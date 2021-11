LISA POP-UP STORE เปิดตัวแล้วที่เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

เปิดตัวสุดฮอต LISA FIRST SINGLE ALBUM POP-UP STORE ครั้งแรกในเมืองไทยที่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยความร่วมมือกันของ กุ้ง Kunitar แฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังและผู้บริหาร Idol Exchange และ โอ๋ Star Hunter ผู้บริหาร Star Hunter Entertainment ผู้จัดจำหน่าย LISA FIRST SINGLE ALBUM "LALISA" ซึ่งจับมือกันเปิดปรากฎการณ์แห่งความสุขแด่เหล่าบลิ๊งค์ ไทยแลนด์ ให้สามารถหาซื้อเป็นเจ้าของได้ทั้งสองเวอร์ชั่น BLACK VER. & GOLD VER. ในราคา 690 บาท มีจำนวน 15,000 ชุด งานนี้เหล่าบลิ๊งค์ชาวไทยห้ามพลาดพบกันได้ที่ชั้น G โซน A โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ – 14 พฤศจิกายนนี้ (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)โดยบรรยากาศการเปิดจำหน่ายในวันแรก เหล่าแฟนคลับหลั่งไหลเข้ามาต่อแถวซื้อตั้งแต่ศูนย์ฯเปิดและต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ตลอดจนศิลปินดาราและศิลปินไอดอลร่วมเยี่ยมชม LISA FIRST SINGLE ALBUM POP-UP STORE อาทิ วงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปดาวรุ่ง “วิสดอม” นักแสดงและนายแบบหนุ่มชาวญี่ปุ่น “เรียวตะ โอมิ” จากเวที The Face Men Thailand Season 2 นายแบบอาชีพชื่อดังชาวญี่ปุ่น “ฮิโระ” พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ “นายสมพล ตรีภพนารถ” กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)ไฮไลท์! ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนรวมพลคนรักลิซ่า COVER MAKEUP + FASHION LOOK LALISA แล้วมาถ่ายรูปกันที่ LISA FIRST SINGLE ALBUM POP-UP STORE ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น. งานนี้ใครแต่งตัวเป๊ะ ปัง ที่สุด รับรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาทเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER) แหล่งรวมความพิเศษเข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ และเตรียมพบกับประสบการณ์ใหม่ เร็ว ๆ นี้ โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดร้านค้าเปิดใหม่ กิจกรรมต่างๆ และโปรโมชั่นที่น่าสนใจได้ที่ www.mbk-center.co.th และ www.facebook.com/mbkcenterth