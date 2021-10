RoV จับมือ 411Music เปิดตัว ‘ALLY’ และ ‘AR3NA’ ร่วมโปรเจ็กต์ฉลอง 5 ปี

ความร่วมมือระหว่าง Garena และ 411MUSIC ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโปรเจ็กต์ฉลองครอบรอบ 5 ปีของ RoV เกม MOBA บนมือถืออันดับ 1 ของไทย โดย 4 สาว แอลลี่-อชิรญา นิติพน และเกิร์ลกรุ๊ปวง AR3NA ได้แก่ เชอแตม-ณมน สวาทยานนท์, พริม-ดิศรา ดิศกุล ณ อยุธยา, โกมินซอ จะมาร่วมร้องเพลง Ride On เวอร์ชั่นภาษาไทย และแสดงมิวสิกวีดีโอในลุคส์ 4 ฮีโร่ที่มาจากเกม RoV อีกด้วยสำหรับ Ride On เป็นเพลงเดบิวต์ของ WaVe เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของ RoV ที่มาจากการคัดเลือกและการโหวตของผู้เล่นจนได้สมาชิก 4 คนสุดท้าย ได้แก่ Sinestrea, Diao Chan, Liliana และ Yena ซึ่งจะมีการปล่อยมิวสิกวีดีโอในวันที่ 27 ตุลาคม และจัดเดบิวต์สเตจอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ติดตามกิจกรรมมากมายเนื่องในโอกาสฉลอง 5 ปี เกม RoV และรับชมมิวสิกวีดีโอเพลง Ride On ได้ทาง Website: https://rov.in.th/ Facebook: Garena RoV Thailand YouTube: Garena RoV Thailand Instagram: garena_rov_official Twitter: Garena RoV Thailand TikTok: garenarovthailand