โพยเมนูเด็ดจัดหนักจัดเต็ม ฟินเหมือนกินอยู่ร้าน จาก เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

ชาบู ชาบู และ สุกี้ยากี้ แต่ก่อนแต่ไรการรับประทานชาบูชาบู และสุกี้ยากี้ ให้ได้ความอร่อย สะอาด ปลอดภัย พร้อมบรรยากาศอบอุ่นประทับใจ ส่วนใหญ่ก็มักจะต้องพากันไปรับประทานที่ร้าน แต่เดี๋ยวนี้ ร้านโมโม พาราไดซ์ สร้างความสุขกับการรับประทานมื้อสำคัญให้กับลูกค้าทุกคนด้วยเมนูเซตชาบูชาบู และ สุกี้ยากี้รสชาติต้นตำรับแท้จากญี่ปุ่น และเมนูอร่อยมากมายที่พร้อมส่งตรงถึงบ้านทุกคน

เมนูยำต่างๆ เมนูยำเยียวยาทุกอย่างได้จริงๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำอะไร หากเมื่อไหร่ได้ลิ้มลองรสชาติจัดจ้าน ของยำแซ่บๆ แล้วเป็นต้องฟินกันทุกคน ร้านแซ่บอิลี่ ถือเป็นท็อปลิสต์ที่คอยำชื่นชอบ โดยเฉพาะ ยำแซลมอนไหลบัว ถือเมนูไฮไลท์ของร้านที่ลูกค้าทุกคนต้องสั่งเป็นประจำ ด้วยรสชาติถูกปากถึงเครื่องปรุงด้วยสูตรลับของทางร้านที่เข้มขันนัวสุดๆ นั่นเอง

ไก่ย่าง ส้มตำ และอาหารไทย-อีสาน ตั้งวงแก๊งแซ่บเมื่อไหร่เป็นต้องจัดเต็มทั้งส้มตำ ไก่ย่าง ลาบ น้ำตก และอาหารไทย-อีสานมากมาย ยิ่งกินยิ่งแซ่บสะท้านทรวงหยุดไม่ได้ ซึ่งร้าน พระราม 9 ไก่ย่าง ถือเป็นตำนานร้านอาหารไทย-อีสาน ที่ทุกคนชื่นชอบด้วยเมนูหลากหลาย และซิกเนเจอร์อย่างไก่ย่างที่ทุกคนต้องสั่งมารับประทานประจำ

สลัด สำหรับสายเฮลตี้ผู้รักสุขภาพแล้ว การได้รับประทานสลัดผักสดและวัตถุดิบสดใหม่มีคุณภาพถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งร้านสลัดที่มีชื่อดังอย่าง โจนส์ สลัด ก็ใส่ใจในการเสิร์ฟทุกเมนูและพร้อมส่งตรงอาหารสดใหม่ลูกค้าทุกคนถึงที่บ้าน

ร้านอาหารไทย รสชาติอาหารประณีตแบบไทยๆ และการตกแต่งบรรยากาศย้อนยุคเป็นภาพจำลูกค้าชื่นชอบเสมอ และร้านรส'นิยม ก็ถือเป็นร้านในใจของหลายๆ คนมีเมนูเด็ดอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย-ไข่มะตูม, ก๋วยจั๊บไทยน้ำข้น, ก๋วยจั๊บญวนน้ำใส ข้าวผัดกะปิ ปลาทู ชะอม ข้าวซอยไก่เวียงพิงค์ ข้าวน่องไก่ตุ๋นคาราเมล, หมูเด้งลวกจิ้มซีฟู้ด, เส้นหมี่กระเฉดกุ้ง ฯลฯ แต่หากไม่สะดวกไปรับประทานที่ร้านก็ง่ายๆ ก็สามารถสั่งผ่าน Grab Food ได้รสชาติเสมือนมารับประทานที่ร้านเช่นกัน

หลากหลายเมนู ไก่ทอด ไก่ย่าง ถือเป็นเมนูประจำของทุกบ้าน หากตอนนี้อยากรับประทานขึ้นมาเมื่อไหร่ ก็กดสั่งมารับประทานกันได้ง่ายๆ โดยเฉพาะร้าน Five Star Chicken (ห้าดาว) เค้ารวบรวมเอาไก่ย่าง ไก่ทอดต่างๆ ตลอดจนเมนูอร่อย พร้อมน้ำจิ้มที่ถูกปากคนไทยมาเนินนาน

เมนูหมู เมื่อมีเมนูไก่แล้วก็ต้องมีหมู โปรตีนหลักที่ร่างกายขาดไม่ได้ โดยร้าน Hi Pork ได้พัฒนาสูตรความอร่อยคัดสรรคุณภาพพร้อมรับประทานไว้ให้ลูกค้าได้เลือกชิมกันมากมาย

เครื่องดื่ม เบเกอรี่ต่างๆ ชา กาแฟ ชาไข่มุก ไซรัปโซดา และเมนูขนมหวานต่างๆ คอยเติมเต็มความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าได้ทุกเวลา โดยที่ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ก็มีคาเฟ่ เครื่องดื่ม เบเกอรี่มากมายไว้เลือกสั่งได้ตามใจชอบ อาทิเช่น Starbucks, Kamu Tea, Moma's Bubble Tea Bar, Cha Tra Mue, Yuzu House, Arabitia Café, Tiger Sugar หากไม่สะดวกมาถึงที่ร้านเพียงกดสั่งผ่านแอพลิเคชั่นเท่านี้เพียงไม่กี่นานเครื่องดื่ม และขนมเมนูสุดโปรดก็ส่งตรงถึงลูกค้าทุกท่าน

และตามที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าหากช่วงนี้ใครยังไม่สะดวกมารับประทานที่ร้านก็สามารถสั่งผ่านเดลิเวอรี่ได้ง่ายๆ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ !!! เพื่อลูกค้าคนสำคัญทุกท่าน ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ยกระดับความสุขให้มากยิ่งขึ้นด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ “The Market X Grab Food” ชวนอิ่มอร่อยทุกเมนู พร้อมส่วนลดเพิ่มแบบจุกๆ กับอาหารจานเด็ดพร้อมเสิร์ฟจากร้านดัง ได้แก่ Zaab Eli, Mo Mo Paradise, Jones' Salad, Kamu Tea, Moma's Bubble Tea Bar, Cha Tra Mue, พระราม 9 ไก่ย่าง, รส'นิยม, Yuzu House, Arabitia Café, Five Star, Tiger Sugar และ Hi Pork โดยมอบโค้ดส่วนลด100 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท ผ่าน Grab Food จากร้านอาหาร สาขา The Market Bangkok เพียงใส่โค้ด THEMARKET ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 64 ทั้งนี้จำกัดจำนวนส่วนลด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ ** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามกำหนดจากภาครัฐ เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด ติดตามรายละเอียดอัพเดต ได้ทาง Facebook / Instagram: themarketbangkok หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 209 5555 *หมายเหตุ พื้นที่และบริการอาจมีเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า