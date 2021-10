1Moby มุ่งพัฒนาโซลูชั่นใหม่

1Moby ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี โซลูชัน กางแผนเดินหน้าธุรกิจด้วยกลยุทธ์เด็ดมุ่งพัฒนาโซลูชันใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท ตั้งเป้าปีนี้ทำรายได้ 200 ล้านบาท เติบโต 40%-60% มองทิศทางของตลาดเทคโนโลยี โซลูชันมีการเติบโตสูง เดิมแข่งขันกันด้านราคาแต่ปัจจุบันมองที่ความต้องการลูกค้า ใครเข้าใจลูกค้ามากกว่าย่อมได้เปรียบนายธารินทร์ จงประเจิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วันม๊อบบี้ จำกัด หรือ 1Moby ผู้ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีโซลูชันให้กับลูกค้าองค์กรธุรกิจ เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้ว่า บริษัทมุ่งนำเทคโนโลยี โซลูชัน มาช่วยผลักดันธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างเหนือความคาดหมาย "One step beyond by Technology Solution" โดยมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งจะดำเนินการผ่าน 3 โซลูชัน เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน ได้แก่1.Communication Solution บริการส่ง SMS ผ่านหน้าเว็บ ภายใต้แบรนด์ ThaiBulkSMS ทรงประสิทธิภาพ มีจุดเด่นฟีเจอร์การส่งที่หลากหลาย รวดเร็ว ไม่ดีเลย์ แม่นยำสูง ใช้งานง่าย มีระบบการรายงานที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยละเอียด นับเป็น SMS Solutions อันดับ 1 ของไทย ช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนการส่ง SMS ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นภายใต้งบประมาณที่กำหนด พร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้ลูกค้าพลาดโอกาสหรือช่วงเวลาสำคัญของการทำธุรกิจ2. Business Solution บริการ Line Customization (Chatbot / Loyalty Program & Dynamic Rich Menu) บริการ Software (Website Design & Service / Mobile Application & Software Development) บริการ Game Studio (Game Design / Animation) โดยใช้ประสบการณ์และการได้รับความไว้วางใจจากการทำงานร่วมกับองค์กรใหญ่หลายแห่ง3. Data Solution บริการด้านการทำการตลาดออนไลน์ภายใต้แบรนด์ Magnus ช่วยเพิ่มศักยภาพผลักดันยอดขายให้ธุรกิจ e-Commerce ให้เติบโตก้าวกระโดด โดยใช้เทคโนโลยี Magnus Conversion Tracking ที่พัฒนาขึ้นเอง ด้วยจุดเด่นสามารถ tracking ได้อย่างเจาะลึกตรงกลุ่มเป้าหมาย นำเสนอการวัดผลและการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมกับลูกค้า ส่งผลให้ยอดขายของลูกค้าเติบโตมากขึ้นทั้งนี้ ในปลายปี 2564 บริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวโปรเจคใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาโซลูชันเพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เพิ่มเติม นั่นคือ โซลูชันด้าน CRM (Customer Relationship Management) หรือ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าในกลุ่ม พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ หรือ ลูกค้าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สามารถนำไปใช้ดูแลลูกค้าของตนเองได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การจัดโปรโมชัน สะสมแต้ม คูปอง ส่วนลดต่าง ๆ และการพัฒนา โซลูชันด้าน Multi-Touchpoint Management สำหรับจัดการ Touchpoint ต่าง ๆ เป็นการผูกระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะเห็นลูกค้าจากทุกช่องทาง สามารถทราบว่าลูกค้าที่ทักแบรนด์เข้ามานั้น มีการพูดคุยกับแอดมินอย่างไร และจบบทสนทนาที่ตรงไหน โดยรองรับทั้งบทสนทนาทาง LINE, Messenger และโทรศัพท์“1Moby มีบริการโซลูชันที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท โดยมีประสบการณ์ในการให้บริการกับลูกค้าองค์กรชั้นนำหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 13 ปี ซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าคือความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องเข้าใจยากของหลายธุรกิจมาทำให้เป็นเรื่องง่าย เมื่อลูกค้าเดินเข้ามาหาเราสามารถใช้บริการครบจบในที่เดียว ทั้งการทำการตลาดแบบการส่ง SMS และการทำการตลาดแบบ online ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาช่องทางสื่อออนไลน์ ผ่าน Facebook หรือ Google ก็ตาม ทุกบริการของ 1Moby เป็นตัวช่วยที่ดีให้กับธุรกิจของลูกค้าเติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างเหนือความคาดหมาย” นายธารินทร์ กล่าวจากแผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ทำให้คาดว่า ในปี 2564 นี้ จะทำรายได้เติบโตอยู่ที่ 40%-60% หรือ 200 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนการเติบโตออกเป็น บริการ ThaiBulkSMS อยู่ที่ 60% Business Solution 40-50% และ บริการ Magnus อยู่ที่ 30% ซึ่งสัดส่วนรายได้ในปัจจุบันยังคงมาจากบริการ ThaiBulkSMS 70% Business Solution 20% และบริการ Magnus 10% โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 60% จากปี 2562 มีรายได้อยู่ที่ 50 ล้านบาทอย่างไรก็ดี สำหรับทิศทางของตลาดเทคโนโลยี โซลูชัน มองว่ามีการเติบโตสูง เนื่องจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจะมุ่งสู่โลกออนไลน์กันหมด เดิมแข่งขันกันด้านราคา แต่ปัจจุบันจะมองที่ความต้องการลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งผู้เล่นในตลาดที่เข้าใจลูกค้ามากกว่าย่อมได้เปรียบ