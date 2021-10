Hokkaido เร่งขยายสาขา 4 โมเดล สยายปีกกลุ่มพาสเจอร์ไรซ์รุกรีเทล

ผู้จัดการรายวัน360 - บมจ.เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น’ หรือ SWC เดินหน้ารุกธุรกิจกลุ่ม Food ปั้น Hokkaido Brand เปิดร้านค้าแฟล็กชิพ สโตร์โมเดลใหม่ Modern Japan Dessert Café ที่เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ บนชั้น 2 โซน Outdoor พร้อมเสิร์ฟผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนมพาสเจอร์ไรซ์ ชา กาแฟ สปาร์คกิ้ง และน้ำผลไม้คุณภาพระดับ Super Premium เร่งขยายช่องทางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมี่ยมตามห้างชั้นนำทั่วประเทศ ส่งผลิตภัณฑ์นม โยเกิร์ตสด และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรซ์ เจาะไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ใส่ใจสุขภาพ คาดสิ้นปีรายได้แบรนด์ Hokkaido โต 50%นายธนากร วัฒนวิจารณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SWC ผู้ดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจกลุ่ม Food ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ SWC มุ่งสร้าง New S-Curve โดยขยายธุรกิจแบรนด์ ‘Hokkaido’ ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนมฮอกไกโดคุณภาพสูงระดับ Super Premium ผ่านการขยายสาขาใหม่บนทำเลที่มีศักยภาพและสร้างประสบการณ์แตกต่างให้ลูกค้า ภายใต้กลยุทธ์ Model Shop 4 รูปแบบ ได้แก่ 1.Dessert Café ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 2.Grab and Go ในสถานีบริการน้ำมัน 3.Health Hub ในโรงพยาบาล และ 4.คีออส (Kiosk) ในคอมมูนิตี้ มอลล์ หรือพื้นที่ขนาดเล็กที่มีศักยภาพ โดยตั้งเป้าขยายสาขาในทำเลศักยภาพอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ สู่ซูเปอร์มาร์เก็ตพรีเมี่ยมในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์สำเร็จรูปพร้อมดื่ม เครื่องดื่มน้ำผลไม้น้ำส้มผสมแอปเปิ้ล ฟูจิ และผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสด ภายใต้แบรนด์ ‘Hokkaido’ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยความหอมมันสไตล์นมสดฮอกไกโด ตลอดจนนำเสนอเมนูใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายฐานลูกค้านายธนากร กล่าวว่า บริษัทฯ วางแผนลงทุนเปิดร้าน Hokkaido อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุด เปิดแฟล็กชิพ สโตร์ สาขาใหม่ภายใต้โมเดล Modern Japan Dessert Café ที่ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ บนชั้น 2 โซน Outdoor ถือเป็นสาขาที่ 20 ตอกย้ำดีเอ็นเอแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สร้างบรรยากาศร้านมีภาพลักษณ์ทันสมัยสไตล์โมเดิร์นแจแปน ให้ความรู้สึกแบบ Dessert Café มีพื้นที่ให้นั่งทานในร้าน พร้อมเสิร์ฟเมนูเพื่อสุขภาพหลากหลายให้ลิ้มลองกับผลิตภัณฑ์นมฮอกไกโด เครื่องดื่มชา กาแฟ สปาร์คกิ้ง และน้ำผลไม้คุณภาพระดับ Super Premium เพื่อเติมเต็มความสดชื่น ดีต่อสุขภาพให้กับทุกคน และล่าสุดเปิดตัว 3 กลุ่มเครื่องดื่มใหม่ Drink Series ได้แก่ กาแฟโคลด์บริว, ชาเซนชะ และสปาร์คกิ้งโซดา ที่ผสมน้ำส้มผสมแอปเปิ้ลฟูจิ, เลมอนเนด และโอคายาม่า พีชขณะที่การขยายช่องทางซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียม บริษัทฯ นำผลิตภัณฑ์ Hokkaido ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขวด ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์นม 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ และ3.กลุ่มผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต จำหน่ายซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมี่ยมทั่วประเทศ รวม 66 สาขา ได้แก่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต 14 สาขา ฟู้ดแลนด์ 18 สาขา และวิลล่า มาร์เก็ท 34 สาขา เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ และสอดรับกับตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง“SWC มุ่งก้าวสู่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยให้ผู้บริโภคคนไทย เพื่อก้าวเป็นผู้นำตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในไทยและขยายตลาดสู่อาเซียน โดย Hokkaido Brandในกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของเราได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในเรื่อง ความสด เข้มข้น อร่อย และเก็บสารอาหารตามธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี ได้ทั้งประโยชน์และรสชาติที่อร่อย ทำให้แบรนด์ดังกล่าวช่วยผลักดันให้ผลดำเนินงานของเราเติบโตอย่างก้าวกระโดด” นายธนากร กล่าวส่วนผลการดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ Hokkaido มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดให้บริการลงชั่วคราว โดยช่องทางอื่นๆ ยังมีอัตราการเติบโตที่ดี และคาดการณ์ว่าช่วงไตรมาส 4 หลังจากรัฐบาลประกาศเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายนนี้ จะกระตุ้นบรรยากาศจับจ่ายภายในห้างสรรพสินค้าคึกคักยิ่งขึ้น รับกับจังหวะการเปิดสาขาใหม่ ที่เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสวิลล์ มั่นใจว่าจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าโดยในสิ้นปีนี้วางเป้าหมายรายได้ จาก แบรนด์ Hokkaido เติบโต 50%