“แฟลช เอ็กซ์เพรส” ผนึก “คาเฟ่อเมซอน” เปิดจุดรับส่งพัสดุด่วนนำร่อง 71 สาขา

ผู้จัดการรายวัน 360 - แฟลช เอ็กซ์เพรส จับมือ คาเฟ่ อเมซอน เปิดจุดบริการส่งพัสดุ ชูคอนเซปต์ “Flash Express Drop Off ส่งง่าย ส่งไว ทั่วไทย ที่ Cafe Amazon” เริ่มนำร่องเฟสแรก 71 สาขาทั่วประเทศ พร้อมมอบสิทธิพิเศษ ต่อที่ 1 รับคูปองส่งพัสดุฟรี มูลค่า 35 บาทเพื่อใช้แทนเงินสดให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่คาเฟ่ อเมซอนที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. 64 จำนวน 2,000 สิทธิ์ ต่อที่ 2 รับฟรีกล่องพัสดุ ไซส์ S ลิมิเต็ดอิดิชัน 1 กล่อง มูลค่า 25 บาท ต่อการส่งพัสดุ 1 ใบเสร็จ (จำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พ.ย. 64นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุสัญชาติไทยแบบครบวงจร ขนส่งเอกชนไทยรายแรกที่ก้าวสู่ยูนิคอร์นระดับสากล เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่าง แฟลช เอ็กซ์เพรส และ คาเฟ่ อเมซอน ในครั้งนี้นับเป็นแผนความร่วมมือทางธุรกิจที่ต่อยอดมาจากการประกาศร่วมทุนระหว่าง แฟลช เอ็กซ์เพรส และบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ก่อนหน้านี้โดยล่าสุดทั้ง 2 ธุรกิจได้จับมือเปิดบริการรับ-ส่งพัสดุทั่วประเทศไทย “Flash Express Drop Off ส่งง่าย ส่งไว ทั่วไทย ที่ Cafe Amazon” โดยเบื้องต้นจะเริ่มเปิดให้บริการจำนวน 71 สาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะเร่งขยายสาขาเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตของตลาด E-commerce และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกในการจัดส่งพัสดุเพิ่มมากขึ้น โดยลูกค้าที่สนใจใช้บริการสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของสาขา Cafe Amazon ที่เปิดให้บริการรับส่งพัสดุแฟลช เอ็กซ์เพรส ได้ที่ https://www.img.in.th/image/QW5CtB หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1436“เราเล็งเห็นถึงศักยภาพของร้านคาเฟ่ อเมซอน ด้วยมีฐานลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการที่คาเฟ่ อเมซอน ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่มีสาขาครอบคลุมอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จึงนับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีในการขยายเป็นจุดรับส่งพัสดุของ แฟลช เอ็กซ์เพรส ถึงแม้เดิมทีเราเน้นนโยบายการเข้ารับพัสดุฟรีถึงที่ แต่ด้วยปัจจุบันอัตราการเติบโตของ E-commerce ได้ส่งผลให้ผู้บริโภค และพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีความต้องการในภาคขนส่งมากยิ่งขึ้นในทุกที่และทุกเวลา เพื่อความสะดวกและตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว เราจึงเห็นโอกาสที่ควรจะเพิ่มช่องทางการรับส่งพัสดุให้แก่ลูกค้าของเรา โดยมีราคาค่าบริการขนส่งเริ่มต้นเพียง 35 บาท เราคาดหวังว่าโปรเจกต์ Drop off ใน คาเฟ่ อเมซอน จะทำให้ผู้ใช้บริการคนไทยได้ประโยชน์ ได้รับความสะดวกสบาย และสุดท้ายที่สำคัญคือ ในราคาที่ทุกคนพึงพอใจ”นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ คาเฟ่ อเมซอนระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 รับสิทธิพิเศษ ต่อที่ 1คูปองส่งพัสดุฟรี มูลค่า 35 บาทเพื่อใช้แทนเงินสด ในการใช้บริการส่งพัสดุกับ Flash Express Drop Off ที่ ร้านคาเฟ่อเมซอนที่ร่วมรายการ จำนวนทั้งสิ้น 2,000 สิทธิ์ พร้อมรับฟรีอุปกรณ์ในการแพ็ค ยกเว้นกล่องพัสดุ ต่อที่ 2 รับฟรีกล่องพัสดุ ไซส์ S ลิมิเต็ดอิดิชัน 1 กล่อง มูลค่า 25 บาท ต่อการส่งพัสดุ 1 ใบเสร็จ (จำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พ.ย.” นายคมสันต์ กล่าวนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เปิดเผยว่า โออาร์ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ให้บริการขนส่งแบบครบวงจรอย่าง แฟลช เอ็กซ์เพรส ในการสร้างทางเลือกในการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกไลฟ์สไตล์โออาร์ จึงได้นำศักยภาพในด้านเครือข่ายร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่มีอยู่กว่า 3,000 สาขา เข้ามาผนึกกับ แฟลช เอ็กซ์เพรส เปิดจุดให้บริการรับส่งพัสดุ ภายใต้ชื่อ “Flash Express Drop Off ส่งง่าย ส่งไว ทั่วไทย ที่ Cafe Amazon” เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าในร้านคาเฟ่ อเมซอน รวมถึงผู้ที่มาใช้บริการสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่ต้องการส่งพัสดุด่วนโดยเริ่มนำร่องที่ร้านคาเฟ่ อเมซอน 71 สาขาทั่วประเทศ ถือเป็นการตอกย้ำแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้แทนจำหน่าย คู่ค้า และคนในชุมชนสังคม เพื่อที่จะสร้างสรรค์สินค้า และบริการในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง