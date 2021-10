LISA FIRST SINGLE ALBUM พร้อมวางขาย 29 ตุลาคมนี้ ที่ MBK Center ชั้น G, Zone A

กระแสแรงเกินต้าน! เมื่อ 2 ค่ายบันเทิงแถวหน้าเมืองไทย Star Hunter Entertainment จับมือ Idol Exchange สร้างปรากฎการณ์ ครั้งสำคัญ เขย่าวงการเพลง ด้วยการคว้าลิขสิทธิ์จัดจำหน่าย LISA FIRST SINGLE ALBUM อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเพื่อเอาใจแฟนคลับ “ลิซ่า - ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BLACKPINK” ไอดอลเกิร์ลกรุปที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการ K-POP กับการ โซโล่เดี่ยวสุดร้อนแรง ทุบทุกสถิติชาร์ตเพลง พร้อมวางขายวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคมนี้ ณ MBK Center ชั้น G, Zone A สาวกบลิ๊งค์ห้ามพลาด!โอ๋ Star Hunter หรือ ยชญ กรณ์หิรัญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด พูดถึง ความร่วมมือครั้งนี้ว่า... “ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ทาง Star Hunter Entertainment จับมือกับ พี่กุ้ง แห่ง Idol Exchange ด้วยการเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย LISA FIRST SINGLE ALBUM ทั้งสองเวอร์ชั่น BLACK VER. และ GOLD VER. อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยกระแสความร้อนแรงของ “ลิซ่า BLACKPINK” ทุกคนคงจะทราบดีว่า มันดีงาม สุดปัง!! ขนาดไหน? เมื่อตอน YG Entertainment ได้ปล่อย Teaser เเรก เตรียมเปิดตัวโซโล่เดี่ยว “ลิซ่า BLACKPINK” ยอดพรีอัลบั้ม LISA FIRST SINGLE ALBUM ทะลุมากกว่า 700,000 ก๊อปปี้ ภายในเวลาแค่ 4 วัน กระแสฟีเวอร์มาก และถือเป็นครั้งแรกในรอบ “20 ปี” ของศิลปินโซโล่หญิง K-POP ด้วย นั่นหมายความว่า “ลิซ่า BLACKPINK” คือ ตำนานบทใหม่ของวงการเพลงที่ตอนนี้เป็นระดับโลกไปแล้ว วันนี้เราอยากเอาใจสาวกบลิ๊งค์ อยากจะชวนทุกคนมาเก็บอัลบั้มประวัติศาสตร์นี้ในราคาพิเศษเพียง 690 บาท แต่ สำหรับ 500 แผ่นแรก พิเศษราคาเพียง 600 บาทเท่านั้น เจอกันวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคมนี้ ที่ MBK Center ชั้น G, Zone A นะครับ”LISA FIRST SINGLE ALBUM ภายในแพคเกจ 1 ชุด ประกอบไปด้วย1. CD2. Photobook : 167x247 mm / 88 p3. Lyrics Paper : 140x195 mm / 1 ea4. Random Photocard : 55x85 mm / 1 of 45. Random Polaroid : 80x90 mm / 1 of 46. Double-Sided Poster : 470x300 mm / 1 eaพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าภายในงานจะได้รับ1. LISA's Handwritten Thai Message Printed Card (1 of 3)2. APPLEWOOD Exclusive Plastic Photocard with Signature Printed(BLACK ver. - Photocard Type A , GOLD Ver. - Photocard Type B) #LISAFIRSTSINGLEALBUMLALISA #LALISA #BLACKPINK #BLINK #THAILAND #IDOLEXCHANGExSTARHUNTERENTERTAINMENT