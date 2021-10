แฟลช เอ็กซ์เพรส คว้า 3 รางวัล ด้าน Best Call Center จากเวที TCCTA Contact Center Awards 2021

แฟลช เอ็กซ์เพรส คว้า 3 รางวัล ด้าน Best Call Center ประเภท The Best Workflow Contact Center - Silver Award, The Best Software Contact Center- Bronze Award, The Best Professional Management Contact Center- Bronze Award จากเวที TCCTA Contact Center Awards 2021 นับเป็น คอล เซ็นเตอร์ ที่สามารถนำเอาเทคโนโลยีทางด้านไอทีเข้ามาประยุกต์ และพัฒนาเพื่อใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และทรงประสิทธิภาพเมื่อเร็วๆ นี้ แฟลช เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทย ขนส่งเอกชนไทยรายแรกที่ก้าวสู่ยูนิคอร์นระดับสากล ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเวที TCCTA Contact Center Awards 2021 ให้เข้ารับรางวัล The Best Contact Center ใน 3 ประเภท ได้แก่ The Best Workflow Contact Center - Silver Award, The Best Software Contact Center- Bronze Award และ The Best Professional Management Contact Center- Bronze Award โดยทั้ง 3 รางวัล คณะกรรมการได้พิจารณาจากแผนงานที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับการทำงาน รวมไปถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้านลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ โดยบริษัทฯ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีด้านไอทีที่พัฒนาขึ้นเองอย่างระบบ Flash Management System นำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ทั้งยังสามารถรองรับปริมาณความต้องการจากลูกค้าที่ติดต่อเข้าผ่านระบบดังกล่าวได้เป็นอย่างดีนางสาวรวมพร บุญทนาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัดกล่าวว่า นับเป็นปีแรกที่ แฟลช เอ็กซ์เพรส ได้เข้าร่วมประกวดในเวที TCCTA Contact Center Awards 2021 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA: Thai Contact Center Trade Association ) ในฐานะบริษัทสตาร์ทอัพของคนไทย ประเภทองค์กรที่มีพนักงานให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือ Contact center จำนวนน้อยกว่า 100 คน (Under 100 seats) ทั้งนี้ ทีมผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการตัดสินให้รับรางวัลทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว ส่วนนี้จึงถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นของทีมงาน“ปัจจุบัน ระบบ คอล เซ็นเตอร์ ของ แฟลช เอ็กซ์เพรส มีปริมาณลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก การได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทฯ และทีมงานทุกฝ่าย ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพในงานบริการด้าน คอล เซ็นเตอร์ ได้อย่างมีมาตรฐาน พร้อมที่จะอำนวยความสะดวก และดูแลลูกค้าทุกคนของเราด้วยความเป็นมืออาชีพ ยิ่งไปกว่านั้น ระบบ Flash Management System เป็นการนำเอาเทคโนโลยีด้าน ไอทีเข้ามาประยุกต์ใช้ในงาน คอล เซ็นเตอร์ ช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง พร้อมทั้งตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ ระบบ MS ยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการเชื่อมข้อมูลการติดต่อระหว่างพนักงานในองค์กรแผนกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทีม call center , เจ้าหน้าที่ส่งพัสดุ เจ้าหน้าที่ในคลังสินค้า บัญชีและการเงิน ส่งผลให้การบริหารจัดการภายในเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว แม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เราสามารถส่งข้อมูลให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ในระยะยาว”สำหรับ TCCTA Contact Center Award นับเป็นเวทีที่การันตีด้านรางวัลด้านสุดยอดการบริการ ด้านContact Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย โดยมีการมอบรางวัลให้แก่บริษัทและบุคลากรในส่วนงานบริการลูกค้า ( Call Center ) แบ่งออกเป็นรางวัลสำหรับ Corporate และ Individual มาตั้งแต่ปี 2015 ทั้งนี้การประกาศผลรางวัลดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของ Call Center ที่มีส่วนในการผลักดันการพัฒนาธุรกิจและขับเคลื่อนการบริการของคอนแท็ค เซ็นเตอร์ ให้เกิดนวัตกรรมและสร้างสรรค์การบริการในรูปแบบใหม่ๆ อีกทั้งสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค ตลอดจนนำพาให้การบริการในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้านคอนแท็ค เซ็นเตอร์ในภูมิภาคนี้ต่อไป