TVD รุกส่งพัสดุ Xpresso บนแอปฯ จ่อผนึกสตาร์ทอัพไทยจองออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน 360 - ‘เอบีพีโอ’ หรือ ABPO เครือ บมจ.ทีวี ไดเร็ค แตกธุรกิจขนส่งพัสดุน้องใหม่แบรนด์ ‘Xpresso’ โมบายล์แอปพลิเคชันและจุดบริการ 58 สาขาทั่วประเทศ เฟสแรกเปิดให้บริการพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จ่อร่วมทุนสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้ให้บริการจองขนส่งพัสดุครบวงจรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เสริมศักยภาพธุรกิจให้บริการระบบจัดการคลังสินค้าออนไลน์ (Fulfillment) แบบครบวงจร ตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็น Top 10นายธีระพงษ์ ลิมป์ประเสริฐ หัวหน้าสายงาน Fulfillment และบริหารค้าปลีก บริษัท เอบีพีโอ จำกัด ในเครือ บมจ.ทีวี ไดเร็ค (TVD) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดส่งสินค้าครบวงจร เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้เสริมทีมพนักงานที่มีประสบการณ์จากกลุ่มบริษัท อัลฟ่าเพอร์เฟอร์มานซ์ (Alpha) ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน เพื่อร่วมเสริมศักยภาพการให้บริการระบบจัดการคลังสินค้าออนไลน์ (Fulfillment) ที่ให้บริการจัดเก็บ แพก และจัดส่งแบบครบวงจรล่าสุดได้ขยายธุรกิจให้บริการรับ-ส่งพัสดุทั่วประเทศภายใต้แบรนด์ ‘Xpresso’ เน้นบริการที่รวดเร็ว ทันใจ เข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้าน (Door to Door) และจัดส่งถึงปลายทางอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2564 โดยให้บริการผ่านโมบายล์แอปพลิเคชัน Xpresso แก่ผู้ค้าออนไลน์ เอสเอ็มอี และลูกค้าทั่วไปในรูปแบบ Next Day หรือบริการจัดส่งถึงมือลูกค้าในวันถัดไปสำหรับบริการรับ-ส่งพัสดุ ‘Xpresso’ ผ่านโมบายล์แอปพลิเคชัน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. โดยมีบริการเข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้านและส่งถึงปลายทาง เริ่มต้นชิ้นละ 25-35 บาท จุดเด่นอยู่ที่ฟีเจอร์การให้บริการที่อำนวยความสะดวก โดยผู้ส่งสินค้าสามารถแจ้งล่วงหน้าให้เข้ารับของ 5 ช่วงเวลา (นัดหมายล่วงหน้า 3 ชั่วโมง) โดยที่เข้ารับพัสดุช่วงเวลาสุดท้าย 20.00-22.00 น. นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ APP Shop สำหรับร้านค้าออนไลน์หรือผู้ประกอบการ และระบบติดตามพัสดุที่จะแสดงสถานะของพัสดุพร้อมกับตำแหน่งปัจจุบันทั้งนี้ ในช่วงแรกบริษัทฯ เปิดให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และเตรียมขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยการเปิด AT SHOP Application ในรูปแบบร้านค้าที่ให้บริการ 58 สาขา ครอบคลุม 50 จังหวัด พร้อมกับเตรียมเปิดให้บริการในรูปแบบ Xpresso Same Day บริการส่งพัสดุถึงปลายทางภายในวันเดียวหรือไม่เกิน 24 ชั่วโมงขณะเดียวกัน กำลังเจรจาร่วมทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้ให้บริการจองขนส่งพัสดุครบวงจรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้บริการระบบจัดการคลังสินค้าออนไลน์ให้ครบวงจรครบวงจรยิ่งขึ้น“เราเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุที่มีอัตราการเติบโตสอดคล้องกับภาพรวมธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย โดยมีอัตราการเติบโตก้าวกระโดดต่อเนื่องตลอดช่วง 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2562 ที่มีมูลค่าตลาด 163,000 ล้านบาท และปี 2563 มีอัตราการเติบโตกว่า 80% หรือมีมูลค่า 294,000 ล้านบาท และปี 2564 คาดการณ์ว่าตลาดจะมีมูลค่าทะลุ 400,000 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 50% ซึ่งการผนึกกำลังความแข็งแกร่งจากสตาร์ทอัพวงการขนส่งพัสดุจะผลักดันให้ ‘Xpresso’ สามารถให้บริการที่รวดเร็วภายใต้ราคาที่เข้าถึงได้ง่าย และเรายังมีบริการส่งของขนาดใหญ่พร้อมบริการประกอบอีกด้วย โดยวางเป้าหมายจะก้าวขึ้นเป็น Top 10 ของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทย”สำหรับเป้าหมายของธุรกิจให้บริการระบบจัดการคลังสินค้าออนไลน์ บริษัทฯ คาดว่าในปี 2565 จะมีรายได้ 600 ล้านบาท โดยมาจากรายได้บริการขนส่งพัสดุ Xpresso ประมาณ 200 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายที่ 30,000 ชิ้นต่อวัน จากการขยายให้บริการทั่วประเทศ ส่วนอีก 400 ล้านบาทจะมาจากรายได้จากธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ของทีวี ไดเร็ค และบริการคลังสินค้า Fulfillment ผู้สนใจใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Xpresso ได้แล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป พร้อมโปรโมชันเมื่อส่งพัสดุภายในเดือนตุลาคม 2564 ราคาเริ่มต้นที่ 25 บาท