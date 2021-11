ILM เปิดโซน “Index Signature”

บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หรือ ILM ผู้เชี่ยวชาญด้านเฟอร์นิเจอร์ที่เข้าใจทุกความต้องการและไลฟ์สไตล์ลูกค้า เดินหน้า เปิดโซนใหม่ “Index Signature” ชูไฮไลท์เฟอร์นิเจอร์ยอดฮิตขายดีตลอดกาลที่ทุกคนต้องมี เน้นดีไซน์เด่น ฟังก์ชันโดนใจ คุณภาพเยี่ยม ราคาจับต้องได้ เพลิดเพลินกับการช้อปโฉมใหม่รูปแบบ Furniture Gallery ดีไซน์โมเดิร์นทันสมัย เข้าถึง ช้อปง่าย แบ่งหมวดหมู่สินค้าชัดเจน พร้อมเปิดช้อปโมเดลแรก อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาบางนา และขยายรวม 12 สาขาทั่วประเทศ ต้อนรับการเปิดประเทศ 1 พ.ย. ผลักดันตลาดเฟอร์ฯ เริ่มฟื้นตัวในไตรมาส 4นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน ของตกแต่งบ้านครบวงจร เปิดเผยว่า จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กระทั่งถึงปัจจุบัน พบว่าพฤติกรรมของลูกค้าเริ่มยกระดับคุณภาพชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal Super Plus ทำให้การตัดสินใจการซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ในบ้านมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความปลอดภัยและสร้างความสุขสมาชิกในครอบครัว ด้วยการเลือกสิ่งที่ดีที่สุด มีความคุ้มค่าทั้งด้านคุณภาพ ราคา และมีดีไซน์ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จึงนำ Insight ของผู้บริโภคมาเติมเต็มและสร้างประสบการณ์การช้อปตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ล่าสุดเปิด “Index Signature” โซนใหม่ให้ลูกค้าสนุกกับการช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์ภายในบ้าน เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมการช้อปปิ้งของลูกค้าในด้านสินค้าไลฟ์สไตล์ และต้อนรับกับการเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเอื้อต่อประโยชน์ตลาดเฟอร์นิเจอร์ที่จะเริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง โดยไฮไลท์เป็นการรวบรวมไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์ ที่ตอบโจทย์ครบครันทั้งดีไซน์โดดเด่น ฟังก์ชันโดนใจ คุณภาพเยี่ยม ในราคาที่จับต้องได้ รวมถึงไอเท็มยอดฮิตที่ทุกคนนึกถึงและขายดีตลอดกาล มากกว่า 100 ดีไซน์ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มสินค้า Bedroom อาทิ Wardrobe, Dressing Table, Night Table และกลุ่มสินค้า Living อาทิ โต๊ะข้าง, โต๊ะกลาง, ตู้วางทีวี, ตู้ sideboard, ตู้ลิ้นชัก, Storage Shelving, สตูล ฯลฯ ด้วยสไตล์ให้เลือกหลายแบบ ทั้งยังสามารถเลือกนำไปมิกซ์แอนด์แมทช์กับการแต่งบ้านได้ทุกสไตล์ ตอบโจทย์ pain point ให้การแต่งบ้านของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีไอเท็มที่พลัสการใช้งานแบบมัลติฟังก์ชันช่วยให้ชีวิตสมาร์ทยิ่งขึ้นสำหรับโซน “Index Signature” ได้นำไอเดียการออกแบบโซนเป็นสไตล์โมเดิร์นทันสมัยที่มีเอกลักษณ์ ตอกย้ำ Brand DNA ของ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ โดยใช้โทนสีขาว สีเขียวพาสเทล ที่ให้ความรู้สึกสบายตา เข้าถึงได้ง่าย สลับกับการตกแต่งด้วยโครงสร้างไม้ให้รู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายมีความเป็นไลฟ์สไตล์ยิ่งขึ้น โดยดิสเพลย์โฉมใหม่ในรูปแบบ Furniture Gallery ซึ่งจัดกรุ๊ปแบ่งประเภทสินค้าชัดเจน ให้ง่ายต่อการเลือกชมและช้อปของลูกค้า โดยนำร่องเปิดโซนใหม่โมเดลแรก ที่อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ บางนา และจะทยอยเปิดทั่วประเทศ รวม 12 สาขาภายในไตรมาส 2 ปี 2565 มุ่งเปิดในทำเลที่มีศักยภาพในเมืองใหญ่ และมีกำลังซื้อสูงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ สาขาเกษตร-นวมินทร์, เอกมัย, ราชพฤกษ์, ชัยพฤกษ์, พระรามสอง และต่างจังหวัด อาทิ สาขาอุดรธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, พัทยา, เชียงใหม่ และหัวหินนางสาวกฤษชนก กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นมีการคลายล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาพรวมของตลาดเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ และของตกแต่งบ้าน ในช่วงที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตสวนกระแส เพราะส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บ้านมากขึ้น มีปัจจัย-ความต้องการเฟอร์นิเจอร์ฯ เพื่อการใช้งานและสร้างความสะดวกสบายให้ชีวิตมากขึ้น คาดว่า “Index Signature” จะสร้างประสบการณ์ช้อปรูปแบบใหม่ ช่วยตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า พลัสการใช้ชีวิตไปอีกขั้นรับกับยุค New Normal Super Plus