“อีเวนต์” ลุ้นสิ้นปีตลาดคืน 2 พันล้าน อินเด็กซ์ซุ่มจัดเคานต์ดาวน์ซีพีเอ็น

ผู้จัดการรายวัน 360 - อีเวนต์ลุ้นแสงที่ปลายอุโมงค์หลังเปิดประเทศ พ.ย.นี้ ด้านห้างค้าปลีกพร้อมมากกับการจัดเคานต์ดาวน์ ลุ้น 2 เดือนอีเวนต์กลับมา 50-60% เทียบจากช่วงปกติ หรือกว่า 2,000 ล้านบาท “อินเด็กซ์” ซุ่มคุยเซ็นทรัลจัดงานส่งท้ายปี ล่าสุดจับมือ คีรีมายา รีสอร์ต จัดงาน “Forest of Illumination at Kirimaya” ที่เขาใหญ่ ตั้งเป้าคนร่วมงาน 60,000 คน เชื่อเงินสะพัดในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทนายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมอีเวนต์ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้ จากแผนการเปิดประเทศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย.นี้ มองว่าอีเวนต์จะกลับมาได้ 50-60% เทียบกับช่วงเวลาปกติ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท หรือต่อเดือนน่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท เพราะทางห้างสรรพสินค้าเองก็มีเตรียมตัวที่จะจัดงานเคานต์ดาวน์กันไว้แล้ว เพียงรอดูทิศทางของศบค.ด้วยจะออกมาแบบไหน ซึ่งทางอินเด็กซ์เองก็ได้มีการพูดคุยกันทางเครือเซ็นทรัลในการจัดงานเคานต์ดาวน์บ้างแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตาม ในเดือน พ.ย.นี้ทางอินเด็กซ์ได้จับมือกับ บริษัท คีรีมายา จํากัด ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทุ่มจัดงาน “Forest of Illumination at Kirimaya” เทศกาลประดับไฟ และการแสดงแสง สี เสียง กลางผืนป่ายามคํ่าคืน ณ สวนดอกไม้ The Secert Garden โรงแรมคีรีมายา เขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 5 พ.ย. 64-29 ม.ค 65 ที่มาพร้อมด้วยมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด มั่นใจว่าจะประสบความสําเร็จและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยตั้งเป้าผู้เข้าร่วมงานกว่า 60,000 คน จากปัจจุบันจำหน่ายบัตรล่วงหน้าไปได้แล้วกว่า 1,500 ใบ โดยราคาบัตรอยู่ที่ 300 บาทสำหรับงาน Forest of Illumination at Kirimaya เทศกาลประดับไฟ และการแสดงแสง สี เสียง ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในเขาใหญ่ ที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับนวัตกรรมดิจิทัลสุดตระการตาเติมเต็มสีสันท่ามกลางหุบเขามายา โดยเนรมิต 7 เส้นทางแห่งการเดินป่าสุดอัศจรรย์ยามคํ่าคืน พร้อมรับชมการแสดงข้อความจากดวงดาวผ่านการบินโดรน ภายใต้แนวคิด Witness the dazzling ligh to fanenchanted forest สัมผัสนาทีต้องมนตร์ท่ามกลางแสงสีแห่งเขาใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์อยากให้ “ผู้คน” ได้ใกล้ชิดกับ “ป่า” และตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ป่าด้านนายกิตติ ธนากิจอํานวย ประธานบริษัท คีรีมายา จํากัด กล่าวว่า งาน Forest of Illumination at Kirimaya เป็นการเปิดมิติใหม่ให้กับเขาใหญ่ ให้มีกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น เชื่อว่าระยะเวลา 2 เดือนนับจากนี้ จะทำให้เกิดการกระจายรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่มากขึ้น ที่สำคัญ การจัดงานครั้งนี้ทางคีรีมายามีความตั้งใจอยากจัดงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาพรวมให้กับพื้นที่เขาใหญ่ มอบความสุขให้นักท่องเที่ยว และเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆ ผู้ประกอบการหลังจากต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ให้กลับมาแข็งแกร่ง และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ทั้งนี้ ในแง่ของภาคการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมาเชื่อว่าจากการจัดงาน Forest of Illumination at Kirimaya ครั้งนี้จะทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่เขาใหญ่และบริเวณรอบๆ จะทำให้เกิดเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท