee Mildly Sweet) และบอส คอฟฟี่ สูตรลาเต้ (BOSS Coffee Latte) พร้อมโหมอัดกิจกรรมทางการตลาดผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อก้าวสู่การเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดกาแฟพร้อมดื่มระดับพรีเมียมของเมืองไทยนายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การเปิดตัวของ “บอส คอฟฟี่” กาแฟพร้อมดื่มที่ตอบโจทย์เทรนด์รักกาแฟ ถือเป็นก้าวสำคัญของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ในการเสริมสร้างการเติบโตผ่านการขยายกลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อเป็นทางเลือกสุขภาพ ตอกย้ำการดำเนินกิจการภายใต้วิสัยทัศน์ ‘การเติบโตอย่างยั่งยืน’ (Growing for Good) รวมถึงสะท้อนค่านิยมองค์กรที่สำคัญ ‘Yatte Minahare’ คือการกล้าที่จะลงมือทำ และนำเสนอสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งต่อความสุขไปสู่ผู้บริโภคชาวไทยในทุกๆ วัน โดย “บอส คอฟฟี่” สะท้อนถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของซันโทรี่ด้านการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการผลิตกาแฟพร้อมดื่มมายาวนานเกือบ 30 ปี จนสามารถครองการเป็นแบรนด์กาแฟพร้อมดื่มที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในญี่ปุ่น”ตลาดกาแฟพร้อมดื่ม (Ready To Drink Coffee) ในปี 2563 มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 12,000 ล้านบาท ในขณะที่ตลาดกาแฟพร้อมดื่มระดับพรีเมียม ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสัดส่วนตลาดอยู่ที่ประมาณ 11.5% โดยมีผู้เล่นรายใหม่ส่งสินค้าเข้ามาช่วยกระตุ้นให้ตลาดคึกคักและเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการความตื่นตัวในการทำงาน และมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากความหลากหลายของเมนู การผสมสูตรร่วมกับเครื่องดื่มอื่นๆ วิธีการชง หรือสายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟที่มีให้เลือกมากมาย รวมถึงมีการมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย มีคุณประโยชน์ และเป็นทางเลือกสำหรับเทรนด์รักสุขภาพ จึงทำให้เราเห็นถึงความน่าสนใจของตลาดกาแฟพร้อมดื่มระดับพรีเมียมในการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆนายสมชัย เกตุชัยโกศล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ บอส คอฟฟี่ ว่า “กาแฟพร้อมดื่ม “บอส คอฟฟี่” ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ในเครือซันโทรี่ ที่ประสบความสำเร็จทั้งการเติบโตและกระแสตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยทำงานอย่างรวดเร็ว ก่อนจะพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นแบรนด์ยอดขายอันดับ 1 ของญี่ปุ่น1 ที่มีมากกว่า 500 SKU เช่นในปัจจุบัน ดังนั้น ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จึงนำนวัตกรรม เทคนิคในการผลิตแบบ แฟลช บริว (Flash Brew) ของ “บอส คอฟฟี่” มาเป็นจุดแข็งในการสร้างแบรนด์กาแฟพร้อมดื่มที่มีรสชาติอันโดดเด่น ลงตัว ในสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยโดยเฉพาะ โดยชูคอนเซ็ปต์ ‘เพื่อนคู่ใจของคนทำงาน’ ที่สื่อถึงการสร้างพลังบวกอยู่เคียงข้างคุณทุกวัน รวมถึงเน้นกิจกรรมทางการตลาดผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มและแคมเปญแจกชิมสินค้าทั่วประเทศ เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มกาแฟพร้อมดื่มระดับพรีเมียม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มวัยทำงาน และเหล่าคอฟฟี่เลิฟเวอร์ ช่วงอายุระหว่าง 25 – 35 ปี ตลอดจนเพื่อเป็นทางเลือกของผู้รักสุขภาพที่มองหากาแฟพร้อมดื่มที่หวานน้อย โดยเราหวังว่าจะครองใจผู้บริโภคได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อก้าวสู่การเป็นเบอร์ 1 ในตลาดกาแฟพร้อมดื่มระดับพรีเมียมของเมืองไทยในอนาคต”สำหรับกาแฟพร้อมดื่ม “บอส คอฟฟี่” มีกระบวนการผลิตที่ให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานซันโทรี่ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเทคนิคในการผลิตผ่านกระบวนการชงร้อนและล็อคเย็นในรูปแบบ Flash Brew เป็นเจ้าแรกๆ ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสกัดความเข้มข้น ดึงรสชาติละมุน และความหอมกรุ่นจากกาแฟไว้อย่างลงตัว พร้อมให้รสสัมผัสที่นุ่มลึก ลื่นคอ ดื่มง่าย กลมกล่อม ไม่ขม เต็มรสชาติในแบบฉบับของกาแฟสายสเปเชียลตี้ที่หลายคนหลงใหล มีให้เลือก 3 สูตร ได้แก่ บอส คอฟฟี่ สูตรโน ชูการ์ (BOSS Coffee No Sugar) บอส คอฟฟี่ สูตรไมลด์ลี่ สวีท (BOSS Coffee Mildly Sweet) และบอส คอฟฟี่ สูตรลาเต้ (BOSS Coffee Latte) โดยทั้งหมดได้รับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) จึงมั่นใจได้ว่า บอส คอฟฟี่ เป็นกาแฟพร้อมดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพและดื่มได้ทุกวัน วางจำหน่ายแล้วในรูปแบบขวด PET ขนาด 250 มิลลิลิตร ราคา 35 บาท หาซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก-ส่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Boss Coffee Thailand และทางเว็บไซต์ www.suntorypepsico.co.th