เป๊ปซี่ ประเทศไทย ผุดแคมเปญ Taste of Thailand จับคู่ชูรสชาติอาหารไทย

เครื่องดื่มเป๊ปซี่ โดย บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย เดินหน้าสร้างสีสัน ต่อยอดความเป็นหนึ่งในใจผู้บริโภค พร้อมระเบิดพลังความซ่าสุดชื่นฉ่ำให้เต็มที่ไปกับแคมเปญอาหารแห่งปี Pepsi Taste of Thailand ตอกย้ำความฮิตติดชาร์ต ชูเอกลักษณ์อาหารไทย ไม่ว่าจะจานง่ายๆ ทานได้ทุกวัน ไปจนถึงจานเด็ดๆ เผ็ดๆ ทานกับครอบครัว ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ไอคอนนิคของ เป๊ปซี่ กับแคมเปญฟู้ดแพริ่งที่ชูความโดดเด่นอาหารไทยหลากหลายกับเครื่องดื่มเป๊ปซี่แก้วโปรด เสริมรสชาติทำให้ยิ่งดื่มด่ำไปกับอาหารไทยที่คุ้นเคยอย่างลงตัว สอดรับกับโกลบอลแคมเปญ Pepsi Taste of Asia ที่รวบรวมอาหารเอเชียเมนูดังของโลกมานำเสนอในรูปแบบแซ่บซ่าสไตล์ เป๊ปซี่นางลัดดาวรรณ เลิศวศิน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มเป๊ปซี่ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในปีนี้เป๊ปซี่ ประเทศไทย เดินหน้าต่อยอดรสชาติความซ่าผ่านแคมเปญอาหารแห่งปี Pepsi Taste of Thailand ซึ่งถือได้ว่าเป็นแคมเปญใหญ่ที่พิเศษและโดดเด่นมากสำหรับประเทศไทย โดยชูอัตลักษณ์ของอาหาร พร้อมรสชาติที่ครบลงตัวแบบหลากหลาย คู่ความอร่อยซ่าเต็มที่ของเป๊ปซี่ที่เข้ากันอย่างลงตัวในคอนเซปต์ ‘เป๊ปซี่คู่ซี้อาหารไทย’ เพื่อเสิร์ฟประสบการณ์สดชื่นในทุกโมเม้นท์แห่งความสุขในทุกมื้ออาหารของทุกคนในครอบครัวนอกจากนี้ยังมีเป๊ปซี่แพ็กเกจโฉมใหม่ในดีไซน์พิเศษสุดคลูลายอาหารไทยเมนูฮิต ได้แก่ ต้มยำกุ้ง ส้มตำ ผัดไท ก๋วยเตี๋ยว น้ำพริกปลาทู และข้าวผัดกะเพราไข่ดาว ตลอดจนดิจิทัลแคมเปญที่ร่วมกับพันธมิตร แกร็บฟู้ด ในการคัดสรรร้านอาหารไทยที่หลายคนชื่นชอบมาไว้ในฟีเจอร์ Pepsi Recommended ที่มาพร้อมดีลเด็ดแห่งปี ตลอดจนแคมเปญโปรโมชั่น #เป๊ปซี่คู่ซี้อาหารไทย ซึ่งมีสิทธิ์ลุ้นกินฟรียกโต๊ะกับเมนูอาหารจากดารา-นักแสดงชื่อดังทั่วไทย อาทิ คู่จิ้นสุดฮอตมาแรง “เต-ตะวัน วิหครัตน์” และ “นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ แห่งรายการ ‘กินกันกับเตนิว special’ รวมถึง เจนนี่ ปาหนัน และดีเจบุ๊คโกะ ที่มาร่วมแชร์โต๊ะอาหารยอดฮิตจากร้านดังทั่วประเทศ ในคอนเซปต์ ‘โต๊ะเจริญอาหาร’ บนออนไลน์ แจกส่วนลดมากมายบน Grab Food และเซอร์ไพรส์ส่งอาหารไทยในธีมโต๊ะเจริญอาหาร ไม่ว่าจะเป็น ยกทะเลไทยมาไว้ที่โต๊ะ กินอย่างราชา ราคาไม่เกี่ยง รวมร้านยอดนิยมใครก็ชมว่าปัง และรวมจานเด็ดเผ็ดแซ่บทุกเมนู ในช่วงปลายเดือน ตุลาคม ไปจนถึง พฤศจิกายน 2564”ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความอร่อย ไม่ว่าจะเมนูอาหารไทยไหน ยังไงก็ต้องอร่อยเป๊ปซี่! กับแคมเปญ Pepsi Taste of Thailand พร้อมสะสมความอร่อยซ่าสไตล์เป๊ปซี่ในแพ็กเกจใหม่กับอาหารไทยจานโปรดของคุณได้แล้ววันนี้ ในรูปแบบกระป๋องขนาด 325 มิลลิลิตร และแบบขวด PET ขนาด 430 มิลลิลิตร, 990 มิลลิลิตร, 1 ลิตร และ 1.45 ลิตร วางจำหน่ายแล้วที่ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก-ส่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ