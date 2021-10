เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป พร้อมส่ง BLACKPINK : The Movie เข้าฉาย 14 ตุลาคมนี้! ให้บลิ๊งค์ชาวไทยสัมผัสความยิ่งใหญ่เสมือนชมคอนเสิร์ตการแสดงของ 4 สาวเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป พร้อมส่งภาพยนตร์เรื่อง BLACKPINK : The Movie เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ ให้บลิ๊งค์ชาวไทยที่เป็นแฟนคลับตัวยงของ 4 สาววง BLACKPINK ได้สัมผัสภาพยนตร์​ที่บอกเล่าความเป็นตัวตนของทั้ง 4 สาว ที่ทางต้นสังกัด YG Entertainment ตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับบลิ๊งค์แฟนคลับผู้ชื่นชอบ BLACKPINK และเป็นหนึ่งในผลงานของโปรเจกต์ 4+1 PROJECT ฉลองครบรอบ 5 ปีของวง BLACKPINK ซึ่งเหล่าสาวกจะได้ชมทั้งบทสัมภาษณ์พิเศษและฟุตเทจคอนเสิร์ตที่เน้นย้ำถึงการเป็นศิลปินเกิร์ล​กรุ๊ป​ K-POP​ ที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดบิวต์​BLACKPINK เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของประเทศเกาหลีใต้ภายใต้สังกัด YG Entertainment ซึ่งประกอบด้วย จีซู, เจนนี่, โรเซ่ และ ​ลิซ่า เดบิวต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2016 พร้อมกับ ซิงเกิลอัลบั้ม Square One โดยมีซิงเกิลเปิดตัวอย่าง“Whistle"และ "Boombayah” เติบโตอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นการระลึกถึงการเปิดตัวครั้งแรกของ BLACKPINK โดย BLACKPINK : The Movie จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์กว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยแฟนๆ สามารถรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป หลากหลายระบบ อาทิ 2D, Screen X และ 4DXโดยภาพยนตร์แบ่งเป็นช่วงต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยเน้นไปที่สมาชิกวงแต่ละคนของ BLACKPINK อาทิ “The Room of Memories” (ห้องแห่งความทรงจำ) ซึ่งเป็นตอนที่แบ่งปันความทรงจำตลอดช่วงเวลา 5 ปี นับตั้งแต่การเปิดตัว BLACKPINK, “Beauty” (ความงดงาม) ซึ่งเป็นช็อตที่สะกดทุกสายตาด้วยคาแรคเตอร์อันโดดเด่นของสมาชิกทั้ง 4 คน, “Exclusive Interviews” (บทสัมภาษณ์พิเศษ) ซึ่งมีข้อความที่ส่งไปถึงแฟนคลับ นอกจากนี้เวทีที่มีความโดดเด่นของ BLACKPINK ที่กุมหัวใจของคนทั่วโลกไว้ด้วยการแสดงอันยอดเยี่ยม, การแสดงคอนเสิร์ต “THE SHOW” (2021), “IN YOUR AREA” (2018) และเพลงฮิตอีก10 กว่าเพลงของ BLACKPINK จะถูกนำเสนอผ่านจอยักษ์ในโรงภาพยนตร์ให้เหล่าแฟนคลับได้.